22/01/2024 · 08:30 AM

Christopher Paniagua, presidente Ejecutivo del Banco Popular, declaró en Madrid, España, que el turismo ha recibido el beneficio de la estabilidad política que ha vivido la República Dominicana en los últimos 30 años.

No teme referirse de ese tema, porque está profundamente convencido, y lo dice y reafirma, confiado en que los procesos electorales dejaron de ser un dolor de cabeza en el país. Por ejemplo, sostiene que en mucho tiempo no ha escuchado una sola queja de ningún inversionista que se sienta preocupado sobre los resultados de las elecciones.

“Nosotros y los inversionistas extranjeros no estamos preocupados. Yo no he escuchado la primera preocupación de un cliente extranjero que esté preocupado por las elecciones”, dijo Paniagua en una rueda de prensa realizada en Madrid este lunes, unas horas antes del inicio de la Feria Internacional de Turismo de España (FITUR 2024).

Estabilidad política y electoral

Valoró la estabilidad política de los últimos 20-30 años y solicitó a los presentes analizar el entorno de los países en donde nos encontramos y para darse cu enta de que es un proceso excelente el que viven los dominicanos, "y estamos viendo los frutos". Ponderó los procesos electorales dominicanos y los definió como estables, maduros y de confianza.

Además de la estabilidad política dijo que hemos tenido estabilidad social y macroeconómica. Una muestra de ello es que la inversión extranjera en 2022 fue de 2,700 millones de dólares y en 2023 fue de más de 4,000 millones de dólares.

Para el presidente del Banco Popular el turismo ha portado progreso y estabilidad a los dominicanos. Dice que ve el porvenir del país con mucho optimismo, y en ese sentido valora el rol que corresponde al sector financiero y al Banco Popular, de ser agentes catalizadores de crecimiento de las personas, de las empresas y de la sociedad.

Prosperidad y buen manejo de la crisis global

Declaró estar convencido de que la República Dominicana de hoy es una sociedad mucho más próspera y moderna que hace 20 o 30 años.

Dijo que el turismo aporta empleos, divisas, y estimulo a muchos otros sectores de la economía. Entiende muy importante que en 2023 se haya alcanzado el número de los 10 millones de visitantes, y un aporte sobre los 10 mil millones de dólares. Ese aporte representa un 17% del PIB, más de 750 empleos directos e indirectos, lo que configura un cumplimiento de las expectativas que se habían establecido.

Felicitó a las autoridades del gobierno por la eficiente labor que han desarrollado, convirtiendo a la República Dominicana en el principal destino del Caribe y Centroamérica. “Tenemos estabilidad constante. Mas de dos décadas con in ilación por debajo del 3%. La depreciación del peso fue el año pasado de 3.1%”, declaró Christopher Paniagua en la rueda de prensa del Banco Popular.

Expectativas con FITUR 2024

Dijo que las expectativas del Popular con FITUR 2024 son altas, porque cada año llegan a Madrid 25 reuniones previamente programadas, y en este caso han llegado con mas de 40 reuniones pactadas ya con clientes no tradicionales. Dijo que hay más interés de los inversionistas extranjeras con la República Dominicana, y que además de los tradicionales inversionistas de los Estados Unidos y España, en este caso hay interesados de la propia región de América Latina, de Europa y de Asia. Estos proyectos generalmente demandan financiamiento en dólares de hasta un 40%, pero vienen en parte con los fondos iniciales ya previstos, es decir que traen su propia plata.

Explicó que el Banco Popular tiene una cartera disponible sobre los 1,300 millones de dólares, para diversas inversionistas en el área turística. Que hay en proyección 13 mil habitaciones a ser construidas, desarrollando polos como Miches, Pedernales y los tradicionales Samaná, Punta Cana y Bávaro. El Popular está participando en el financiamiento del hotel Four Seasons, en Miches, con apoyo al Grupo Cisneros. También sostuvo que ha llegado el momento del desarrollo del polo del suroeste, y en los próximos 7 años veremos mucha actividad en ese polo turístico que apenas comienza.

Apenas el inicio del desarrollo turístico

Consideró que la República Dominicana apenas está comenzando su desarrollo turístico, por su gran belleza natural, sus recursos naturales y culturales y por la actitud de nuestra gente, el apoyo de las autoridades, lo que convierte esa combinación en la ecuación ganadora en beneficio del turismo y del país.

Reveló que el 80% de los financiamientos que entrega el Banco Popular en el sector turismo es en dólares, y que todo el sistema financiero está brindando apoyo, destacando el papel que juegan el Banco de Reservas y el Banco BHD, que también, como el Popular, tienen presencia en FITUR.

Consideró que todo el mundo sabe que los últimos 4 años han sido de gran volatilidad global, y que los dominicanos deben sentir orgullo de forma en que se ha manejado la estabilidad macroeconómica en el país, lo que convierte el año 2024 clave para la confirmación de nuestro crecimiento. Dijo no tener duda de que se logrará en crecimiento sobre el 4% del PIB.

Cambios en el turismo dominicano

Dijo que cuando un país genera 40 mil millones del dólares en divisas, como lo hizo RD en 2023, hay que hablar de estabilidad y del gran apetito que tienen los inversionistas por una economía que es abierta, moderna y confiable.

Se refirió a un detalle particular sobre las 13,600 habitaciones en proceso de construcción. Dijo que en los últimos años del siglo pasado la inversión por habitación turística era de aproximadamente 80 mil dólares, y que en la actualidad hay habitaciones que tienen una inversión de hasta 400 mil dólares.

Sobre los riesgos del sargazo dijo que el Banco Popular reconoce este fenómeno como una amenaza, sin embargo, hasta el momento no hay cancelaciones, tampoco disminución del número de turistas, sino un aumento, y que el sector privado y las autoridades tienen que trabajar en las soluciones al deterioro de las playas.

Apoyo par solucionar el sargazo en RD

Anunció que el Banco Popular está dispuesto a invertir, aportar y hasta donar recursos para las investigaciones y búsqueda de solución a este problema del sargazo, como ya lo está haciendo desde hace tiempo.

“Pese al sargazo los turistas no han dejado de visitar el país. Sigue siendo un problema, pero seguimos creciendo. Y dentro de la inversión social del Banco Popular, que en 2023 sobrepasó los 1,300 millones de pesos, estamos incluyendo apoyo y nuestra presencia ante cualquier iniciativa para enfrentar este desafío”, dijo Christopher Paniagua, presidente del Banco Popular.

A Paniagua le acompañaron en la rueda de prensa del Banco Popular los ejecutivos de esa entidad financiera René Grullón, del área de negocios nacionales e internacionales, Juan Manuel de Oliva, de Negocios Turísticos, Antonia Antón, de Gestión Humana y Transformación Cultural, Crédito y Cumplimiento, José Hernández, de Ingeniería y Mantenimiento, Eduardo Grullón, de AFP Popular, José Manuel Cuervo, de Filiales y Mercado de Valores, José Mármol, de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable y Mariel Bera, de Relaciones Corporativas y Banca Responsable.