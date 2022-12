VIDEO: El emotivo mensaje con el que Céline Dion revela enfermedad neurológica

La cantante canadiense Céline Dion anunció la cancelación de todos sus shows debido al padecimiento de una enfermedad incurable con la que ahora debe lidiar. Se trata del “Síndrome de la Persona Rígida”, un trastorno neurológico que, en última instancia, deja a los pacientes como estatuas humanas.

El “Síndrome de la Persona Rígida” bloquea progresivamente el cuerpo en posiciones rígidas, lo que impide que las personas caminen o hablen.

Dion hizo la revelación en un video en el que, visiblemente emocionada, cuenta lo que ha vivido tratando de descifrar la razón detrás de espasmos repentinos que estaba sufriendo.

“He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a 1 de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”.

Dion, de 54 años, comienza así una despedida de los escenarios mientras trabaja con un equipo de médicos para recuperar la fuerza y la capacidad de actuar, dentro de lo posible