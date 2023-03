Llega “Vacío”, nueva canción del cantautor cristiano Raffa Polanco

El cantautor cristiano Raffa Polanco se abre paso en la escena de la música cristiana con el lanzamiento oficial de su primer sencillo titulado “Vacío”, una canción de corte urbano en la que se cuenta la historia de un joven de vida acomodada, rodeado de lujos, pero que cae en una espiral de desenfrenos en el intento de sentirse pleno.

Ni el alcohol, ni las fiestas lujosas, los yates, los automóviles de alta gama, los buenos restaurantes, ni la vida sexual desorganizada con múltiples mujeres logran darle plenitud al protagonista de esta canción, toda esa madeja de placeres y desenfrenos lo deja más vacío hasta que al final, desencantado de todo, puede ver la luz y rendirse a los pies de Cristo en donde encuentra la paz, la plenitud y el gozo que siempre buscó y anheló.

El equipo creativo que trabajó en este corte musical cristiano de Raffa Polanco está integrado por el reputado productor de música urbana Nico Clínico, productor de artistas internacionales como Farruko, Lápiz Conciente y Kiko el Crazy, las trompetas están ejecutadas por Warson Báez, los coros por Marbelia Colmenares y el impecable videoclip de la canción está producido por Adrian Santana, quien ha sido productor de videos de artistas católicas tan destacadas como Celinés Díaz y Kairy Márquez.

“Vacío” tiene un trasfondo autobiográfico pues refleja las andanzas en lugares de vida nocturna del propio cantautor Raffa Polanco, quien iba a los stripclubs a deslumbrarse viendo mujeres despampanantes y que tenía relaciones fugaces con diversas mujeres. Pero en la composición de este tema no sólo están las vivencias de Polanco, sino también “se refleja la vida de personas que yo he escuchado una y otra vez que lo tienen todo y siguen mudando de razones y de lugares con la finalidad de llenar sus vacíos existenciales”, expresa Raffa Polanco, quien tiene una amplia experiencia como cantautor en ministerios de música cristianos.

Las aspiraciones de Raffa Polanco como cantautor cristiano son muy sanas, loables y altas, quiere llevar su música a un público no converso, a esas personas que no se han topado con Cristo, que no lo tienen como opción en ningún ámbito de sus vidas y su deseo es predicarle a Jesús a través de su música usando los colores modernos musicales que el público actual consume y digiere.

“El 85 por ciento de las canciones cristianas van de la mano de la alabanza y la adoración, las cuales van destinadas a un público que ha tenido un encuentro con Cristo, mi música va dirigida a personas no conversas, por lo tanto quiero hacer ese aporte desde el punto de vista de la música cristiana, porque tal como cita la Palabra de Dios: “Hay mayor alegría por una persona que se encuentra con Cristo que por mil conversos”, apunta bíblicamente Polanco.

Este cantautor se encontró con Jesús al participar en un retiro, el Seminario de Vida en el Espíritu, el cual hizo para complacer las insistentes peticiones de su madre. Y allí se encontró con quien hoy es su Señor y pudo llenar su vacío.

Mientras en el tema musical, el protagonista de “Vacío” encuentra a su Salvador cuando escapa de todo lo que lo ata, cae de rodillas y abre sus brazos a Cristo, así se revela en el interesante audiovisual del tema. San Agustín dijo que el corazón del hombre siempre estará inquieto hasta que no encuentre el descanso que da Dios. Raffa Polanco, cantautor cristiano debutante, pero muy experimentado espiritualmente y con amplio conocimiento musical, ha sabido expresar en esta composición con tintes urbanos y actuales, esa sentencia tan verdadera que dijo el santo de Hipona hace tantos siglos.

“Vacío” está disponible desde este 24 de marzo en las plataformas musicales Youtube Music, Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon Music, Deezer, Tidal, entre otras