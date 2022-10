El coreógrafo Marcos Taveras entrena Grupo de Danza Moderna del ITSC

El coreógrafo Marcos Taveras, mejor conocido como Marcos VIP, impartió un workshop de danza comercial a los alumnos del Grupo de Danza Moderna del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), en el marco del recién celebrado XVII Festival Internacional de Danza Contemporánea EDANCO 2022.

“Recibí una invitación a través de la clase especial que impartí en EDANCO. Como el grupo del ITSC no pudo asistir, su directora, la gestora cultural Wendy Queliz me hizo la petición y nunca le diría que no a ningún programa de este tipo, que ayuda a jóvenes de escasos recursos económicos”, externó Taveras quien ha trabajado con artistas de la categoría de Nati Natasha, Manny Cruz, Ilegales, Jandy Ventura y Ross María, entre otros.

Durante dicho worshop, los estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender sobre hip hop comercial, oportunidad que les permitió empoderarse “sobre la conciencia del movimiento y una rutina de cómo se trabaja en tarima, cuando se participa en el show de un artista”, detalló Taveras.

Asimismo, el destacado artista externó que disfruta sobremanera enseñar y mucho más a este tipo de grupos que entregan todo en la clase.

“Resultó una experiencia sumamente positiva y agradable compartir con chicos tan talentosos. Me reflejo en cada uno de ellos, vuelvo a mis inicios y me encuentro con una gran motivación de seguir haciendo las cosas lo mejor que pueda, porque estos grupos tienen una energía que me llena de todo lo bueno”, aseguró.

Durante su carrera de coreógrafo Taveras también ha trabajado para los Premios Soberano, el videoclip de Maluma para el sencillo “Sin contrato” y el concierto de Anthony Santos en Radio City Hall.

También fue parte del equipo de coreógrafos del concierto del artista Ozuna en el Palacio de los Deportes y en el escenario, ha compartido tarima con los artistas Wisin, Daddy Yankee y Luis Fonsi, entre otros.

Por igual, ha tenido la oportunidad de tomar clases para bailarines en Estados Unidos, Puerto Rico, Miami y Cali, Colombia, donde ha aprendido metodología para profesores, dos oficios que ha combinado exitosamente.

En tanto, ITSC, es una institución pública estatal que otorga título de nivel técnico superior y certificaciones académicas en diferentes áreas comprendidas en una oferta de educación permanente, que inició su labor docente en enero del 2013.

Cuenta con una oferta curricular de 26 carreras, distribuidas en 7 áreas. A saber: Salud, Informática, Artes, Hostelería, Construcción, Industrial y Electromecánica