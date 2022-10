Descorazonada Shakira lanza "Monotonía", su por qué del fin con Piqué

Tras publicar por semanas mensajes cortos en sus redes sociales con lo que parecía ser la letra de su nueva canción, la cantante colombiana Shakira lanzó este miércoles "Monotonía", una bachata que grabó con el puertorriqueño Ozuna y cuyo video fue filmado en el municipio español de Manresa.

"Gracias a Ozu y a todos ustedes por el apoyo y cariño que me han dado desde el rodaje hasta el lanzamiento de esta canción. Espero que les guste", escribió Shakira en sus redes sociales.

This is your sign to go check out @shakira & @ozuna's brand new music video for #Monotonia — out now on MTV Live + MTVU ❤️‍🔥 pic.twitter.com/NgHm0aUvck

— MTV (@MTV) October 20, 2022