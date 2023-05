Un mercado público es devastado por un incendio en Haití

Un grupo de bomberos fue registrado este jueves, 4 de mayo, al apagar un incendio en un mercado público que fue reducido a cenizas, en la zona de Pétion-ville, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/Johnson Sabin

Un mercado público resultó prácticamente destruido en las últimas horas a causa de un virulento incendio en la zona de Pétion-ville, en la capital de Haití, en medio de la crisis generalizada que sufre el país.

"Perdimos mucho, todo ardió", se lamentó en declaraciones a EFE una comerciante embargada por el dolor y que se resistía a hablar sobre lo sucedido porque, argumentaba, hacerlo no sirve de nada.

"Incluso, cuando hay un presidente (el país no tiene como tal tras el asesinato de Jovenel Moise en 2021) nuestras necesidades no se cubren cuando se incendia un mercado", añadió esta mujer, que se identificó como Shada.

Un vendedor de carbón vegetal explicó que el fuego se declaró alrededor de las 23.00 hora local del miércoles y se prolongó durante horas.

PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 04/05/2023.- Personas ayudan a remover los restos de un incendio hoy, en Puerto Príncipe (Haití). Un enorme incendio ocurrido durante la madrugada de hoy jueves, en el mercado conocido como Shada, ubicado en Petionville, destruyó una gran cantidad de mercaderías y alimentos. EFE/ Johnson Sabin

Aunque le avisaron de noche de lo que estaba pasando, no pudo hacer nada porque la inseguridad que reina en Haití no permite salir a nadie de casa de madrugada.

Según datos recabados en el lugar de los hechos, cerca de mil comerciantes sufren las pérdidas causadas por el incendio, que los vecinos no descartan pueda ser obra de las bandas armadas que controlan gran parte de la capital haitiana.

Los afectados, que en algunos casos no pudieron contener las lágrimas al ser preguntados por EFE, solicitan ayuda a las autoridades municipales y gubernamentales para poder recuperarse de las cuantiosas pérdidas.

De acuerdo con las primeras informaciones, el fuego se habría iniciado en la parte donde se almacenan productos cosméticos como perfumes y otros artículos con componentes químicos inflamables.

En los últimos 35 años, Haití ha sufrido más de cincuenta incendios en mercados públicos, la mayoría de origen sospechoso, que han empobrecido a decenas de miles de comerciantes del país con menos recursos de América.

Plan International advierte crisis humanitaria sin precedentes

Mujeres conversan al interior de un campo de desplazados en Puerto Príncipe (Haití), en una fotografía de archivo. EFE/Johnson Sabin

Haití, cuya situación general sigue deteriorándose, se enfrenta a una crisis humanitaria sin precedentes, advirtió este jueves la ONG Plan International.

A causa de esta crisis, "los peligros a los que se enfrenta la niñez en este momento, especialmente las niñas, son inimaginables y empeoran cada día", afirmó en un comunicado Daphne de Bordes, directora interina de Plan International en el país.

Las necesidades humanitarias son ahora mayores que en cualquier otro momento desde el devastador terremoto de 2010, afirmó la ONG, que expresó su preocupación "por el impacto devastador de la escasez de alimentos, porque el hambre tiene consecuencias devastadoras en los niños, niñas y adolescentes", dijo De Bordes.

"La falta de acceso a alimentos nutritivos crea un riesgo de retraso en su crecimiento, lo que repercute en su desarrollo y limita su capacidad de aprendizaje", apuntó.

En su comunicado, la ONG recogió testimonios de niñas que "reflejan el agravamiento de la crisis humanitaria en Haití, donde la situación es cada vez más crítica, sobre todo tras el fuerte repunte de la violencia registrado recientemente que dejó 70 muertos en solo unos días en abril, en los enfrentamientos entre pandillas rivales en Cité Soleil, en Puerto Príncipe.

Una de las niñas citadas en la nota es Chedeline, de 12 años, para quien estudiar se ha vuelto casi imposible.

"Cuando tengo hambre no puedo estudiar", dijo. "Esta mañana no he comido nada; el resto del día espero comer algo de arroz", agregó.

En tanto, para Belladine, de 13 años, que vive con su padre, Jean, en el departamento Sureste, el miedo a la violencia por parte de las bandas es una realidad que afecta a su día a día.

"Las bandas impiden que mi familia y otras familias del barrio coman bien. Siento dolor de estómago, pero entonces busco algo en lo que ocupar mi mente, como estudiar, para olvidarme del hambre", relató.

Belladine explicó que, por lo general, come dos veces al día, pero hay días en los que no come nada.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha advertido que cerca de 5 millones de personas en Haití -casi la mitad de la población- sufren inseguridad alimentaria aguda actualmente.

En ese sentido, Plan International pidió este jueves a la comunidad internacional aumentar urgentemente la financiación para hacer frente al recrudecimiento de la crisis humanitaria en Haití, donde casi el 90 % de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y un tercio en situación de pobreza extrema.

El Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU para Haití requiere 720 millones de dólares para 2023, el doble de la cantidad solicitada en 2022, debido al deterioro de la crisis humanitaria.

La crisis socioeconómica y política se ha recrudecido en los últimos meses en Haití, que sufre una espiral de violencia y la reaparición del cólera, que ya ha causado cerca de 600 muertos en el país desde octubre pasado.

Todo ello llevó al primer ministro haitiano, Ariel Henry, a pedir el año pasado el envío de una fuerza extranjera, una solicitud aún sin respuesta concreta.