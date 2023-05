Un caza chino maniobró agresivamente para interceptar un avión de EEUU, según el Pentágono

El Pentágono denunció este martes que un caza chino llevó a cabo maniobras "innecesarias" y "agresivas" para interceptar un avión de reconocimiento de EEUU en el mar del sur de China.

El Comando del Indopacífico de EEUU (Usindopacom) publicó un comunicado y un video de ese momento en sus redes sociales, en el que se ve el aparato chino, un J-16, volar en las proximidades del avión estadounidense, un RC-135, que se suele emplear para labores de vigilancia electrónica, para interceptarlo "de manera no profesional".

#USINDOPACOM Statement on #PRC Unprofessional Intercept: "We expect all countries in the Indo-Pacific region to use international airspace safely and in accordance with international law."

Read more⬇https://t.co/jeAEg1lHXz

— U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) May 30, 2023