UE y la propia Ucrania consideran EEUU y RU exageran sobre tensiones de Kiev y Moscú

Kiev, capital de Ukrania.

Estados Unidos y el Reino Unido han decidido retirar a parte de su personal diplomático de Ucrania ante la tensión con Rusia, mientras que la UE no planea hacerlo y pide no dramatizar y las autoridades ucranianas critican la medida de los anglosajones.

Ello mientras la OTAN refuerza su flanco oriental con el envío de más barcos y aviones y pone sus fuerzas "en alerta" por la concentración militar rusa en la frontera con Ucrania.

El Reino Unido ha empezado a retirar a algunos miembros del personal de su embajada en Ucrania, en respuesta a la amenaza de una posible invasión rusa, según informó este lunes el Ministerio británico de Asuntos Exteriores.

Los funcionarios indicaron a la BBC que no hay amenazas específicas contra los diplomáticos británicos, pero que la mitad del personal que trabaja en la embajada regresará al Reino Unido.

Esta decisión se conoce después de que Estados Unidos ordenara a los familiares del personal diplomático de su embajada en Kiev que abandonasen Ucrania y pidiera a sus ciudadanos que no viajen a Ucrania y Rusia debido a la creciente tensión en la región.

Por su parte, países como Australia y Alemania facilitarán la salida de Kiev de familiares de sus diplomáticos.

Críticas de Rusia y Ucrania

Rusia calificó este lunes de "rara y poco inteligente" esa actitud de Estados Unidos, al comentar la decisión de Washington de evacuar a las familias de sus diplomáticos y a parte de éstos de Ucrania.

"La agenda político-informativa de ellos (Estados Unidos) es rara, poco inteligente", afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, para quien los medios en EE.UU "no aciertan una".

Por su parte, Ucrania calificó esa reducción diplomática de "prematura y muestra de "excesiva cautela".

En un comunicado, el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, dice que Kiev "tomó nota" de la medida adoptada por el Departamento de Estado de EEUU, en la que también recomienda a todos los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que salgan del país.

"Respetando el derecho de los Estados extranjeros a garantizar la seguridad de sus misiones diplomáticas, consideramos prematura tal medida por parte estadounidense y una manifestación de excesiva cautela", señaló el portavoz.

Por su parte, la Unión Europea no reducirá el personal de su Embajada en Ucrania, a diferencia de lo que decidió Estados Unidos, aseguró este lunes el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien pidió no "dramatizar".

"No haremos lo mismo, porque no tenemos ninguna razón específica (...) No creo que tengamos que dramatizar en tanto que las negociaciones continúan y están continuando. No creo que tengamos que abandonar Ucrania", dijo Borrell a su llegada a la reunión que los ministros de Exteriores de la UE celebran hoy en Bruselas.

La OTAN refuerza la alerta

La OTAN está enviando más barcos y aviones al flanco oriental de la Alianza para “mejorar la disuasión y la defensa” en esa zona y sus fuerzas se están poniendo “en estado de alerta”, indicó este lunes la organización, ante el incremento de la tensión.

"En los últimos días, una serie de aliados han hecho anuncios sobre despliegues actuales o futuros”, destacó la OTAN en un comunicado, en el que menciona a Países Bajos, España, Dinamarca y Francia, entre otros.

La Alianza subrayó que es una alianza “defensiva” y que en respuesta a la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 ya incrementó su presencia en el flanco oriental.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sopesa desplegar varios miles de soldados, buques de guerra y aviones en países aliados del Este europeo y las naciones bálticas, con una implicación militar mayor en la crisis de Ucrania, en cuya frontera Rusia concentra decenas de miles de tropas, informa The New York Times.

El rotativo neoyorquino en su edición digital, que cita fuentes de la Administración norteamericana, señala que lo que el mandatario estadounidense decida esta semana puede significar un cambio de importancia en su política respecto a Rusia, en la que asegura ha mantenido la contención frente al temor de una invasión rusa de su vecino.

La decisión de abandonar la política de evitar la confrontación con Moscú, agrega el rotativo es atribuible al escaso progreso en las conversaciones diplomáticas y al aumento de las acciones intimidatorias del presidente ruso, Vladimir Putin.

Rusia acusa a EE.UU y a la OTAN

En este contexto, Rusia atribuyó hoy a Estados Unidos y la OTAN la responsabilidad de la escalada de tensión en torno a la situación en Ucrania.

"La escalada de tensión obedece a las acciones informativas y concretas que emprenden Estados Unidos y la OTAN", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria