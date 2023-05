Trump condenado por abusar sexualmente y difamar a escritora

Nueva York (Estados Unidos), 05/09/2023.- E. Jean Carroll (C) llega a un tribunal federal cuando se espera que el jurado inicie las deliberaciones en la demanda civil por agresión sexual y difamación que Carroll ha presentado contra el expresidente Donald J. Trump en Nueva York, Nueva York, EE. UU., 09 de mayo de 2023. Carroll alega que Trump la violó en el vestidor de una tienda por departamentos de Nueva York en la década de 1990. (Estados Unidos, Nueva York) EFE/EPA/JUSTIN LANE

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump fue hallado este martes culpable de "abuso sexual" y difamación, pero no de violación, en el caso fruto de las denuncias de la escritora E. Jean Carroll, ahora de 79 años tres más que él.

Así lo señala el veredicto que hoy alcanzó en tiempo récord el jurado neoyorquino que veía su caso.

Esta es la primera ocasión en la que Trump (76 años y que aspira a un nuevo mandato) es condenado después de dejar la presidencia del país, aunque el pasado enero su empresa, la Organización Trump, fue sentenciada a pagar 1,61 millones de dólares por una trama de evasión fiscal.

Carroll acusaba a Trump de haberla violado en el probador de unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de los noventa, y también de difamarla cuando ella se decidió a hacer pública su denuncia en un libro que publicó en 2019.

El juez advirtió que no admitiría gritos ni aplausos en el momento de pronunciar el veredicto, y la denunciante Carroll, que también acudió a esta última sesión, no mostró ninguna reacción inmediata.

También aconsejó al jurado que, aunque ya no tengan obligación de anonimato a partir de ahora, se abstengan de desvelar su papel en el juicio ni dar información sobre su transcurso.

El jurado debía pronunciarse sobre si Trump era responsable (término usado en los casos civiles) por violación, por abuso sexual o por tocamientos, y el jurado eligió la segunda posibilidad, además de considerarlo responsable por difamación.

Decidió también que Trump debe indemnizar a Carroll con un total de unos 5 millones de dólares, de los cuales 2 son por los "daños" causados por Trump en aquella agresión sexual y 2,7 millones por lo relacionado con su reputación.

No va preso porque no es un caso penal

New York (United States), 09/05/2023.- E. Jean Carroll (C) leaves a federal court house after the jury found that former president Donald J. Trump was liable for sexually abusing and defaming her but not liable for raping her in the sexual assault and defamation civil lawsuit Carroll had brought against him in New York.EFE/EPA/JUSTIN LANE

Al tratarse de un caso que discurre por la vía civil, no hay penas de cárcel asociadas.

El juez se dirigió acto seguido a los abogados y les preguntó si tenían algo que añadir, a lo que ambos equipos, defensores y acusación, respondieron con una negativa.

La escritora Carroll, que ha acudido a todas las sesiones de juicio mostrando una gran entereza, abandonó la sala sin hacer declaraciones a los numerosos periodistas que la asediaban a la salida de los juzgados.

Trump dice que sentencia es "una vergüenza"

Poco tiempo después de conocerse el veredicto, Trump lo calificó de "una vergüenza" en su cuenta de la red Truth Social.

"No tengo ni idea de quién es esta mujer. Este veredicto es una vergüenza, la continuación de la mayor caza de brujas de todos los tiempos", escribió el empresario en un escueto mensaje escrito totalmente en mayúsculas en su red social, Truth Social, minutos después de la noticia.

Trump ha sostenido siempre que no conocía a Carroll y ante el hecho de que en una ocasión fue fotografiado junto a ella respondió que en aquel tiempo se relacionaba en eventos sociales con cientos de personas a los que daba la mano o besaba sin por ello conocerlos.

Ha tachado sistemáticamente a Carroll de "mentirosa" y hasta de "enferma mental" y de no buscar otra cosa que fama y notoriedad con su denuncia, idea que su equipo legal ha convertido en central durante las dos semanas de juicio.

Por su parte, el equipo de campaña de Trump hizo pública también una primera reacción contra el veredicto.

"En jurisdicciones totalmente controladas por el Partido Demócrata, el sistema judicial de nuestra nación se ve comprometido por políticos de la izquierda extremista. Hemos permitido que denuncias falsas y totalmente inventadas de personas perturbadas interfieran en nuestras elecciones, haciendo un daño inmenso".

Con ello, el equipo de campaña reconoce que el veredicto puede tener efectos electorales para las presidenciales de 2024, en las que Trump parte como favorito frente a los intentos de reelección del actual presidente Joe Biden.

Primera condena en tiempo récord

El expresidente estadounidense Donald Trump (i) y la exprimera dama Melania Trump (d), en una fotografía de archivo. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

En un juicio que duró solo dos semanas y con un jurado que tomó una decisión en menos de tres horas, los estadounidenses asistieron este martes al primer veredicto de condena contra Trump por abuso sexual y difamación a la escritora Carroll, la única que logró llevar a buen puerto las numerosas denuncias expresadas por varias mujeres más por conducta sexual inapropiada.

Las acusaciones de más de diez mujeres se conocieron luego de que se publicara un vídeo en Access Hollywood durante la campaña presidencial del 2016 en la que Trump se jactaba de besar a las mujeres y tocarlas sin su consentimiento.

Con la decisión de este martes de un jurado anónimo, estas mujeres -cuyas denuncias Trump ha ido rechazando sistemáticamente- podrán sentir que fueron escuchadas.

La propia Carroll dijo en una breve declaración escrita que la victoria no era solo suya: "Hoy, el mundo finalmente sabe la verdad. Esta victoria no es solo para mí, sino para toda mujer que ha sufrido porque no le creyeron".

“Agradecemos a E. Jean Carroll, quien inspirará a sobrevivientes a presentarse para contar sus historias y enfrentar a los abusadores. Este caso demuestra que todos los perpetradores, sin importar cuán poderosos sean, pueden rendir cuentas y lo harán”, indicó tras conocerse el veredicto RAINN, la organización contra la violencia sexual más grande del país.

Este proceso judicial ha acaparado la atención de los medios y hoy convocó a una multitud de reporteros, fotógrafos y camarógrafos desde temprano en la mañana frente al tribunal federal en Manhattan, donde se llevó a cabo el juicio.

New York (United States), 09/05/2023.- E. Jean Carroll (C) leaves a federal court house after the jury found that former president Donald J. Trump was liable for sexually abusing and defaming her but not liable for raping her in the sexual assault and defamation civil lawsuit Carroll had brought against him in New York, New York, USA, 09 May 2023. Carroll alleges that Trump raped her in the dressing room of a New York department store in the 1990s and the jury in its verdict awarded her $5 million USD (4.5 million euro) for damages. (Estados Unidos, Nueva York) EFE/EPA/JUSTIN LANE

La expectativa creada por el juicio -mermada por la ausencia del propio Trump- también reunió a un puñado de manifestantes que mostraban a la prensa letreros con mensajes como "Creemos a Carroll", "Trump es un depredador" o "Las mentiras tienen consecuencias".

E. Jean Carroll (c) en el tribunal federal. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Entre las que protestó estaba Laurie Arbeiter, quien dijo sentirse "aliviada" con la decisión de seis hombres y tres mujeres. "Lo encontraron culpable de cargos de agresión sexual y difamación porque Trump miente todo el tiempo y es un depredador sexual y violento", dijo a EFE.

Agregó que Trump "no es apto para ocupar ningún cargo, mucho menos la Presidencia" e insistió en que Carroll "ha estado diciendo la verdad".

Carroll acusó a Trump de haberla violado en el probador de un gran almacén en 1996 sujetándola contra la pared y de haberla difamado cuando contó lo ocurrido en un libro que publicó dos décadas después del suceso, del que nunca presentó una denuncia a la Policía.

Trump, que cuando se publicó el libro en 2019 era presidente, acusó a Carroll de mentirosa y de que su denuncia sólo buscaba vender el libro, además de proclamar que no era su "tipo".

Anulada sexualmente

La excolumnista de la revista Elle se mantuvo firme durante el proceso judicial. “Estoy aquí porque Trump me violó. Mintió y destrozó mi reputación y estoy tratando de recuperar mi vida”, dijo durante u testimonio en el juicio por en el caso civil en la corte federal en Manhattan.

Carroll ha asegurado que tras el incidente con Trump, no ha vuelto a tener relaciones sexuales.

Hoy entró con paso firme a las diez de la mañana, hora local, a la sala del tribunal en esta última sesión, con un vestido crema y chaqueta marrón, y tacones negros acompañada por sus abogados, con los que conversó antes de que el magistrado Lewis Kaplan entrara.

Kaplan revisó con el jurado el formulario con 10 preguntas a las que debían responder con un "sí" o "no" sobre la violación, abuso sexual y difamación, más la compensación que creían debía darse a Carroll, en caso de que su decisión le fuera favorable.

Les explicó los hechos por los que Carroll acusa a Trump, la ley de Nueva York que le permitió presentar la denuncia por ese incidente aunque hayan pasado 25 años, la diferencia entre una violación y una agresión sexual, lo que significa la difamación; sobre eso, les recordó que debían tomar su decisión basándose en las evidencias presentadas en el proceso y no en comentarios de los abogados, el juez o lo que ellos creyeran.

El jurado, que se retiró poco antes del mediodía, regresó con un veredicto de culpable de "abuso sexual" y difamación, pero no de violación.

Carroll salió sonriendo del tribunal sin hacer comentarios a la multitud de periodista que aguardaban afuera de la corte