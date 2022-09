Reportan tiroteos y humo cerca del palacio presidencial de Haití

Tiroteos y humareda en el área del palacio presidencial de Haití han sido reportados la tarde de este miércoles en las redes sociales en momentos en que se han intensificado las manifestaciones contra el primer ministro, Ariel Henry.

"Gran cantidad de humo proveniente del área del palacio presidencial en Puerto Príncipeen este mismo momento; disparos también reverberando en el área", se lee, por ejemplo. en la cuenta de Jacqueline Charles, corresponsal del Miami Herald.

Large amount of smoke coming from area of presidential palace in #Port-au-Prince at this very moment; gunshots also reverberating in area. Gangs still blocking fuel nearby. #Haiti pic.twitter.com/GzYbncddVe

