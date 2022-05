Renaud Camus, el polémico escritor homosexual autor de "El gran reemplazo" cuyas teorías inspiran al supremacismo blanco

Muchos de estos optaron por cambiar el argumento de su "superioridad racial" por el de la denuncia de un supuesto "genocidio" del que serían víctimas por la "invasión" de sus países por parte de personas de otras razas.

Heidi Beirich, directora del Intelligence Project del Southern Poverty Law Center , una ONG con sede en Alabama, le dijo a The New York Times que considera que los textos de Camus le otorgan "un revestimiento académico y de sofisticación" a estas ideas racistas.

Marine Le Pen y Jean Marie Le Pen.

En una entrevista con la revista The New Yorker, Camus señaló que no concibe las razas desde el punto de vista genético sino cultural.