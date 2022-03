Que la ciudadanía elija funcionarios y jueces electorales

Andrés Manuel López Obrador.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, propuso este martes una reforma para que "el pueblo" elija de forma directa a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa con voto abierto. El pueblo va a elegir de forma directa. Se acabó, o espero que se acabe, lo de los acuerdos cupulares contrarios al interés del pueblo", anunció.

El mandatario señaló que presentará la reforma después del 10 de abril, cuando se celebra la primera consulta de revocación de mandato para preguntar a la ciudadanía si prefiere que continúe o deje el cargo.

Aunque el TEPJF y el INE, antes Instituto Federal Electoral (IFE), surgieron en los 90 como órganos autónomos para quitar el control de las elecciones a los Gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), López Obrador insistió en la urgencia de una nueva reforma constitucional.

"Vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México, que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral, esto es que no haya consejeros, que no haya magistrados, que no tengan vocación democrática", manifestó.

Según explicó, la iniciativa plantea crear dos listas de 60 personas cada una para escoger a los consejeros del INE y a los magistrados del TEPJF.

"Y esos 60 van a ser votados, elecciones abiertas, el que saque más votos, ese va a ser el presidente”, indicó.

Para ello, “los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) van a presentar ciudadanos verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad, cada poder va a presentar a 20 ciudadanos".

El presidente propuso esta reforma tras expresar su malestar con el Tribunal Electoral por declarar "inaplicable" un decreto del Congreso que permitía a los funcionarios públicos promover la revocación de mandato.

Opositores y analistas han criticado al Gobierno de López Obrador y su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), por promover propaganda sobre el ejercicio y tratarlo como si fuese "una ratificación".

“¿Cómo se va anular un acuerdo del Poder Legislativo que tiene que ver con la promoción a la democracia? Y cómo un Tribunal Electoral de que se difunda una consulta, un plebiscito, un referéndum? Es una paradoja, es contradictorio, es un absurdo", cuestionó López Obrador