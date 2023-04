Preocupa a analistas estadounidenses Pomfret y Pottinger que China fortalezca su defensa

Xi Jinping, gobernante de la República Popular China.

Los analistas estadounidenses John Pomfret y Matt Pottinger, de Foreing Affairs, muestran preocupación por la política del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, de fortalecer su capacidad de defensa.

A juicio de los analistas estadounidenses, “el mundo debería tomarlo en serio” cuando el presidente Xi Jinping dice que “se está preprando para la guerra”.

A continuación el texto completo del análisis:

Xi Jinping dice que está preparando a China para la guerra

El mundo debería tomarlo en serio.

John Pomfret y Matt Pottinger/Foreign Affairs

El líder chino Xi Jinping dice que se está preparando para la guerra. En la reunión anual del parlamento chino y su principal órgano asesor político en marzo, Xi tejió el tema de la preparación para la guerra a través de cuatro discursos separados, en un caso diciendo a sus generales que "se atrevan a luchar". Su gobierno también anunció un aumento del 7,2 por ciento en el presupuesto de defensa de China, que se ha duplicado en la última década, así como planes para hacer que el país sea menos dependiente de las importaciones extranjeras de granos. Y en los últimos meses, Beijing ha presentado nuevas leyes de preparación militar, nuevos refugios antiaéreos en ciudades al otro lado del estrecho de Taiwán y nuevas oficinas de "Movilización de Defensa Nacional" en todo el país.

Es demasiado pronto para decir con certeza lo que significan estos acontecimientos. El conflicto no es seguro ni inminente. Pero algo ha cambiado en Beijing que los responsables políticos y los líderes empresariales de todo el mundo no pueden permitirse ignorar. Si Xi dice que se está preparando para la guerra, sería una tontería no tomarle la palabra.

FANTASMAS LLORONES, ENEMIGOS TEMBLOROSOS

La primera señal de que las reuniones de este año de la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, conocidas como las "dos sesiones" porque ambos cuerpos se reúnen simultáneamente, podrían no ser como de costumbre se produjo el 1 de marzo, cuando la principal revista teórica del Partido Comunista Chino (PCCh) publicó un ensayo titulado "Bajo la guía de Xi Jinping". Pensando en fortalecer el ejército, avanzaremos victoriosamente". El ensayo apareció bajo el nombre de "Jun Zheng", un homónimo de "gobierno militar" que posiblemente se refiere al máximo cuerpo militar de China, la Comisión Militar Central, y argumentó que "la modernización de la defensa nacional y el ejército debe acelerarse". También pidió una intensificación de la fusión militar-civil, la política de Xi que requiere que las empresas privadas y las instituciones civiles sirvan al esfuerzo de modernización militar de China. Y riffing de un discurso que Xi hizo a los líderes militares chinos en octubre de 2022, hizo golpes ligeramente velados a los Estados Unidos:

Frente a las guerras que se nos pueden imponer, debemos hablar a los enemigos en un idioma que entiendan y usar la victoria para ganar la paz y el respeto. En la nueva era, el Ejército Popular insiste en usar la fuerza para dejar de luchar. Nuestro ejército es famoso por ser bueno en la lucha y tener un fuerte espíritu de lucha. Con mijo y rifles, derrotó al ejército del Kuomintang equipado con equipo estadounidense. Derrotó al enemigo número uno del mundo armado hasta los dientes en el campo de batalla coreano, y realizó poderosos y majestuosos dramas de batalla que conmocionaron al mundo y causaron que fantasmas y dioses lloraran.

Incluso antes de la publicación del ensayo, había indicios de que los líderes chinos podrían estar planeando un posible conflicto. En diciembre, Beijing promulgó una nueva ley que permitiría al Ejército Popular de Liberación (EPL) activar más fácilmente sus fuerzas de reserva e institucionalizar un sistema para reponer las tropas de combate en caso de guerra. Tales medidas, como han señalado los analistas Lyle Goldstein y Nathan Waechter, sugieren que Xi puede haber extraído lecciones sobre la movilización militar de los fracasos del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania.

La ley que rige a los reservistas militares no es el único cambio legal que insinúa los preparativos de Beijing. En febrero, el máximo órgano deliberativo de la Asamblea Popular Nacional adoptó la Decisión sobre el ajuste de la aplicación de determinadas disposiciones de la Ley de Procedimiento Penal [china] a los militares en tiempo de guerra, que, según el Diario del Pueblo estatal, otorga a la Comisión Militar Central la facultad de ajustar las disposiciones legales, incluidas "jurisdicción, defensa y representación, medidas obligatorias, presentación de casos, investigación, enjuiciamiento, juicio y ejecución de sentencias". Aunque es imposible predecir cómo se utilizará la decisión, podría convertirse en un arma para atacar a las personas que se oponen a una toma de control de Taiwán. El EPL también podría usarlo para reclamar jurisdicción legal sobre un territorio potencialmente ocupado, como Taiwán. O Beijing podría usarlo para obligar a los ciudadanos chinos a apoyar sus decisiones en tiempos de guerra.

Desde diciembre, el gobierno chino también ha abierto una serie de oficinas de Movilización de Defensa Nacional, o centros de reclutamiento, en todo el país, incluso en Beijing, Fujian, Hubei, Hunan, Mongolia Interior, Shandong, Shanghai, Sichuan, Tíbet y Wuhan. Al mismo tiempo, las ciudades de la provincia de Fujian, al otro lado del estrecho de Taiwán, han comenzado a construir o mejorar refugios antiaéreos y al menos un "hospital de emergencia en tiempos de guerra", según los medios estatales chinos. En marzo, Fujian y varias ciudades de la provincia comenzaron a impedir que las direcciones IP en el extranjero accedieran a los sitios web del gobierno, posiblemente para impedir el seguimiento de los preparativos de China para la guerra.

EL VLAD INTERNO DE XI

Si estos acontecimientos insinúan un cambio en el pensamiento de Beijing, las reuniones de dos sesiones a principios de marzo casi confirmaron una. Entre las propuestas discutidas por la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el órgano asesor, estaba un plan para crear una lista negra de activistas y líderes políticos independentistas en Taiwán. Presentado por el popular bloguero ultranacionalista Zhou Xiaoping, el plan autorizaría el asesinato de individuos incluidos en la lista negra, incluido el vicepresidente de Taiwán, William Lai Ching-te, si no reforman sus formas. Zhou dijo más tarde al periódico de Hong Kong Ming Pao que su propuesta había sido aceptada por la conferencia y "transmitida a las autoridades pertinentes para su evaluación y consideración". Propuestas como la de Zhou no llegan por accidente. En 2014, Xi elogió a Zhou por la "energía positiva" de sus jeremiadas contra Taiwán y Estados Unidos.

También en las reuniones de dos sesiones, el primer ministro saliente, Li Keqiang, anunció un presupuesto militar de 1,55 billones de yuanes (aproximadamente 224.8 millones de dólares) para 2023, un aumento del 7,2 por ciento con respecto al año pasado. Li también pidió mayores "preparativos para la guerra". Los expertos occidentales han creído durante mucho tiempo que China subestima sus gastos de defensa. En 2021, por ejemplo, Beijing afirmó que gastó $ 209 mil millones en defensa, pero el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo puso la cifra real en $ 293.4 mil millones. Incluso la cifra oficial china excede el gasto militar de todos los aliados del tratado del Pacífico de los Estados Unidos combinados (Australia, Japón, Filipinas, Corea del Sur y Tailandia), y es una apuesta segura que China está gastando sustancialmente más de lo que dice.

Pero los momentos más reveladores de las reuniones de dos sesiones, tal vez como era de esperar, involucraron al propio Xi. El líder chino pronunció cuatro discursos en total: uno a los delegados de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, dos a la Asamblea Popular Nacional y uno a los líderes militares y paramilitares. En ellos, describió un panorama geopolítico sombrío, señaló a Estados Unidos como el adversario de China, exhortó a las empresas privadas a servir a los objetivos militares y estratégicos de China, y reiteró que considera que unir a Taiwán y el continente es vital para el éxito de su política distintiva para lograr "el gran rejuvenecimiento de la etnia china".

En su primer discurso el 6 de marzo, Xi parecía estar preparando la base industrial de China para la lucha y el conflicto. "En el próximo período, los riesgos y desafíos que enfrentamos solo aumentarán y se volverán más severos", advirtió. "Solo cuando todas las personas piensan en un lugar, trabajan duro en un lugar, se ayudan mutuamente en el mismo barco, se unen como una sola, se atreven a luchar y son buenas luchando, pueden continuar ganando nuevas y mayores victorias". Para ayudar al PCCh a lograr estas "mayores victorias", prometió "guiar correctamente" a las empresas privadas para que inviertan en proyectos que el estado ha priorizado.

Xi puede haber extraído lecciones sobre la movilización militar de los fracasos de Rusia en Ucrania. Compartir

Xi también criticó a Estados Unidos directamente en su discurso, rompiendo su práctica de no nombrar a Washington como adversario, excepto en contextos históricos. Describió a Estados Unidos y sus aliados como las principales causas de los problemas actuales de China. "Los países occidentales encabezados por Estados Unidos han implementado la contención desde todas las direcciones, el cerco y la represión contra nosotros, lo que ha traído graves desafíos sin precedentes para el desarrollo de nuestro país", dijo. Mientras que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha enfatizado las "barandillas" y otros medios para frenar el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China, Beijing claramente se está preparando para una nueva era más confrontacional.

El 5 de marzo, Xi pronunció un segundo discurso en el que expuso una visión de la autosuficiencia china que fue considerablemente más allá que cualquiera de sus discusiones anteriores sobre el tema, diciendo que la marcha de China hacia la modernización depende de romper la dependencia tecnológica de las economías extranjeras, es decir, Estados Unidos y otras democracias industrializadas. Xi también dijo que quiere que China ponga fin a su dependencia de las importaciones de granos y productos manufacturados. "En caso de que nos falte cualquiera de los dos, el mercado internacional no nos protegerá", declaró Xi. Li, el primer ministro saliente, enfatizó el mismo punto en su "informe de trabajo" anual del gobierno el mismo día, diciendo que Beijing debe "mantener incansablemente los cuencos de arroz de más de 1.4 millones de chinos firmemente en sus propias manos". China depende actualmente de las importaciones para más de un tercio de su consumo neto de alimentos.

En su tercer discurso, el 8 de marzo ante representantes del EPL y la Policía Armada Popular, Xi declaró que China debe centrar sus esfuerzos de innovación en reforzar la defensa nacional y establecer una red de fuerzas de reserva nacional que puedan ser aprovechadas en tiempos de guerra. Xi también pidió una campaña de "Educación de Defensa Nacional" para unir a la sociedad detrás del EPL, invocando como inspiración el Movimiento de Doble Apoyo, una campaña de 1943 de los comunistas para militarizar la sociedad en su área de base de Yan'an.

En su cuarto discurso (y el primero como presidente de un tercer mandato), el 13 de marzo, Xi anunció que la "esencia" de su gran campaña de rejuvenecimiento era "la unificación de la patria". Aunque ha insinuado la conexión entre absorber a Taiwán y su tan cacareada campaña para, esencialmente, hacer que China vuelva a ser grande, rara vez lo ha hecho con tanta claridad.

TOMAR EN SERIO A XI

Una cosa que está clara una década después del gobierno de Xi es que es importante tomarlo en serio, algo que muchos analistas estadounidenses lamentablemente no hacen. Cuando Xi lanzó una serie de campañas agresivas contra la corrupción, la empresa privada, las instituciones financieras y los sectores inmobiliario y tecnológico, muchos analistas predijeron que estas campañas serían de corta duración. Pero aguantaron. Lo mismo ocurrió con la draconiana política de "cero COVID" de Xi durante tres años, hasta que se vio obligado a revertir el curso a fines de 2022.

Xi ahora está intensificando una campaña de una década para romper las dependencias económicas y tecnológicas clave del mundo democrático liderado por Estados Unidos. Lo está haciendo en previsión de una nueva fase de "lucha" ideológica y geoestratégica, como él dice. Sus mensajes sobre la preparación para la guerra y su equiparación del rejuvenecimiento nacional con la unificación marcan una nueva fase en su campaña de guerra política para intimidar a Taiwán. Está claramente dispuesto a usar la fuerza para tomar la isla. Lo que no está claro es si cree que puede hacerlo sin arriesgarse a una escalada incontrolada con los Estados Unidos.

JOHN POMFRET, ex jefe de la oficina de Beijing para The Washington Post, es el autor de The Beautiful Country and the Middle Kingdom: America and China, 1776 to the Present.

MATT POTTINGER es presidente del programa de China en la Fundación para la Defensa de las Democracias. De 2019 a 2021, se desempeñó como Asesor Adjunto de Seguridad Nacional.