Político danés casado con dominicano anuncia divorcio tras escándalo

El presidente del Partido Popular Conservador de Dinamarca, Søren Pape Poulsen, y el dominicano Josué Medina Vásquezestán en proceso de divorcio, según informó el político a través de su cuenta de Facebook.

"Algunos días son más difíciles que otros. Hoy es uno de esos días. Josue y yo estamos rompiendo. Se ha escrito mucho sobre mi vida privada, etc, durante un periodo de tiempo. No quiero ir más lejos en esto, pero solo decir que ambos estamos de acuerdo en que nuestro matrimonio se ha terminado y deseamos lo mejor el uno al otro mientras continuamos en el viaje de la vida. No tengo nada más que decir a los medios de comunicación. Pedir comprensión aquí", publicó.

El anuncio de Poulsen se realiaza después de varios escándalos en los que la pareja ha estado involucrada, que incluyen hasta al expresidente dominicano Danilo Medina.

Nacido el 31 de diciembre de 1971, Poulsen fue elegido como el líder de su partido tras la dimisión de Lars Barfoed en 2014.

El exministro de Justicia de Dinamarca, confirmó en el 2014 su orientación sexual. Desde el 2013, mantiene una relación con el dominicano Josué Medina Vásquez, con quien se comprometió en el 2017. Se casaron en 2021.

Las declaraciones controversiales

El pasado 9 de septiembre, Søren Pape Poulsen admitió públicamente que algunas informaciones que había transmitido sobre su marido "de buena fe" eran incorrectas, basadas en "malentendidos".

Entre las cosas que Poulsen ha afirmado sobre su esposo Vásquez Poulsen, se encuentra la relación familiar con el expresidente del país caribeño, Danilo Medina, de quien se dijo era tío del cónyuge del político danés. Sin embargo, según medios en Dinamarca, el dato no es correcto.

La fe de la pareja de Søren Pape Poulsen también fue objeto de dudas, luego de que el aspirante a primer ministro por Dinamarca afirmara en una conferencia sobre antisemitismo que su cónyuge es judío, en la que participó el presidente de la Comunidad Judía en Dinamarca y el embajador adjunto de Israel.

Esa información fue puesta en duda en un reportaje del medio de ese país Ekstra Bladet, en el que se asegura que la familia de Josué Medina Vásquez Poulsen eran misioneros cristianos, parte de la denominación cristiana Iglesia Adventista del Séptimo Día.

"He dicho que hay algunas cosas de las que realmente me arrepiento", dijo Poulsen al desmentir las declaraciones anteriores sobre el pasado de su esposo.

Ekstra Bladet indica que, fuentes consultadas en República Dominicana y Venezuela - país en el que nació Vásquez Poulsen -, señalan que el cónyuge del candidato a primer ministro creció con una creencia muy distinta a la que había dicho sobre su pareja.

El medio indica que en Los Alcarrizos, donde la familia de Vásquez Poulsen habría residido por varios años, los recuerdan como "líderes y fundadores de la iglesia".

"Falsos" vínculos con Danilo

La presunta vinculación de Josué Medina Vásquez Poulsen con el expresidente Danilo Medina Sánchez se remonta al 2014, cuando Pape Poulsen lo presentó como sobrino del hoy presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El medio Ekstra Bladet reseña que la afirmación de que Vásquez Poulsen era pariente de Medina Sánchez se repitió durante años, incluso en los medios de comunicación, sin que Søren Pape o su esposo corrigieran el vínculo.

Asimismo, indica que, en conversación con el abogado Carlos Salcedo, quien representa a la familia del expresidente dominicano, se confirmó que no existen vínculos familiares entre Josué Medina Vásquez Poulsen y el expresidente dominicano.

El abogado, agrega la publicación de Ekstra Bladet, del pasado 24 de agosto, habría mostrado a la familia una foto de Josué Medina Vásquez Poulsen, con la que se habría confirmado que no tienen parentesco con el hombre de 37 años.

"La familia no lo conoce - dice Salcedo, según cita del reportaje de Ekstra Bladet -, y tampoco lo conocen por la foto. No es sobrino de Danilo Medina Sánchez. O uno de los sobrinos de sus hermanos".

Incidentes alrededor de Josué

En 2018, Josué Medina Vasquez reportó haber sido víctima de una supuesta agresión homófoba en Copenhague, capital de Dinamarca, cuando salía de un bar.

Según la denuncia, el agresor le dio un puñetazo al prometido de Søren Pape Poulsen, mientras que le gritaba palabras de desprecio hacia las personas del colectivo LGBTI.

Posteriormente, el presunto agresor, un abogado de 34 años y de nacionalidad eslovaca, fue detenido por la Policía.

Sin embargo, según un reporte del canal danés TV2, el hombre acusado de la agresión aseguró que no se trató de un crimen de odio, al asegurar que Vásquez Poulsen le había coqueteado, encontrando el rechazo de su parte, por lo que al negarse, el esposo del presidente del Partido Popular Conservador se abalanzó sobre él, creando el conflicto.

El medio agrega que esa no fue la única historia sobre el esposo de Søren Pape, ya que meses antes, Vásquez Poulsen habría sido detenido al conducir bajo la influencia del alcohol. El ministro de Justicia se disculpó al día siguiente a través de un mensaje de Facebook.

Reuniones ministeriales "privadas" en República Dominicana

Mas la vida privada de Søren Pape Poulsen y de Josué Medina Vásquezno es lo único por lo que los daneses han dirigido las miradas hacia el líder del partido conservador.

La semana pasada, el medio Jyllands-Posten reveló que, durante su mandato de Poulsen como ministro de Justicia en 2018, este visitó al entonces presidente Danilo Medinay otros ministros en la República Dominicana durante unas vacaciones privadas con su esposo, sin informar al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sobre esto, Søren Pape Poulsen lamentó la decisión y admitió que debió informar previamente al Servicio Exterior danés, aunque resaltando que de ninguna manera se trató una visita oficial.

"Para mí está claro que no debería haberme reunido con esos políticos sin haber informado y consultado previamente con el Servicio Exterior danés. Lamento esos encuentros".

A raíz de la revelación, el ministro de Asuntos Exteriores, Jeppe Kofod, requirió una explicación sobre el caso a Poulsen.

Kofod indicó que la reunión de Poulsen con el hoy exgobernante dominicano y ministros resulta "problemática" debido a que se desconoce la información compartida durante el encuentro.

En República Dominicana, sin embargo, la dirección de presa de la Presidencia, reseñó el 15 de febrero de 2018 la reunión, indicando que se trató de una visita de cortesía de una delegación de ministros de Dinamarca en la que se conversó sobre "aspectos de interés mutuo".

Los visitantes fueron introducidos por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado.

En la reunión estuvieron los ministros de Justicia Søren Pape Poulsen; de Migración, Inger Støjberg y para la Niñez y Ayuda Social, Mai Mercado. Con ellos también estuvo el viceministro de Deportes, Frans Hjorth Hammer.

Se trató, según el medio DR Nyheder, de una práctica que no es habitual, ya que ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni la embajada danesa local participaron en el viaje.

Jyllands-Posten también resaltó que Frans Hjorth Hammer no era ministro del gobierno en ese momento, sino un amigo personal de Poulsen que participó en las mismas vacaciones en República Dominicana en 2018.

Hammer, subraya el DR Nyheder, fue en 2018, miembro de la junta directiva de la Asociación Deportiva Danesa.

Sobre el particular, el mismo Frans Hjort Hammer aclaró a DR Nyheder que no se presentó como ministro de deportes ni como 'viceministro de deportes'