Periodista de The New York Times propone EE.UU reconozca Maduro es el legítimo presidente de Venezuela

Nicolas Maduro , presidente de Venezuela.

El reconocido periodista estadonunidense William Neuman, del periódico The New York Times, afirmó que el gobierno de Estados Unidos debe de reconocer a Nicolás Maduro como el presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Detalló que cada día se reduce el número de países que reconocieron a Juan Guaidó como presidente venezolano, tras la decisión tomada por el presidente Donald Trump en 2019.

Neuman, que fue reportero y director de oficina de la región de los Andes de The New York Times y es autor del libro Things Are Never So Bad That They Can’t Get Worse: Inside the Collapse of Venezuela, expuso sus argumentos en un análisis publicado en rotativo neoyorquino bajo el título "Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela. Debemos reconocerlo", publicado el pasado 11 de este mes de octubre.

Considera que el gobierno de EE,UU ha mosrado incoherencia en su política hacia Venezuela.

"Hace unas semanas, cuando Estados Unidos organizó un intercambio de prisioneros con el presidente venezolano, Nicolás Maduro —dos sobrinos de la esposa de Maduro que habían sido condenados por tráfico de drogas fueron enviados a casa a cambio de siete estadounidenses detenidos en cárceles venezolanas— quedó clara la incoherencia de la política estadounidense en relación a Venezuela", explica.

Resaltó que mientras el gobierno de EE.UU incluso negocia con Maduro, la Casa Blanca aún insiste en que Juan Guaidó, político de la oposición, es el verdadero presidente de Venezuela.

Recordó que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas formales con el gobierno de Maduro, y la embajada en Caracas ha estado cerrada desde principios de 2019.

Para Neuman, fue infructuoso el intento del entonces presidente Donald Trump de intentar presionar la salida del poder de Maduro reconociendo como presidente a Juan Guaidó.

"Es hora de que el gobierno de Biden acepte que la apuesta por Guaidó fracasó y que la mayoría de los venezolanos, y la mayor parte de la comunidad internacional, han pasado a otra cosa. La Casa Blanca necesita una política para Venezuela basada en hechos, no en ficción. Y el hecho es que Maduro es presidente de Venezuela y Guaidó no", precisa.

Según su criterio, aceptar la realidad tendrá muchos posibles beneficios, sobre todo para la oposición venezolana, que está en medio de un turbulento esfuerzo por rehacerse