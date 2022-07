Murió a los 100 años expresidente mexicano de las masacres, Luis Echeverría

Fotografía de archivo fechada el 29 de noviembre de 2007 que muestra al expresidente mexicano Luis Echeverría Álvarez,

El expresidente mexicano, Luis Echeverría Álvarez, quien murió el viernes por la noche a los 100 años, no falleció “impune”, consideró este sábado el Comité 68, que agrupa a supervivientes de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco y líderes estudiantiles del movimiento.

“Echeverría no murió impune, murió en calidad de imputado por el delito de genocidio, del cual tampoco fue exonerado como se ha hecho creer, quedó libre bajo reservas y esperando que la Procuraduría General de Justicia (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR), reabra el caso”, puntualizó la organización en un mensaje en Twitter.

Más tarde, en un comunicado, la organización recordó que durante cinco décadas han luchado por el esclarecimiento de lo ocurrido el 2 de octubre en Tlatelolco y han buscado justicia y castigo a los responsables; e incluso lograron que se abriera un proceso penal en contra del expolítico y otros corresponsables de los hechos en el que se reconoció el delito de genocidio.

"Echeverría pasó más de 2 años en prisión domiciliaria y murió como imputado por el delito de genocidio, es decir, que nunca fue exonerado", insistió.

Y señaló que la muerte del exmandatario no extingue la causa "por un crimen de Estado. Exigimos la continuación de los procesos judiciales, la lista de perpetradores es conocida por todos y continúan gozando de impunidad y la protección del poder político oficial", acusó.

Asimismo, los integrantes del Comité exigieron una reforma al sistema judicial para que ningún crimen de Estado en contra del pueblo quede impune "y jamás se vuelva a cometer" y recordaron a las instancias encargadas de impartir justicia en México "que los crímenes de lesa humanidad no prescriben".

Finalmente, demandaron la extinción de dominio de los bienes de Echeverría para que sean aplicados a la reparación del daño y en favor de las víctimas. "No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos", concluyeron.

Este sábado trascendió el deceso del expresidente mexicano la noche del viernes 8 de julio en Cuernavaca, en el central estado mexicano de Morelos, según informaron medios de comunicación locales.

Echeverría Álvarez cumplió 100 años el pasado 17 de enero. El 14 de noviembre de 1969 fue elegido candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de la República y triunfó en las elecciones de 1970.

El político mexicano fue actor clave en las matanzas del 2 de octubre de 1968 de Tlatelolco y del 10 de junio de 1971, conocida como el "Halconazo".

Su presunta responsabilidad en ambos casos ha levantado opiniones encontradas con respecto a su deceso.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el deceso en su cuenta de Twitter, así como personalidades como Porfirio Muñoz Ledo, quien fue secretario de Trabajo y Previsión Social durante el mandato de Echeverría.

Mientras que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México, Santiago Nieto, precisó también en su cuenta oficial de Twitter: “Cuando me preguntan qué siento ante la muerte de Luis Echeverría, pienso en Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, el Halconazo, Rosendo Padilla, la primera devaluación, Jesús Piedra Ibarra. Ni arriba ni adelante”.

Varios usuarios en la misma red social, entre ellos periodistas y activistas, lamentaron que el exmandatario muriera sin haber sido juzgado por su supuesta responsabilidad en los hechos criminales de los que se le acusaba