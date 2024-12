Your browser doesn’t support HTML5 audio

El mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este jueves que los peajes del canal interoceánico no se van a rebajar tras la queja del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, de que son una "estafa" y de que amenazara con reclamar la devolución de la vía a manos estadounidenses.

"No, la respuesta es no (…) los peajes no se hacen al antojo de los presidentes (de Panamá) y del administrador" de la vía, se fijan en un "proceso público y abierto" en el que participan clientes y otros actores, declaró el mandatario.

Así, Mulino recordó que "hace unos años" en una de esas audiencias públicas para debatir los peajes de la vía "el reclamo, las posiciones de los países usuarios, frenó el aumento (del precio) e hizo una reconfiguración del peaje en función de lo que correspondía en ese momento y todo el mundo quedó de acuerdo".

El jefe de Estado, que asumió el poder el pasado 1 de julio, recalcó además que mientras el canal fue operado por Estados Unidos, "era una miseria lo que nos pagaban (al Estado panameño)".

El canal de Panamá fue construido por Estados Unidos, que lo inauguró en 1914 y lo administró hasta su traspaso al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999, como quedó establecido en los Tratados Torrijos-Carter firmados el 7 de septiembre de 1977 en Washington por el líder panameño Omar Torrijos (1929-1981) y el presidente estadounidense Jimmy Carter (1977-1981).

Mulino destacó además que esperará al 20 de enero, cuando Trump asume su segundo mandato, para hablar con el Gobierno de EE.UU. de temas bilaterales importantes, como la migración ilegal, aunque aclaró que, entonces como ahora, "no existe ninguna posibilidad de hablar nada que busque replantear la realidad jurídico-política" de que el canal es panameño.

En temas "migratorios hay mucho que hablar", sobre todo si EE.UU. "va a mantener el apoyo económico" al programa de repatriación de migrantes que hayan cruzado por el Darién, la selva fronteriza con Colombia usada a diario por transeúntes para llegar a Norteamérica, vigente desde julio pasado.

"Cuando llegue el momento de evaluar su beneplácito podré enterarme"

Trump anunció el miércoles la nominación como embajador en Panamá a Kevin Marino Cabrera, actual comisionado del condado de Miami-Dade y "un feroz luchador" de los principios de 'Estados Unidos primero'".

Al respecto, Mulino alegó que no tiene "nada más que decir" hasta que "llegue el momento de evaluar su beneplácito" pues, hasta la víspera, "no tenía ni idea de quien era".

"Vi lo del muchacho embajador, menor que mi hijo. Me sorprendió. No tengo más nada que decir. Cuando llegue el momento de evaluar su beneplácito pues podré enterarme un poco más de su trayectoria, etcétera. Y eso toma todavía algunos meses", aclaró.

"No hay chinos en el canal"

Mulino reiteró que en el canal de Panamá no hay "injerencias" de China, tras la insistencia de Trump sobre la presencia de soldados chinos. El presidente panameño también apuntó que esas afirmaciones "pueden ser temores geopolíticos".

"No hay chinos en el canal. Tan sencillo como eso. Ni chinos ni de ninguna otra potencia están en el canal. Si hay algún chino por ahí es el que va a bordo de algún crucero o los que van a pararse en el centro de visitantes como turistas (…) Pero, reitero, no hay absolutamente ninguna injerencia ni participación china en nada de lo que tiene que ver con el canal de Panamá. Pueden ser temores geopolíticos", apuntó.

Trump generó un gran revuelo el pasado fin de semana cuando amenazó con recuperar el control estadounidense sobre el canal de Panamá si las autoridades del país centroamericano no reducen las tarifas que cobran para su tránsito.

El presidente panameño repudió la amenaza en un mensaje institucional y dijo que la soberanía del canal transoceánico es innegociable, algo que recibió el respaldo de varios líderes latinoamericanos.