La historia no contada del "Rusiagate" y el camino a la guerra en Ucrania

NEW YORK TIMES

Por Jim Rutenberg

2 noviembre 2022

Traducción al español por Germán & Co

La noche del 28 de julio de 2016, mientras Hillary Clinton aceptaba la nominación presidencial demócrata en Filadelfia, el presidente de la campaña de Donald J. Trump, Paul Manafort, recibió un correo electrónico urgente desde Moscú. El remitente era un amigo y socio comercial llamado Konstantin Kilimnik. Ciudadano ruso nacido en la Ucrania soviética, Kilimnik dirigía la oficina en Kiev de la empresa de consultoría internacional de Manafort, conocida por llevar técnicas de campaña estadounidenses de vanguardia a clientes que buscan salirse con la suya en las frágiles democracias de todo el mundo.

Kilimnik no dijo mucho, solo que necesitaba hablar, en persona, lo antes posible. Exactamente lo que quería hablar era aparentemente demasiado delicado incluso para la técnica que los hombres desplegaron tan fastidiosamente: aplicaciones encriptadas, la carpeta de borradores de una cuenta de correo electrónico compartida y, cuando era necesario, "teléfonos murciélago" dedicados. Pero había hecho una referencia codificada - "caviar"- a un importante ex cliente, el depuesto presidente ucraniano Víktor Yanukóvich, que había huido a Rusia en 2014 tras presidir la masacre de decenas de manifestantes prodemocráticos. Manafort respondió en cuestión de minutos y el plan quedó fijado para cinco días después.

Kilimnik pasó por la aduana del aeropuerto Kennedy a las 7:43 p.m., sólo 77 minutos antes de la cita programada en el Grand Havana Room, un lugar de reunión del mundo de Trump en el 666 de la Quinta Avenida, la torre de oficinas de Manhattan propiedad de la familia del yerno de Trump, Jared Kushner. Poco después de la hora señalada, Kilimnik entró en un escenario perfectamente montado para un drama caricaturesco de figuras furtivas que traman planes encubiertos con dudosas intenciones: un bar de puros con luz oscura, paredes con paneles de caoba y ventanas del suelo al techo coloreadas con gruesas cortinas de terciopelo, sus sillas de club de cuero típicamente ocupadas por hombres grandes con cuellos abiertos que beben escocés y dibujan parejos y figurados. Hombres, es decir, como Paul Manafort, con su pompadour teñido de negro y su afición a las rayas. Allí, con la línea del horizonte brillando a través de la bruma del humo de los puros, Kilimnik compartió un plan secreto cuyo significado sólo quedaría claro seis años después, cuando el ejército invasor ruso de Vladimir V. Putin se adentró en Ucrania.

Conocido vagamente como el plan Mariupol, en honor a la ciudad portuaria estratégicamente vital, exigía la creación de una república autónoma en el este de Ucrania, dando a Putin el control efectivo del corazón industrial del país, donde los "separatistas" armados, financiados y dirigidos por el Kremlin estaban librando una guerra en la sombra de dos años que había dejado casi 10.000 muertos. El líder de la nueva república no sería otro que Yanukovich. La contrapartida: "paz" por una Ucrania rota y servil.

El plan iba en contra de décadas de política estadounidense de promoción de una Ucrania libre y unida, y una presidenta Clinton sin duda mantendría, o quizás incluso endurecería, esa postura. Pero Trump ya estaba sugiriendo que pondría patas arriba el statu quo diplomático; si es elegido, creía Kilimnik, Trump podría ayudar a hacer realidad el plan de Mariupol. Primero, sin embargo, tendría que ganar, una propuesta improbable en el mejor de los casos. Lo que llevó a los hombres a la segunda parte de su agenda esa noche: los datos de las encuestas internas de la campaña que trazaban un camino a través de los estados en disputa hacia la victoria. El hecho de que Manafort compartiera esa información -el código "sólo para los ojos" que guiaba la estrategia de Trump- no habría sido nada destacable si no fuera por una pieza importante de la biografía de Kilimnik: No era simplemente un colega; era, según afirmarían más tarde los funcionarios estadounidenses, un agente ruso.

Concluidos sus negocios, los hombres se marcharon por rutas separadas para evitar ser detectados, aunque continuaron enviando mensajes de texto hasta bien entrada la noche, según los investigadores federales. En las semanas siguientes, los agentes de Moscú y San Petersburgo intensificarían su campaña de hackeo y desinformación para perjudicar a Clinton y ayudar a decantar las elecciones hacia Trump, lo que constituiría el núcleo del escándalo conocido como Rusiagate. El plan de Mariupol se convertiría en una nota a pie de página, casi olvidada. Pero lo que el plan ofrecía sobre el papel es esencialmente lo que Putin -a la peligrosa defensiva tras una serie de errores de cálculo estratégicos y crecientes pérdidas en el campo de batalla- intenta ahora apoderarse mediante falsos referendos y la anexión ilegal. Y Mariupol es la abreviatura de los horrores de su guerra, una ciudad ocupada en ruinas después de meses de asedio, sus imponentes acerías espectrales y silenciadas, innumerables ciudadanos enterrados en fosas comunes.

El asalto de Putin a Ucrania y su ataque a la democracia estadounidense han sido tratados hasta ahora en gran medida como dos líneas argumentales distintas. A lo largo de los años transcurridos, la intromisión de Rusia en las elecciones se ha visto esencialmente como un capítulo cerrado de la historia política de Estados Unidos, un momento peligroso en el que un líder extranjero trató de poner a Estados Unidos en su contra explotando y exacerbando sus divisiones políticas.

Sin embargo, esas dos narrativas se unieron aquella noche de verano en el Gran Salón Habana. Y la lección de esa reunión es que la aventura estadounidense de Putin podría entenderse mejor como el pago por adelantado de un grial geopolítico más cercano: un Estado ucraniano vasallo. Debajo de toda la saga electoral latía otra historia: la de los esfuerzos de Ucrania por establecer una democracia moderna y, como resultado, su posición como zona caliente de la nueva Guerra Fría entre Rusia y Occidente, la autocracia y la democracia. En un grado notable, la larga lucha por Ucrania fue una nota baja para los trastornos y escándalos de los años de Trump, desde los primeros días de la campaña de 2016 y luego la transición presidencial, a través de la primera destitución de Trump y hasta los últimos días de las elecciones de 2020. Incluso ahora, algunas voces influyentes en la política estadounidense, en su mayoría pero no totalmente de la derecha, sugieren que Ucrania haga concesiones de soberanía similares a las contenidas en el plan de Kilimnik, que los líderes de la nación rechazan categóricamente.

Este segundo borrador de la historia surge de una revisión de los cientos de páginas de documentos producidos por los investigadores para el abogado especial, Robert S. Mueller III, y para el Comité Selecto de Inteligencia del Senado, dirigido por los republicanos; de las transcripciones de las audiencias de destitución y de la reciente cosecha de memorias del Rusiagate; y de las entrevistas con casi 50 personas en Estados Unidos y Ucrania, incluyendo cuatro conversaciones de una hora con el propio Manafort.

Para Trump -que hoy se enfrenta a desafíos legales relacionados con el alijo de documentos clasificados en su complejo turístico de Mar-a-Lago, sus finanzas y su papel en los esfuerzos por anular su derrota electoral en 2020- la investigación sobre Rusia fue el pecado original, la primera de muchas "cazas de brujas" con motivaciones políticas, desde entonces reutilizadas como armas en su amplio arsenal de agravios. La investigación sobre Rusia y sus ramificaciones nunca probaron la coordinación entre la campaña de Trump y Moscú, aunque sí documentaron numerosas conexiones. Pero ver el registro dejado atrás a través de la lente filtrada por la sangre de la guerra de Putin, ahora en su noveno mes, es descubrir un rastro de señales infravaloradas que telegrafían la profundidad de su obsesión ucraniana - y lo que está en juego a vida o muerte que las tribulaciones domésticas de Estados Unidos tendrían para unos 45 millones de personas a casi 5.000 millas de distancia.

Entre los episodios que emergen está la reunión de la Gran Sala de La Habana, junto con el persistente y subrepticio esfuerzo por dar vida al plan de Mariupol. El plan no fue el único esfuerzo por cambiar la paz en Ucrania por concesiones a Putin; muchos obstáculos se interpusieron en su camino. Y su procedencia sigue sin estar clara: ¿Fue parte de un juego largo de Putin o un intento de su aliado, Yanukóvich, de recuperar el poder? En cualquier caso, los fiscales que descubrieron el plan llegarían a considerarlo un posible pago por la intromisión electoral del presidente ruso.

El examen también pone de manifiesto los trucos del oficio de Putin, mientras presionaba su misión revanchista de cimentar su poder restaurando el imperio ruso y debilitando la democracia en todo el mundo. Persiguió ese objetivo mediante la astuta cooptación de oligarcas y agentes de poder en los países que tenía en el punto de mira, al tiempo que aplicaba técnicas de desinformación en constante evolución para jugar con los miedos y odios de sus pueblos.

Ninguna figura de la era Trump se movió con más habilidad por ese mundo que Manafort, un operador político conocido por tratar la democracia como una herramienta tanto como una idea. Aunque insiste en que intentaba frenar la influencia rusa en Ucrania, no permitirla, había logrado grandes riquezas poniendo su perspicacia política al servicio de los oligarcas del país alineados con el Kremlin, ayudando a instalar un gobierno que se mostrara dócil ante las exigencias de Putin. Luego ayudó a elegir a un presidente estadounidense cuya abierta admiración por el hombre fuerte ruso enturbió más de medio siglo de política de promoción de la democracia.

Al final, Putin no sacaría de una presidencia de Trump lo que creía haber pagado, y la democracia se doblaría pero no se rompería tanto en Estados Unidos como en Ucrania. Pero eso, como todo, pondría al líder ruso en marcha hacia la guerra.

Mucho antes de las investigaciones de la era Trump, Manafort se había establecido en Washington y en el extranjero como un gran maestro de las artes oscuras de la política. Junto con Roger Stone, Manafort ayudó a desarrollar el estilo de la política conservadora, presionando los "botones calientes" para irritar a los votantes de base y alquitranar a los oponentes. Sirvieron en las campañas presidenciales de Ronald Reagan y crearon su propia firma, encargándose de clientes internacionales que buscaban el favor del Washington de Reagan. El bufete se especializó en cubrir los sangrientos historiales de dictadores como Mobutu Sese Seko de Zaire y Ferdinand Marcos de Filipinas con copiosas capas de espinillas de alto brillo, presentándolos como demócratas amantes de la libertad.

En 2005, Manafort se había convertido en una figura central en el experimento democrático ucraniano, que a menudo es una serpiente. Fue introducido en la política del país por uno de los oligarcas más poderosos de Rusia, el magnate del aluminio Oleg Deripaska. Los oligarcas no sobreviven en la Rusia de Putin sin demostrar continuamente que son útiles a la patria. Y cuando Putin tuvo un problema urgente en Ucrania, Deripaska, que tenía varias participaciones allí, intervino para ayudar: Trajo a la firma de Manafort, a la que había contratado antes para que le ayudara a superar un bloqueo de su visado estadounidense, basado en las acusaciones de que había obtenido su posición a través de vínculos con el crimen organizado (algo que él niega).

Lo que tenía a Putin en vilo era un movimiento democrático prooccidental y dirigido por jóvenes que había prendido justo cuando el segundo líder postsoviético de Ucrania, el dictatorial y alineado con el Kremlin Leonid Kuchma, se preparaba para dimitir. Para sucederle, los reformistas se habían alineado detrás de un político llamado Viktor Yushchenko. Pro-estadounidense y casado con una antigua funcionaria del Departamento de Estado, Yushchenko prometió unirse a la OTAN y a la Unión Europea. Para el Kremlin, como dijo entonces un influyente analista de defensa ruso, una victoria de Yúschenko representaría "una pérdida catastrófica de la influencia rusa en toda la antigua Unión Soviética, lo que conduciría en última instancia al aislamiento geopolítico de Rusia".

Putin había apostado por el sucesor elegido por Kuchma, Yanukovich, que había subido al poder en la región oriental ucraniana de Donetsk y contaba con el respaldo de los principales oligarcas del país. Pero al trabajar con algunos de los principales operativos políticos de Putin, la campaña de Yanukovich había salido terriblemente mal. En primer lugar, un intento de asesinato había dejado a Yúschenko con cicatrices permanentes pero muy vivo. (Nunca se identificó a un culpable; Yúschenko sospechó del Kremlin.) Luego, el equipo de Yanukóvich recurrió a un atraco electoral digno de la fantasía de fraude electoral de Trump en 2020, con informes de rellenado de papeletas, desaparición de tinta y votantes metidos en autobuses. Con miles de personas protestando en la céntrica plaza Maidan de Kiev, el Tribunal Superior de Ucrania declaró que la "victoria" de Yanukóvich estaba empañada por violaciones electorales "sistémicas y masivas". Yushchenko ganó entonces en una nueva votación, un triunfo de la democracia conocido como la Revolución Naranja.

Ahora Deripaska le preguntó a Manafort si podía restaurar la organización política de Yanukovich, el Partido de las Regiones, en el poder. La prescripción de Manafort está contenida en un memorando de junio de 2005 dirigido a Deripaska que fue citado en el informe del Comité de Inteligencia del Senado. Yanukóvich y su partido, argumentaba, debían trabajar para ganar las elecciones de forma legítima disfrazándose de demócratas en un molde occidental, utilizando las herramientas de Occidente "de forma que Occidente crea que está de acuerdo con ellos", aunque no lo estuvieran. Al abrazar a Occidente, Yanukóvich y su partido "restringirían sus opciones para fermentar una atmósfera que dé esperanzas a los potenciales defensores de un camino diferente". En los temas de conversación que le tocaron a Putin, Manafort añadió: "Ahora estamos convencidos de que este modelo puede beneficiar mucho al Gobierno de Putin si se emplea en los niveles correctos con el compromiso adecuado para el éxito".

Manafort insistió a lo largo de nuestras entrevistas en que Putin llegaría a no gustarle ni él ni su estrategia, y que el memorándum pretendía ser una especie de tutorial para Deripaska. "Básicamente le estaba enseñando la democracia", dijo. La oficina de Deripaska no respondió a una solicitud de entrevista. Pero en una fallida demanda por difamación contra The Associated Press por un artículo de 2017 que revelaba sus discusiones sobre Ucrania, Deripaska dijo que contrató a Manafort únicamente para sus propios intereses comerciales y que "nunca tuvo ningún acuerdo, ya sea contractual o de otro tipo, con el señor Manafort para promover los intereses del gobierno ruso."

El estado de la guerra

Dando la vuelta a la tortilla: Con poderosas armas occidentales y mortíferos drones caseros, Ucrania tiene ahora una ventaja artillera en la región de Kherson. El trabajo de los equipos de reconocimiento que penetran en las líneas enemigas también ha resultado clave para romper el dominio ruso en el territorio.Ataque con drones en el mar: El aparente uso de barcos teledirigidos para atacar a la flota naval rusa frente a la ciudad portuaria de Sebastopol, en Crimea, sugiere una ampliación de las capacidades ucranianas en el campo de batalla tras meses de ayuda militar de las naciones occidentales.Una coalición bajo presión: El presidente Biden se enfrenta a nuevos retos para mantener unida la coalición bipartidista y multinacional que apoya a Ucrania. La alianza ha mostrado signos de deshilacharse con la proximidad de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y un frío invierno europeo.

A pesar de ello, con la financiación de los aliados oligarcas de Deripaska en Ucrania, Manafort comenzó a poner en marcha el plan. Trajo a consultores electorales internacionales y a estrategas estadounidenses de ambos lados del pasillo partidista. Para el conocimiento local, Manafort trajo a Kilimnik, que incluso entonces estaba rodeado de sospechas de que era un topo ruso. De un metro y medio de altura y con un aspecto desarmantemente juvenil, Kilimnik había trabajado por última vez en el Instituto Republicano Internacional, una entidad de promoción de la democracia afiliada al senador John McCain de Arizona, que era cliente del socio de Manafort desde hacía tiempo, Rick Davis. Kilimnik había estudiado en una academia de idiomas militar soviética conocida por acuñar futuros oficiales de inteligencia y había servido como traductor del ejército ruso. Sus colegas del I.R.I. llegaron a sospechar que pasaba secretos a la inteligencia rusa, y fue despedido cuando el instituto se enteró de que trabajaba para los partidarios de Yanukovich.

Bajo la tutela de Manafort, Yanukovych adoptó un nuevo aspecto, cambiando su ropa gris de bloques por trajes a medida, al estilo de Manafort, y domando su bouffant de estilo soviético con un corte más ajustado. Luego, desde una nueva oficina justo al lado de la plaza Maidan, Manafort elaboró una plataforma del Partido de las Regiones en la que prometía hacer de Ucrania un "puente" entre Rusia y Occidente, estableciendo una asociación económica con la Unión Europea (popular en el oeste) pero rechazando la pertenencia a la OTAN (popular entre los rusoparlantes del este de Ucrania). Los diplomáticos estadounidenses escépticos titularon el proyecto de Manafort "Extreme Makeover".

A pesar de toda la palabrería sobre la extensión de un puente hacia Occidente, Manafort pronto comenzó a aplicar su política de división, probada en las encuestas, explotando las fisuras sobre la cultura, la democracia y la propia noción de nación para excitar a la base del Partido de las Regiones, los votantes de habla rusa del este y el sur. Los borradores de los discursos y los temas de conversación, desenterrados en las causas penales de Manafort, describían la Revolución Naranja como un "golpe" y la "ilusión naranja". Atacaron la línea más dura del gobierno de Yushchenko hacia Moscú y se centraron en un tema candente en la política ucraniana: una división regional sobre si hacer del ruso la segunda lengua oficial.

"En la política estadounidense", dice Tetiana Shevchuk, abogada del Centro de Acción contra la Corrupción, un grupo reformista con sede en Kiev, "se llama 'guerras culturales', cuando se elige algún tema que no es la gran prioridad para la sociedad en este momento pero que puede convertirse fácilmente en algo. Impulsa algo como la idea de que hay dos tipos de ucranianos: hay ucranianos que hablan ucraniano y ucranianos que hablan ruso".

A lo largo de nuestras entrevistas, Manafort mantuvo que los reformistas habían forzado la cuestión al impulsar la preeminencia del ucraniano en un país en el que muchos hablaban principalmente ruso. En todo caso, argumentó, su estrategia dio a Yanukóvich la credibilidad con los votantes "étnicos rusos" que necesitaba para unir el país mientras lo giraba hacia el oeste. (Dice que está "firmemente" del lado de Ucrania en la guerra). Aun así, la línea de ataque de Manafort coincidió con una operación de inteligencia rusa en ciernes que se dedicaba a "manipular cuestiones como el estatus de la lengua rusa" para avivar una rebelión separatista en la península de Crimea e "impedir el movimiento de Ucrania hacia el oeste, hacia instituciones como la OTAN y la UE", según un cable filtrado de la embajada estadounidense de la época. Casi dos décadas después, Putin emplearía mensajes similares sobre el idioma y la identidad nacional como justificaciones para su guerra y sus anexiones ilegales en el este.

La estrategia de Manafort fue un éxito rotundo. El Partido de las Regiones ganó las elecciones parlamentarias en 2006 y, cuatro años después, Yanukóvich recuperó la presidencia en unas elecciones que pasaron el examen internacional. Los revolucionarios naranjas, o al menos su dirección elegida, habían hecho gran parte del trabajo por sí mismos, alienando a los votantes mediante luchas internas paralizantes y un fracaso en la realización de reformas. Pero Manafort se ganó el crédito, llegando a ser tan conocido en los círculos políticos ucranianos como Karl Rove o James Carville en Estados Unidos. Estaba viviendo la vida del oligarca, coleccionando chaquetas de piel de pitón y avestruz, trajes de Alan Couture y propiedades en el SoHo, los Hamptons, la Torre Trump y los brownstone de Brooklyn. También se estaba acercando a Yanukovich, jugando al tenis en pista de hierba -dejando siempre que ganara el cliente- y remojándose en la bañera de hidromasaje de la Residencia Mezhyhirya, de 350 acres, del nuevo presidente, con su zoológico de mascotas, su campo de golf y el esperpento de una mansión, cuya mezcla desordenada de influencias arquitectónicas se conocía localmente como "Rococó de Donetsk".

Yanukóvich no tardó en empezar a retroceder en sus promesas de democracia. Encarceló a su oponente, la antigua líder naranja Yulia Timoshenko; recortó las libertades de prensa criminalizando la difamación e iniciando investigaciones inventadas sobre los medios de comunicación de la oposición; presidió el saqueo de fondos públicos; amañó las elecciones parlamentarias de 2012; y dio marcha atrás a un plan para poner fin al contrato de arrendamiento de Rusia sobre el puerto de Sebastopol, en Crimea, donde su flota naval era vista como un caballo de batalla para una toma de posesión de Putin.

Pronto, varios de los asesores de Manafort en materia de democracia se retiraron decepcionados. Por su parte, Manafort amplió su papel con Yanukóvich, convirtiéndose en una especie de asesor de política exterior en la sombra y emisario de Occidente. También, según acusaron más tarde los fiscales, trabajaba como agente extranjero no registrado, dirigiendo campañas secretas de presión en Washington y Bruselas para evitar las sanciones por el encarcelamiento de Timoshenko, mientras insistía en que Yanukóvich seguía adelante con su acuerdo económico con Europa.

Pero ese tenue puente con Occidente no pudo mantenerse. Bajo la presión de Putin, Yanukóvich dio un brusco giro a finales de 2013, rompiendo las conversaciones con Europa y profundizando en su compromiso económico con Rusia. Por decenas de miles, los manifestantes volvieron a acudir a la plaza Maidan. Semanas de enfrentamiento, salpicadas de violencia, llegaron a un desenlace mortal durante tres días en febrero de 2014, cuando una represión del gobierno dejó decenas de muertos, a escasos metros de la oficina de Manafort.

En la reacción, con su coalición política hecha pedazos, Yanukovich huyó a Rusia. Al cabo de unas semanas, alegando que Yanukóvich no había sido derrocado en una oleada democrática interna, sino en un golpe de Estado respaldado por Occidente, Putin avanzó sobre Crimea y el este. Hasta el día de hoy, Manafort también sostiene que Maidan fue esencialmente un golpe de estado contra un presidente debidamente elegido. También fue un desastre financiero personal: había perdido su vaca lechera. Aun así, se las arregló para encontrar trabajo, ayudando a antiguos miembros del Partido de las Regiones a fundar un nuevo partido llamado Bloque de la Oposición y asesorando en las carreras por las alcaldías.

La última llegó a finales de 2015, en Mariupol. La ciudad portuaria, en el sureste de Ucrania, formaba parte de un posible puente terrestre para las armas entre la Crimea ocupada y el Donbás devastado por la guerra y sería un centro comercial para una república Potemkin en deuda con Moscú. También era un feudo del ciudadano más rico de Ucrania, el magnate de los metales y la minería Rinat Akhmetov, para quien tanto Rusia como Europa eran mercados importantes. Padrino político temprano de Yanukovich, Akhmetov fue también un financiador original del trabajo de Manafort para el Partido de las Regiones.

Con una concentración de participaciones industriales en el Donbás, Akhmetov mantuvo un fuerte control sobre la política, la gobernanza y los medios de comunicación de la región. Incluso cuando los apoderados de Putin avanzaron sobre Mariupol y celebraron un falso referéndum de independencia en 2014, Akhmetov adoptó una postura aparentemente neutral que dio a los "separatistas" una oportunidad para afirmar que tenían su apoyo. "Rinat", rezaba un grafiti en la Plaza de la Independencia de Kiev, "¿estás con Ucrania o con el Kremlin?". Finalmente, Akhmetov se pronunció con dureza contra la violencia "separatista", enviando a trabajadores a patrullar las calles y a ayudar a repeler a los apoderados de Rusia. Pero incluso entonces, sus mensajes contradictorios siguieron alimentando la sospecha de que estaba cubriendo sus apuestas. Después de que los "separatistas" bombardearan una zona civil a principios de 2015, matando a 30 personas -el ataque, según se supo después, fue dirigido por oficiales militares rusos-, su mayor medio de comunicación, Segodnya, destacó por artículos que evitaban atribuir la culpa. "La impresión era que no se trataba de un bombardeo provocado por el hombre, sino de una especie de terremoto; simplemente ocurrió", me dijo Eugenia Kuznetsova, una analista de los medios de comunicación ucranianos que estudió la cobertura del ataque.

Jock Mendoza-Wilson, un portavoz de Akhmetov, dijo que el oligarca nunca había sido neutral y que siempre había apoyado una Ucrania unida. (Akhmetov está ahora demandando a Rusia por la destrucción de su mayor fábrica de acero en Mariupol, el lugar donde los soldados ucranianos realizaron una desesperada resistencia de 80 días este año). Pero para mantener el país unido, dijo, Akhmetov creía en ese momento que "no sería constructivo salir disparado" contra Rusia.

Ante la proximidad de las elecciones a la alcaldía y al consejo municipal de 2015, varios candidatos insurgentes dieron un paso al frente, prometiendo volver a Mariupol más decididamente contra Rusia y sus apoderados. El candidato a la alcaldía elegido por Akhmetov, un antiguo ejecutivo de su empresa siderúrgica, Vadym Boychenko, era un claro defensor del statu quo neutral.

La mano de Manafort en la campaña, revelada en un correo electrónico desenterrado por los investigadores del Senado, se ocultó en gran medida; en las entrevistas, describió su papel como menor. Un candidato reformista, Oleksandr Yaroshenko, se sorprendió al saber que Manafort había participado, aunque, en retrospectiva, vio indicios de su presencia. "Los estadounidenses vinieron con pocos recuentos", me dijo durante una entrevista en vídeo en mayo que fue interrumpida ocasionalmente por sus esfuerzos para coordinar las evacuaciones de la ciudad asediada. "Tenían tecnología: cuánta gente tenemos que traer de cada calle, qué porcentaje". Para él, todo esto era una fachada, ya que el control de la ciudad por parte de Akhmetov se extendía al contrato de impresión de las papeletas.

Tras la victoria de Boychenko, Yaroshenko organizó una campaña en el Ayuntamiento para obligarle a renovar una proclama que declaraba a Rusia como "país agresor". El alcalde archivó la medida.

El paso de Manafort a la campaña de Trump, en marzo de 2016, fue una bendición para el candidato, ya que le proporcionó uno de los estrategas intramuros más hábiles de los republicanos justo cuando el senador Ted Cruz empezaba a recortar su ventaja de delegados, lo que hizo que se hablara de una convención disputada.

También fue una bendición para Manafort, que era pobre en efectivo aunque rico en bienes de lujo. Había transferido una gran parte de sus ganancias en Ucrania -una toma total de unos 60 millones de dólares, según descubrieron los investigadores- a sus compras de bienes inmuebles, automóviles y trajes desde empresas fantasma en Chipre, parte de lo que, según los fiscales, era un plan de blanqueo de dinero. Una factura de 2,4 millones de dólares a Akhmetov y a otro cliente seguía sin pagarse. Las amenazas financieras se cernían sobre él. Estaba siendo demandado por Deripaska, que afirmaba que Manafort y su adjunto, Rick Gates, habían perdido casi 20 millones de dólares en una empresa conjunta que salió mal.

Manafort hizo todo lo posible para conseguir el trabajo en la campaña de Trump, según el informe de inteligencia del Senado. Presionó a Roger Stone y al recaudador de fondos Tom Barrack y cerró el trato, según dijo Barrack a los fiscales, diciendo "las palabras mágicas": trabajaría sin cobrar. Después de todo, razonó Manafort, el trabajo podría ser una forma de obtener su paga atrasada de Akhmetov y arreglar las cosas con Deripaska, quien sin duda vería valor en la asociación de Manafort con un potencial presidente. "¿Cómo utilizamos para conseguirlo todo?", escribió Manafort a Kilimnik. Manafort me dijo que creía que tendría mayor influencia con Trump como voluntario de apoyo que como miembro de su personal.

El nuevo trabajo de Manafort también era prometedor para Putin. El círculo íntimo del principal candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos incluía ahora a un asesor que fue el cerebro del partido más exitoso de Ucrania en favor de Rusia y que estaba cerca de un hombre, Kilimnik, al que los funcionarios estadounidenses han identificado como agente ruso.

Actualizaciones: La guerra entre Rusia y Ucrania

Actualizado el 2 de noviembre de 2022, 8:34 a.m. ELos generales rusos han mantenido conversaciones sobre el uso de armas nucleares en Ucrania, según funcionarios estadounidenses.Rusia se reincorpora al acuerdo sobre los cereales después de decir que recibió garantías de seguridad.Kiev dice que está preparando 425 refugios en caso de un ataque nuclear ruso.

El día después de que la campaña de Trump anunciara su nombramiento como estratega jefe de la convención, Manafort trabajó con Gates y Kilimnik para enviar copias del anuncio a sus principales patrocinadores en Ucrania, junto con cartas personales en las que les prometía mantenerlos informados durante toda la campaña. Entre los destinatarios se encontraban Deripaska, Akhmetov y otro ucraniano adinerado, un antiguo jefe de gabinete de Yanukóvich llamado Sergiy Lyovochkin. Conductor del dinero de los oligarcas hacia Manafort durante los años del Partido de las Regiones, Lyovochkin también tenía una estrecha relación de trabajo con Kilimnik, según los investigadores del Senado.

Mientras Manafort ascendía hasta convertirse en el presidente de la campaña de Trump -y mientras los operativos rusos hackeaban los servidores del Partido Demócrata- el candidato adoptó posturas sobre la región que eran ventajosas para las ambiciones de Putin en Ucrania. Antes de la Convención Nacional Republicana en Cleveland en julio, Trump sorprendió al establishment de la política exterior estadounidense al expresar sólo un tibio apoyo a la OTAN. También dijo a sus ayudantes que no creía que mereciera la pena arriesgarse a una "Tercera Guerra Mundial" para defender a Ucrania contra Rusia, según el informe de inteligencia del Senado publicado en el verano de 2020.

A esto le seguiría la única pelea de plataforma de la convención. Después de que un delegado de Texas añadiera una plancha que prometía "armas defensivas letales" para Ucrania, un asesor de seguridad nacional de Trump, J.D. Gordon, intervino para bloquearla; se rebajaría a una promesa más suave de "asistencia adecuada". La delegada de Texas diría al Comité de Inteligencia del Senado que Gordon le había dicho que estaba actuando en consulta con "Nueva York", específicamente con Trump. Gordon lo negó, diciendo que actuó por iniciativa propia porque la promesa de "ayuda letal" parecía contradecir la posición de Trump sobre Ucrania. En la convención había otros dos actores muy implicados: los embajadores ucraniano y ruso en Estados Unidos; el ruso habló con Gordon días después de que se suavizara la plancha. Al final, los investigadores no concluyeron que Rusia estuviera implicada en la disputa de la plataforma. Tampoco encontraron pruebas que contradijeran la insistencia de Manafort en que se había apartado totalmente del proceso, aunque un funcionario de la campaña dijo después a los investigadores que Manafort tuvo que "apaciguar" al "molesto" embajador ucraniano.

Los ucranianos tendrían motivos para estar molestos, y los rusos complacidos, de nuevo unos días después, el 27 de julio, cuando Trump, en una conferencia de prensa, dijo que consideraría el reconocimiento de Crimea como territorio ruso, poniendo fin de forma efectiva a las sanciones de la administración Obama y normalizando las relaciones que habían sido tensas desde la anexión ilegal. También, como es sabido, invitó a Rusia a hackear los correos electrónicos de Hillary Clinton.

Al día siguiente, Kilimnik voló a Moscú, según muestran los registros de viaje obtenidos por la oficina de Mueller. En su correo electrónico a Manafort esa noche, escribió que se había reunido con "el tipo que te dio tu mayor tarro de caviar negro hace varios años" -el tipo era Yanukovich, que una vez le dio a Manafort 30.000 dólares en caviar fino. Kilimnik necesitaba conocerse en persona. Tenía "una larga historia de caviar que contar".

En el Gran Salón Habana, Kilimnik transmitió el mensaje urgente de Yanukóvich: Se estaba elaborando un plan de "paz" para Ucrania que esperaba que Manafort ayudara a llevar a cabo.

Tal como lo describió Kilimnik en mensajes y memorandos durante los meses siguientes, la república autónoma prevista en el este seguiría siendo nominalmente parte de Ucrania; con Yanukovich como líder, negociaría entonces un acuerdo. Pero lo que se conoció como el plan Mariupol era, como Manafort reconoció más tarde a los fiscales, una ruta de "puerta trasera" hacia el control ruso del este de Ucrania, notablemente similar a lo que Putin ha declarado ahora que ha logrado con sus anexiones a golpe de pistola.

El plan se basaba en la interpretación maximalista de Putin de los acuerdos, firmados en la capital bielorrusa, Minsk, a finales de 2014 y principios de 2015, que vinculaban un alto el fuego en el este a una nueva disposición constitucional ucraniana que otorgaba un "estatus especial" a los dos principales territorios allí. Rusia interpretó ese término difuso como la concesión de autonomía a los territorios -bajo sus apoderados- con poder de veto sobre la política exterior de Ucrania. Ucrania lo vio como una expansión más limitada de la gobernanza local. Incluso entonces, la mayoría de los ucranianos vio la disposición como una capitulación, según las encuestas, y tuvo dificultades para conseguir la aceptación en el Parlamento.

Para Estados Unidos, que no formó parte de las conversaciones de Minsk, cualquier plan que diera al este una autonomía e influencia desmesuradas iba en contra de lo que William Taylor, antiguo embajador estadounidense en Ucrania, describió como "una Ucrania independiente y soberana dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente". "Hemos dicho eso una y otra vez", me dijo. Ahora, sin embargo, la retórica de Trump sobre Rusia sugería una ruptura con esa política.

En la investigación sobre Rusia, la reunión en el salón Grand Havana sería más conocida por el otro asunto que se llevó a cabo esa noche: la discusión de los datos de las encuestas que trazaban cómo Trump podría alcanzar la posición de poder para hacer esa trascendental ruptura diplomática. Manafort y Gates habían estado pasando esos datos a Kilimnik desde la primavera; producidos por el encuestador al que recurría Manafort, Tony Fabrizio, se encontraban entre los activos más estrechos de la campaña, según el informe de inteligencia del Senado. Manafort y Gates han insistido en que los datos eran sólo del tipo más básico, algunos de ellos disponibles públicamente. Pero también mostraba exactamente lo que la campaña estaba mirando mientras formaba su estrategia y difundía su mensaje en nuevas formas a través de las redes sociales. Y como Manafort le dijo a Kilimnik en el club, según el testimonio de Gates y de otro testigo informado de la reunión, las encuestas estaban recogiendo algo que los encuestadores de Clinton y los pronosticadores de la corriente principal no estaban: un camino hacia la Casa Blanca a través de estados tradicionalmente azules como Michigan, Minnesota, Pensilvania y Wisconsin. Por supuesto, explicó Manafort, eso requeriría un asalto implacable a la imagen pública de Clinton.

A finales del verano, se intensificaron las despiadadas operaciones anti-Clinton en los medios sociales, no sólo por parte de la campaña de Trump y sus aliados estadounidenses, sino también por parte de trolls rusos que se hacían pasar por estadounidenses, que difundían una serie de teorías conspirativas sobre la salud de Clinton y su supuesta criminalidad. Las operaciones incluyeron los estados que Manafort había identificado como clave, según descubrieron los investigadores.

Los datos de las encuestas se convertirían en uno de los principales objetivos del equipo de Mueller y de los investigadores del Senado. Ninguno de ellos pudo vincular directamente las operaciones rusas con los datos; sólo informaron de que Gates creía que Kilimnik los compartía con Deripaska y sus homólogos ucranianos, un aparente cumplimiento de la promesa de Manafort de mantener a sus mecenas al tanto. Pero el año pasado un comunicado del Departamento del Tesoro concluyó que Kilimnik había pasado los datos directamente a la inteligencia militar rusa, calificándolo de "conocido agente ruso".

El documento no proporcionaba ninguna prueba subyacente, y Manafort y Gates han aprovechado eso para cuestionar la evaluación y todo lo que se deriva de ella. Como me dijo Gates: "Si Kilimnik es un agente del G.R.U., muéstrenos la prueba, y seré el primero en decir que es correcto". Kilimnik se negó a hablar conmigo, pero en un mensaje de texto, desestimó su trabajo en el plan de Mariupol como "discusiones informales" respecto a "una de las 10.000 diversas opciones de solución de paz". (No era "el momento adecuado para discutir estos asuntos", me dijo, dada la "lucha de los ucranianos por su vida y su libertad"). El año pasado, Kilimnik dijo a un entrevistador de RealClearInvestigations que la evaluación era "insensata y falsa", señalando que era una fuente habitual de información para los funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Kiev, lo que confirmaron documentos y antiguos funcionarios.

Por supuesto, crear confianza dentro de la embajada de una nación rival es lo que se supone que hacen los espías. Un occidental muy enchufado, un arreglador que interactuaba con Kilimnik regularmente en Kiev, me dijo que aunque albergaba dudas sobre la evaluación de los servicios de inteligencia, consideraba la cuestión académica: Como ciudadano ruso con familia en Rusia y un historial con los militares, Kilimnik habría estado bajo presión para cumplir las órdenes de Putin, y a menudo parecía hacerlo. En este sentido, los correos electrónicos obtenidos por Mueller mostraban a Kilimnik refiriéndose a sus interacciones con actores de alto nivel en Moscú, incluyendo algunos con claros vínculos de inteligencia. Entre ellos estaba un alto ayudante de Deripaska, Viktor Boyarkin, a quien el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha descrito como un antiguo funcionario de alto rango del G.R.U., que tomó la delantera en la operación de intromisión de Putin.

La mejor conexión de Kilimnik con la campaña de Trump no estaría presente cuando esa operación llegó a su máximo esplendor. Menos de tres semanas después de la reunión del Gran Salón de La Habana, Manafort se quedó sin trabajo. A mediados de agosto, The New York Times había informado de que una nueva agencia anticorrupción ucraniana había obtenido un "libro negro" del Partido de las Regiones, en el que se enumeraban los pagos asignados, fuera de los libros, a funcionarios ucranianos... y a Manafort. Unos días más tarde, en una conferencia de prensa en Kiev, un ex periodista convertido en parlamentario reformista, Serhiy Leshchenko, destacó 22 entradas del libro de contabilidad escritas a mano que enumeraban 12,7 millones de dólares en pagos designados para Manafort. La campaña de Clinton calificó el libro de contabilidad como una prueba de los vínculos entre la campaña de Trump y Rusia, y Manafort dimitió.

El descubrimiento del libro de contabilidad parecía sacado directamente de la trama de una comedia de éxito, "Servant of the People". Un riff ucraniano de "Mr. Smith Goes to Washington", estaba protagonizado por el actor cómico Volodymyr Zelensky en el papel de un humilde e idealista profesor de historia que se ve empujado inesperadamente a la presidencia, luchando constantemente contra un agente de los oligarcas parecido a Manafort que intenta empaquetarlo y manejarlo. En el final de la temporada de 2015, encuentra un libro negro de pagos secretos guardado por su predecesor y jura limpiar la "empresa extraoficial llamada 'Ucrania'" de su corrupción endémica.

Hablando con los periodistas, Leshchenko utilizó una retórica similar al hablar de por qué ayudó a hacer público el libro de contabilidad real. También tenía otra razón. "Cuanto más se exponga a Trump y al círculo de Trump", dijo a la revista Tablet varios meses después, "más difícil será para Trump concluir un acuerdo separado con Putin, vendiendo así tanto a Ucrania como a toda Europa".

Desde el inicio de su transición presidencial, Trump pareció dar a Rusia todos los indicios de que su apuesta política había dado resultado. Nombró como asesor de seguridad nacional a un teniente general retirado, Michael J. Flynn, que había aceptado 33.750 dólares para hablar en una celebración en Moscú en 2015 del medio de propaganda ruso financiado por el Estado, RT. Incluso antes de asumir el cargo, Flynn estaba hablando con el embajador de Putin en Washington, en aparente violación de la ley federal, sobre el levantamiento de las sanciones por la intromisión electoral. (Flynn se declaró dos veces culpable de los cargos de mentir al FBI sobre esas conversaciones, pero fue indultado por Trump). El nuevo secretario de Estado sería Rex W. Tillerson, que como director general de Exxon Mobil había criticado la decisión de la administración Obama de sancionar a Rusia por Crimea y el derribo de un vuelo de Malaysia Airlines.

Y en los días cercanos a la toma de posesión, llegaron señales prometedoras desde el otro lado del Potomac, en Virginia, donde Manafort se reunió con Kilimnik y Lyovochkin en el hotel Westin Alexandria Old Town. (Los dos hombres obtuvieron entradas para la inauguración a través de un asociado de Manafort que más tarde se declararía culpable de no haberse registrado como agente extranjero y de haber comprado ilegalmente las entradas, una violación de las normas contra las donaciones políticas extranjeras). Como la mayor parte de sus comunicaciones tuvieron lugar a través de aplicaciones de mensajería encriptadas, los investigadores tuvieron poca visibilidad de la agenda, pero Manafort reconoció un punto a los fiscales: el plan de "paz" de Ucrania.

Sin tener una posición oficial, Manafort siguió asesorando al bando de Trump, según el informe del Senado. Al mismo tiempo, Kilimnik se movía entre Moscú y Kiev, elaborando los detalles del plan de "paz". Comunicándose a través de un borrador de correo electrónico en una cuenta compartida antes de la reunión de Virginia, Kilimnik le dijo a Manafort que él y Yanukóvich -nombre en clave BG por Big Guy- se habían reunido en Rusia y discutido el plan. "Los rusos del más alto nivel no están en principio en contra de este plan", escribió Kilimnik, "y trabajarán con el BG para iniciar el proceso". Un respaldo público de Trump, añadió, vencería la resistencia en Kiev. "Todo lo que se necesita para iniciar el proceso es un "guiño" (o un ligero empujón) de DT diciendo "quiere la paz en Ucrania y que el Donbass vuelva a Ucrania" y una decisión de ser un "representante especial" y gestionar este proceso", escribió Kilimnik. El representante de Trump sería aparentemente Manafort, quien, según pudo garantizar Yanukovych, tendría acceso al "más alto nivel" en el Kremlin.

Manafort no era la única figura en la órbita de Trump que se relacionaba con personas que conocían a gente en Moscú. Los primeros meses de la administración trajeron una procesión de revelaciones que le dieron vueltas a la cabeza. Flynn, el asesor de seguridad nacional, fue despedido por sus conversaciones por detrás del embajador ruso. Hubo la revelación de que un asesor de política exterior de la campaña llamado George Papadopoulos, en un bar de Londres, había dicho a un diplomático australiano que Rusia tenía trapos sucios sobre Clinton, semanas antes de que se conociera públicamente el hackeo ruso de los correos electrónicos de Clinton. Su charla suelta desencadenó la primera investigación por intromisión, que evolucionó hasta la investigación de Mueller. Se supo que Donald Trump Jr, Jared Kushner y Manafort se reunieron en la Torre Trump en junio de 2016 con un abogado ruso bien conectado que, según les dijeron, quería pasar información incriminatoria sobre Clinton como "parte del apoyo de Rusia y su gobierno al señor Trump". Según cuentan, el abogado, más interesado en el levantamiento de las sanciones, no cumplió. Y hubo la revelación del equipo de Mueller en documentos judiciales en el otoño de 2017 de que Kilimnik fue "evaluado por tener vínculos con un servicio de inteligencia ruso".

Para entonces, sin embargo, Manafort había surgido como un objetivo principal de la investigación, sus interacciones con Kilimnik, Deripaska y los ucranianos prorrusos vistos como un vínculo potencial entre el Kremlin y la campaña de Trump. Sin embargo, incluso después de su acusación a finales de octubre de 2017, según informaron los fiscales, él y Kilimnik siguieron buscando el "guiño" de la administración Trump para el plan de "paz" de Ucrania. Para ello, todavía en marzo de 2018, él y Kilimnik estaban trabajando en una encuesta a los ucranianos. Un borrador de la encuesta preguntaba si Donbas debería permanecer bajo el gobierno de Kiev en uno de los dos acuerdos alternativos; separarse como una región autónoma; o unirse directamente a Rusia. Elaborado con la aportación del encuestador Fabrizio, también preguntaba si Yanukovich podía ser aceptado como líder en el este.

Pero mientras Manafort y Kilimnik trabajaban para perfeccionar la encuesta, los fiscales presentaron nuevos cargos penales contra Manafort. Ahora se enfrentaba a dos juicios, uno en Virginia y otro en Washington. Entonces llegó la noticia de un nuevo testigo estrella: el ayudante de Manafort, Gates, que expuso con detalle cómo Manafort utilizó empresas ficticias para ocultar millones de dólares en ganancias a los recaudadores de impuestos.

En agosto de 2018, un jurado de Virginia declaró a Manafort culpable de ocho de los 18 cargos que se le imputaban, incluyendo fraude fiscal y bancario. Con su segundo juicio, por lavado de dinero, avecinándose en Washington, Manafort llegó a un acuerdo para declararse culpable y cooperar con el gobierno, con la esperanza de recibir indulgencia en la sentencia. (Manafort dice ahora que no creía en su admisión de culpabilidad jurada, y que la presentó sólo porque no pensaba que se enfrentaría a un jurado justo y quería proteger los activos financieros de la familia). Pero en el último momento, el fiscal principal, Andrew Weissmann, echó por tierra el acuerdo. Se enteró de que Manafort había mentido sistemáticamente "sobre un asunto en particular: sus interacciones con Kilimnik, el oficial de inteligencia ruso", como dice el informe del Senado. Entre esas interacciones: las maniobras para el plan de Mariupol.

Weissmann descubrió el plan sólo después del juicio de Virginia, cuando el FBI obtuvo un lote de correos electrónicos de Kilimnik. Confrontado con esa nueva información, Manafort dijo a los fiscales que había descartado el plan de plano cuando surgió por primera vez, en el salón Grand Havana en agosto de 2016. Se aferró a esa insistencia incluso después de que Weissmann revelara que estaba en posesión de la correspondencia de diciembre de 2016 en la que se discutía "el BG" y el deseado "guiño" de apoyo de Trump, y de nuevo cuando se le presentaron los correos electrónicos sobre la encuesta en marzo de 2018.

En nuestras entrevistas y en su libro, "Political Prisoner", publicado este agosto, Manafort califica de "locura" la idea de que apoyó el plan y sostiene que la encuesta fue diseñada para ayudar a un candidato presidencial ucraniano que no quiso nombrar. Aunque no niega que Kilimnik impulsara el plan -a instancias de Yanukóvich, no de Putin, dice-, acusa a Weissmann de elaborar una "narrativa inventada" a partir de hechos inconexos.

Para Weissmann, las revelaciones supusieron un momento "aha". El plan de partición, se dio cuenta, era el "quo" que quería Putin por el "quid" de ayudar a la campaña de Trump. "El 2 de agosto, si no antes", escribió en sus memorias de 2020, "Rusia había revelado claramente a Manafort -y, por extensión, a la campaña de Trump- lo que quería de Estados Unidos: 'un guiño', un asentimiento de aprobación de un presidente Donald Trump, mientras se apoderaba de la región más rica de Ucrania".

Putin ha tratado de justificar su guerra en Ucrania con un aluvión de propaganda: que Ucrania, con un presidente judío, está gobernada por nazis; que las atrocidades rusas, ampliamente recogidas en fotografías, vídeos y relatos de testigos, son ataques ucranianos de falsa bandera, montados para desprestigiar a Rusia; que Ucrania se está preparando para detonar una "bomba sucia", mientras Moscú aviva el temor mundial a un ataque nuclear ruso. Las fuerzas de propaganda de Putin, de hecho, han estado empleando tales ficciones durante años para sembrar la división y la confusión en Crimea y Donbas, mientras probaba una nueva doctrina de guerra híbrida, una mezcla de armas y palabras.

Ese mensaje a través del espejo tiene su eco en la elaboración y la evolución de una contranarrativa a la investigación sobre Rusia que echó raíces en la campaña de Trump y que, en última instancia, desembocó en su primera destitución: Ucrania, no Rusia, se había entrometido en 2016.

Según el informe de Mueller, Kilimnik y Manafort empezaron a dar vueltas a la teoría después de que en junio de 2016 se conociera la noticia de que una empresa privada de ciberseguridad llamada CrowdStrike había determinado que piratas informáticos rusos habían sido los responsables de vulnerar los sistemas informáticos del Comité Nacional Demócrata. Gates dijo más tarde a los investigadores que Manafort había dicho a personas dentro de la campaña que Ucrania estaba realmente detrás del hackeo. Al hacerlo, informó Gates, Manafort había "repetido como un loro una narrativa que Kilimnik apoyaba a menudo", según las notas del FBI citadas en el informe del Senado. Manafort niega el relato de Gates.

Tras la revelación del nombre de Manafort en el libro negro, Kilimnik montó una defensa de la reputación de su jefe sacando a la luz una nueva iteración de la contranarrativa: que los aliados ucranianos de Clinton habían fabricado el libro negro para manchar a Manafort y socavar a Trump. Como toda desinformación eficaz, tenía algunos lazos muy finos con la realidad: la opinión dentro del gobierno ucraniano de que una presidencia de Trump sería potencialmente ruinosa, y la admisión de que el libro de contabilidad no había sido totalmente autentificado y no probaba los pagos reales realizados a Manafort. Un agente del FBI que vio el libro de contabilidad me dijo que sus cientos de páginas de anotaciones manuscritas habrían sido prohibitivamente difíciles de falsificar y eran una herramienta de investigación valiosa, si no una prueba lista para el tribunal. (Manafort ha negado haber recibido pagos fuera de los libros y nunca fue objeto de una investigación penal por parte de los fiscales ucranianos, que se centraron en investigar si los pagos a Manafort y otros habían sido extraídos indebidamente de fondos públicos).

La incursión inicial de Kilimnik fue sutil, y consistió en un artículo del Financial Times de agosto de 2016 sobre la toma de partido de destacados ucranianos en las elecciones estadounidenses, rompiendo con la neutralidad tradicional para oponerse al "pro-Putin Trump". Kilimnik había intercambiado varios correos electrónicos con el periodista antes de la publicación, según supieron los fiscales, y el artículo incluía una cita de un "antiguo leal a Yanukóvich" que sugería no sólo que el libro de cuentas se había filtrado para perjudicar a Trump, sino también que los periodistas que cubrían la filtración habían estado "trabajando en favor de los intereses de Hillary Clinton." Kilimnik envió el artículo a Gates con la esperanza de que "DT lo vea". Luego, después de tres llamadas telefónicas con Manafort, Roger Stone publicó un enlace al artículo en Twitter. "La única interferencia en las elecciones de Estados Unidos es la de los amigos de Hillary en Ucrania", añadió como puntuación.

Varios meses más tarde, Kilimnik ayudó a exponer el caso de forma más clara en un artículo de opinión en U.S. News & World Report que ayudó a escribir de forma fantasma para su antiguo socio, el mecenas de Manafort, Lyovochkin, que ahora sirve en el Parlamento de Ucrania como miembro del sucesor del Partido de las Regiones, el Bloque de la Oposición. Acusando a los funcionarios de la lucha contra la corrupción de "fabricar un caso" contra Manafort, el artículo de opinión defendía a quienes proponían "dolorosas concesiones" a cambio de la paz con Rusia.

La contranarrativa encontró un amplificador prominente en el Kremlin, que no perdió tiempo en utilizarla para avivar la ira de Trump contra su enemigo. Señalando lo vital que era el patrocinio estadounidense para el futuro de Ucrania, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, dijo a los periodistas en Moscú durante la transición: "Parece que mantener este patrocinio es un gran desafío para las autoridades de Kiev", que habían sido "incivilizadas y groseras con el presidente electo Donald Trump" y habían plantado información sobre Manafort. Putin se unió al coro en febrero, asegurando que el gobierno ucraniano había "adoptado una posición unilateral a favor de un candidato": Clinton. "Más que eso", añadió, sin pruebas, "ciertos oligarcas, ciertamente con la aprobación de la dirección política, financiaron a este candidato, o candidata, para ser más precisos".

Los activos rusos en línea en Ucrania y Estados Unidos se sumaron. Ese mes de julio, CyberBerkut, un grupo de hackers asociado a la inteligencia militar rusa -y activo en los anteriores esfuerzos propagandísticos de Rusia en Ucrania- elaboró la teoría de Putin de que los oligarcas ucranianos habían financiado en secreto a Clinton. Al día siguiente, una cuenta de Twitter pro-Trump con sede en San Petersburgo que más tarde fue identificada como un activo en la intromisión de 2016, @USA_Gunslinger, publicó: "¿Dónde está la indignación por la colusión de Clinton y su equipo de campaña con Ucrania para interferir en las elecciones estadounidenses?"

En los meses que siguieron, la opinión de Trump sobre los ucranianos sólo pareció oscurecerse, ya que una versión más extravagante de la teoría floreció en los rincones pro-Trump de Internet. Sus defensores afirmaban que la empresa de ciberseguridad CrowdStrike era propiedad de un ucraniano (no lo era), y que los servidores físicos estaban escondidos en algún lugar del país (no lo estaban). En otras palabras, al igual que el "engaño" de la investigación sobre Rusia, todo era una campaña ucraniana para inculpar a Trump y a Rusia. Trump asintió a la idea en su conferencia de prensa con Putin en Helsinki en julio de 2018, cuando dijo que aceptaba la palabra de Putin de que Rusia no había estado involucrada en el hackeo. "¿Dónde están esos servidores?", preguntó. "Han desaparecido".

La desconfianza de Trump amenazaba con tener consecuencias mortales para los ucranianos. Según las memorias de su ex asesor de seguridad nacional, John R. Bolton, cuando los marineros rusos se apoderaron de tres buques navales ucranianos ese noviembre en un movimiento potencialmente escalador, el primer instinto de Trump fue sospechar que Ucrania había provocado a Rusia.

Ese mismo mes, los fiscales informaron a un juez federal de que Manafort había incumplido su acuerdo de culpabilidad al mentir. El juez lo condenó más tarde a una pena de prisión de siete años y medio, que deberá cumplir en la Institución Correccional Federal Loretto, en Pensilvania, como recluso número 35207-016. Lo que podría haber sido la mejor esperanza de Putin para un plan aprobado por Trump para una Ucrania debilitada y dividida parecía haberse ido con él. Pero de una manera que jugó a favor de los designios del líder ruso, el enconado agravio de Trump hacia Ucrania daría forma al siguiente gran escándalo de su presidencia.

Puede que Manafort estuviera en la cárcel, pero, en busca de un indulto, todavía tenía algo de valor para el presidente transaccional: su incomparable conocimiento de la política y el gobierno ucranianos. Pasaría efectivamente el testigo al abogado personal de Trump, el ex alcalde de Nueva York Rudolph W. Giuliani, que en el otoño de 2018 preparaba una ofensiva para echar definitivamente la investigación del abogado especial como un golpe político después de que su informe final no probara la "colusión".

Un aspecto central de la misión de Giuliani era el esfuerzo por construir la contranarrativa "Ucrania lo hizo". Giuliani y Manafort no hablaron directamente sino a través de los abogados de Manafort. Cuando le pregunté a Manafort qué había transmitido exactamente, fue vago, pero señaló que Giuliani estaba "hablando con algunas de las personas en Ucrania que eran mis amigos" y dijo que sus abogados habrían informado a Giuliani sobre los detalles de lo que él llama un complot para inculparle. Giuliani se negó a hablar conmigo sobre sus discusiones, pero dijo a The Washington Post en 2019 que su pregunta para Manafort fue: "¿Había realmente un libro negro?" y la respuesta fue: "No había un libro negro".

Lo que ocurrió a partir de ahí ya es historia de Trump exhaustivamente litigada, ya que Giuliani se aventuró por Europa hilando esa contranarrativa original en una ornamentada teoría de la conspiración que involucró a la embajada de Estados Unidos en Kiev, a su embajadora, Marie Yovanovitch, y a Joe y Hunter Biden. En su versión más simple, el caso de destitución que siguió fue sobre el abuso de poder presidencial: un plan para condicionar la ayuda militar esencial a una investigación ucraniana sobre CrowdStrike, los "servidores ocultos" y los negocios supuestamente corruptos de los Biden con la empresa energética ucraniana Burisma. Sin embargo, lo que se le escapó a la audiencia estadounidense fue la forma en que la campaña de presión de Trump y la diplomacia independiente de Giuliani estaban zarandeando a un país que, lo supiera o no, se dirigía hacia la guerra. Sus maquinaciones estaban jugando directamente en una contienda de poder blando sobre si Ucrania sentaría las verdaderas bases de una democracia independiente al estilo occidental o seguiría esclavizada por Moscú y sus apoderados.

Esa contienda era difícil de ver a través de la niebla de la política ucraniana. Todas las personas con las que hablé que tenían alguna experiencia en Kiev -sin importar su tendencia política- me advirtieron que no debía ver nada en blanco y negro, buenos y malos. No se podía saber cuántas agendas aparentemente contradictorias podría estar haciendo malabarismos un actor importante en Ucrania, siendo las únicas líneas fiables la búsqueda de dinero y poder. Con ese espíritu, los oligarcas más a menudo caracterizados en la prensa occidental como "prorrusos" rechazan la etiqueta. "Nunca he sido pro-ruso", dijo el multimillonario corredor de energía Dmitry Firtash a NBC News este año, "pero tienen que entender que soy un hombre de negocios". En la Kiev de preguerra, perseguir el dinero y el poder y servir a los intereses de Putin podían significar a menudo lo mismo.

"Los estadounidenses jugaban a un juego básico: 'Trump quiere ensuciar a Biden'", dice Suriya Jayanti, jefa de política energética de la embajada estadounidense en Kiev en aquella época. "Lo que en realidad estaba ocurriendo en Ucrania era esta loca red de alianzas cambiantes y bolsillos de oligarcas y comercio de caballos y puñaladas por la espalda, y en nuestra miopía estadounidense teníamos una comprensión limitada de que si un árbol cae en el bosque y Estados Unidos no está allí para oírlo, sigue cayendo".

Si algún lugar proporcionó una visión relativamente clara de este hirviente panorama, fue la embajada, a través de los acontecimientos que condujeron al despido del embajador, Yovanovitch. Algo así como un personaje secundario en la primera destitución de Trump, Yovanovitch era fundamental en la competición geopolítica que se desarrollaba en Kiev. En términos de fondo, ella representaba la resistencia diplomática estadounidense a todo lo que Putin y sus apoderados ucranianos querían de Trump.

Yovanovitch, una diplomática de carrera, recta y con ganas, enviada a Kiev por Obama apenas unos meses antes del día de las elecciones, era hija de emigrantes cuyas familias habían huido de los soviéticos y de los nazis. Llegó a Ucrania en un momento precario. Tras la revuelta del Maidan de 2014, la voluntad popular de democracia volvía a mostrarse incontenible. Miles de millones de dólares llegaban de Occidente. Pero los esfuerzos por alimentar la democracia ucraniana estaban fracasando, ya que la nueva administración, al igual que el gobierno posterior a la Revolución Naranja, no estaba cumpliendo sus promesas de reforma. El nuevo presidente, Petro O. Poroshenko, dejó pocas dudas sobre la seriedad de su retórica antirrusa al presionar a la administración Obama, sin éxito, para obtener armas defensivas. Pero como político oligarca en el clásico molde ucraniano -había hecho su fortuna en el comercio del chocolate- también formaba parte del sistema que se le pedía que hiciera estallar.

Yovanovitch se propuso inmediatamente apuntalar los dos pilares de la agenda democrática estadounidense: liberar la economía de Ucrania de las garras de los oligarcas y su sistema judicial de los imperativos corruptores de la política. Eso la puso inexorablemente en conflicto con dos hombres poderosos.

Uno era el agente energético Firtash, la encarnación del sistema oligárquico que había resultado tan beneficioso para Putin. Había construido una riqueza extraordinaria mediante una asociación con Gazprom, el principal consorcio energético de Rusia: Gazprom vendía gas con grandes descuentos a una empresa intermediaria que poseía con Firtash, que luego lo revendía, con un beneficio considerable, a Ucrania y a toda Europa. Firtash, a su vez, utilizó parte de esos beneficios para apoyar a políticos alineados con Rusia. Había sido un importante patrocinador del Partido de las Regiones y, según los fiscales, un importante pagador de Manafort. Los hombres eran también posibles socios comerciales; una década antes, discutieron un acuerdo para comprar un hotel en Manhattan. (Firtash no respondió a las preguntas enviadas a un representante).

Para cuando Trump asumió el cargo, Ucrania había eliminado al intermediario de Firtash del acuerdo del gas. El propio Firtash estaba en Austria, luchando contra la extradición a Estados Unidos por cargos de soborno no relacionados que él niega. Pero mantenía lucrativos lazos con la industria energética de Ucrania a través de la propiedad de empresas regionales de distribución asociadas al consorcio nacional del gas, Naftogaz. Ahora, a pesar de lo que sospechaba que eran presiones de Firtash, Yovanovitch persuadió a Poroshenko para que mantuviera su promesa de promulgar nuevas normas que desbarataran "el modelo de negocio de Firtash", como dijo la embajadora en sus memorias.

Al principio, Yovanovitch tenía esperanzas en el jefe de las fuerzas del orden de Ucrania, el fiscal general, Yuriy Lutsenko. Pero casi inmediatamente se enemistó también con él. Lutsenko había sido nombrado en la primavera de 2016, después de que los aliados occidentales presionaran para que se destituyera a su predecesor, Viktor Shokin, por no perseguir los casos de corrupción. Uno de los ejemplos más atroces, citado con frecuencia por los estadounidenses, implicaba a la empresa energética Burisma. Ésta había escapado al enjuiciamiento a pesar de las acusaciones, que negaba, de que había malversado fondos públicos. Mientras los funcionarios del Departamento de Estado pedían una investigación sobre la gestión del caso por parte de la fiscalía general, Joe Biden, en calidad de vicepresidente, lanzó un contundente ultimátum: los 1.000 millones de dólares en garantías de préstamo estarían supeditados al despido del fiscal general. Biden fue un mensajero imperfecto. El año anterior había dado un lucrativo puesto en el consejo de administración a su hijo Hunter, que tenía un apellido famoso pero ninguna experiencia en la industria energética. Incluso los funcionarios del Departamento de Estado se preocuparon, previsoramente, de que su puesto en el consejo de administración diera la apariencia de un conflicto.

Sobre el papel, Lutsenko parecía el hombre adecuado para profesionalizar el sistema judicial. Aunque no tenía una formación jurídica formal, había sido uno de los líderes de la Revolución Naranja, luego fue encarcelado por Yanukóvich y emergió para unirse a las protestas del Maidán de 2014. El libro negro sería una prueba de si tendría éxito donde Shokin había fracasado, y prometió apoyar las investigaciones sobre su contenido, que se extendía más allá de Manafort a aparentes sobornos a jueces y funcionarios electorales. Sin embargo, al cabo de unos meses, los reformistas se quejaron de que la oficina de Lutsenko parecía estar dando largas a las investigaciones relacionadas con el libro mayor. Un abogado principal de la oficina se quejó públicamente de que el fiscal general le prohibía entrevistar a los testigos o emitir citaciones en cuatro casos relacionados con el trabajo de Manafort.

En la embajada, Yovanovitch chocaba con Lutsenko por su aparente falta de celo en una serie de casos de corrupción. También estaba furiosa porque él estaba trabajando para socavar, si no desautorizar, un cuerpo de fiscales e investigadores anticorrupción independientes que Occidente había empujado a Ucrania a crear. Mientras ella le sermoneaba sobre la necesidad de un sistema de justicia despolitizado, pronto dejaron de comunicarse regularmente. "Pensamos que él sería diferente", me dijo. "No lo fue".

Cuando Trump ganó la presidencia en 2016, los ucranianos y los rusos creyeron que el impulso de cambio liderado por Estados Unidos en Kiev disminuiría. Pero Trump, convencido de que Ucrania estaba detrás del "engaño" de Rusia, mostró poco interés en el país, dejando a Yovanovitch libre para mantener el rumbo.

Eso cambió drásticamente cuando Giuliani entró en escena a finales de 2018. Firtash proporcionaría un bloque de construcción vital del caso de Giuliani contra los Biden: una declaración jurada de Shokin en septiembre de 2019 en la que afirmaba que Biden había forzado su despido como parte de un esquema corrupto para proteger a Burisma, con su hijo en la junta directiva, del escrutinio. A pesar de las abundantes pruebas de que el caso contra Burisma estaba latente bajo su vigilancia, Shokin mantuvo que, de hecho, había estado llevando a cabo una investigación "de gran alcance". Firtash había conseguido la declaración jurada como parte de su propia lucha legal -en ella, Shokin sugería que el caso de soborno de Firtash estaba motivado políticamente- y aparentemente llegó a Giuliani a través de asociados mutuos. Firtash ha dicho que nunca se reunió con Giuliani y que no autorizó el uso de la declaración jurada en su operación.

Pero esa operación no habría sido posible sin Lutsenko, que la llevó adelante con un giro añadido que implicaba a Yovanovitch en el supuesto complot para ayudar a Clinton y perjudicar a Trump.

Aunque Lutsenko tenía sus propias ambiciones políticas, debía su posición actual a Poroshenko, que quería una cosa por encima de todo de Trump: más misiles antitanque. La gente dentro y fuera de Kiev ya sospechaba que eso estaba en juego cuando las investigaciones sobre el libro mayor seguían estancadas y Estados Unidos entregaba un primer lote de misiles. Como dijo un funcionario ucraniano a The Times en 2018, el gobierno de Poroshenko había puesto las investigaciones del libro mayor en un "cajón de sastre a largo plazo", porque "no debemos estropear las relaciones con la administración." Y en marzo de 2019, tras reunirse con Giuliani en su despacho de Park Avenue, Lutsenko pareció dar a Trump al menos algo de lo que quería. Le dijo a la publicación política The Hill que estaba abriendo una nueva investigación sobre el libro mayor, sobre las acusaciones de que activistas e investigadores anticorrupción lo habían divulgado para ayudar a Clinton. A continuación, indicaba que tenía pruebas de posibles irregularidades por parte de los Biden.

Sin embargo, a pesar de toda esa intriga, había una fuerza de la que ni siquiera los más cínicos de Kiev dudan: la sinceridad de los llamamientos de los manifestantes ucranianos a la democracia, independiente y sin corrupción. Y el 21 de abril, Poroshenko fue destituido en favor de Zelensky, un neófito político que se amoldó al molde reformista del personaje que había interpretado en la televisión.

De repente, Lutsenko dio marcha atrás, anunciando que no veía pruebas de que los Biden hubieran actuado mal. (No respondió a los intentos de ponerse en contacto con él para que hiciera comentarios). La trama estaba en un callejón sin salida. Mientras Trump y Giuliani se esforzaban por volver a ponerlo en marcha bajo la nueva administración de Kiev, Trump finalmente forzó la salida de Yovanovitch, haciéndola pasar por un actor central en la trama de fantasía para derrotarle en 2016. Ahora el presidente y su abogado trataban de forzar un resultado que encarnaba todo lo que el embajador caído había tratado de vencer en Ucrania: la rancia politización del sistema de justicia, articulada abiertamente en la "llamada telefónica perfecta" de Trump pidiendo a Zelensky que cambiara una investigación falsa por armas, lo que condujo a la destitución, sólo la tercera en la historia de Estados Unidos.

En marzo de 2021, los servicios de inteligencia de Estados Unidos desclasificaron un informe en el que detallaban su opinión consensuada de que Kilimnik y otros asociados a la inteligencia rusa habían utilizado a varios estadounidenses -entre ellos, sugería fuertemente, a Giuliani- para promover la idea de la corrupción de los Biden en Ucrania para influir en la campaña de 2020. El informe consideraba que los dirigentes rusos veían la posible elección de Biden como "desventajosa para los intereses rusos", especialmente en lo que se refiere a Ucrania.

Al principio de su presidencia, Zelensky se mostró dispuesto a llegar a un compromiso con Rusia sobre la autonomía en el este, la cuestión que está en el centro del plan de Mariupol. Pero después de que miles de manifestantes volvieran a entrar en Maidan a finales de 2019, rechazó las exigencias de Putin de hacer concesiones sobre la soberanía ucraniana. Zelensky ya estaba dando prioridad a los esfuerzos para ingresar en la OTAN y firmaría una legislación que limitara a los oligarcas.

Trump indultó a Manafort antes de dejar la Casa Blanca. Si hubiera seguido en el cargo, dijo el ex presidente en una declaración a principios de este año, "la profanación de Ucrania no estaría ocurriendo". Pero con la toma de posesión de Biden en enero de 2021, Putin se enfrentaba ahora a un nuevo presidente estadounidense que prometía una línea dura contra sus designios imperiales en Ucrania, y sin canales traseros evidentes a través de los cuales manipularlo a él o a su política.

Trece meses después, los tanques rusos cruzaron la frontera ucraniana.

Jim Rutenberg es un escritor en libertad para The New York Times y la revista Sunday. Anteriormente fue columnista de los medios, reportero de la Casa Blanca y corresponsal político nacional. Formó parte del equipo que ganó el Premio Pulitzer de Servicio Público en 2018 por exponer el acoso y el abuso sexual en todas las industrias. Comenzó en The Times en 2000, como reportero que cubría las industrias de los medios.