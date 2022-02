Jerusalem Post: Rusia cierra el espacio aéreo sobre el Mar de Azov

El Centro de Información Aeronáutica de Rusia emitió un NOTAM (Aviso para los aviadores) el domingo que cerrará la mayor parte del espacio aéreo sobre el Mar de Azov a partir de la medianoche entre el domingo y el lunes, según reportó hoy el medio israelí Jerusalem Post.

La publicación señala que, hasta el momento, Estados Unidos continúa advirtiendo que Rusia tiene la intención de invadir Ucrania.

A new NOTAM issued starting at midnight until Saturday in the Sea of Azov. There are a few NOTAMs with the "Tempo Danger Area" label in the Black Sea as well, some of which are already in effect and others which are taking effect later this week. https://t.co/WRX5Znc20Y

