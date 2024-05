Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los muertos en la Franja de Gaza alcanzaron este domingo los 35.456, tras al menos 70 víctimas mortales en ataques de artillería y bombardeos israelíes las últimas 24 horas, según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás.

El fuego israelí también dejó en la última jornada al menos 110 personas heridas, por lo que la cifra total ya es de 79.476, según los mismos datos que no son exhaustivos, ya que no todos los hospitales consiguen informar sobre nuevas víctimas y muchas no llegan a ser tratadas.

En el campamento de refugiados de Nuseirat, centro de la Franja, un bombardeo israelí contra un edificio residencial mató de madrugada a al menos 31 gazatíes, entre ellos mujeres y niños, informó hoy el servicio de rescatistas de Gaza.

La situación en el campamento de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza, sigue siendo crítica y en las últimas horas, la agencia palestina Wafa denunció el asedio del Hospital Al Awda por tropas israelíes ubicado en esta zona.

"No se pueden proporcionar servicios de tratamiento a los heridos y enfermos ya que la artillería israelí bombardeó el hospital ante de cercarlo, impidiendo que civiles y equipos médicos entraran o salieran del mismo", recoge Wafa.

El Ejército israelí, por su parte, informó hoy en un comunicado del hallazgo de "misiles antitanque, drones y granadas", así como un taller de producción de armas en la zona de Yabalia, que asedian desde hace más de una semana.

En la nota también anunciaron la muerte de un presunto miliciano de Hamás, que según fuentes castrenses se dedicaba al contrabando de armas para el grupo islamista, en un bombardeo aéreo directo contra su coche.

Colonos israelíes siguen atacando camiones que llevan ayuda humanitaria a Gaza

Colonos israelíes atacaron este domingo dos camiones de ayuda, cargados con alimentos destinados a Gaza, en un cruce de la ciudad palestina de Tarqumiya, a 12 kilómetros al noroeste de Hebrón (Cisjordania), en un incidente que se repite por octava vez desde enero y que ya suma cinco ataques en lo que va de mayo.

Según fuentes palestinas y un vídeo al que tuvo acceso EFE, los colonos destrozaron parte del cargamento en el cruce de carretera y esparcieron los suministros por el suelo.

Ya el pasado 13 de mayo, dos camiones de ayuda fueron incendiados de noche en Tarqumiya, cuando una turba de colonos, según el medio israelí Haaretz, primero bloqueó su paso y los saquearon, para horas después prenderles fuego. En el ataque participaron colonos de la zona y activistas radicales religiosos del grupo Tzav 9, que han prometido bloquear el paso de ayuda a Gaza hasta que todos los rehenes sean liberados.

Dos días después, colonos hirieron a un conductor palestino tras atacar dos camiones que creían transportaban ayuda a Gaza, pero que en realidad tenían fines comerciales. El ataque se produjo cerca del puesto de avanzada -asentamiento ilegal, también según la ley israelí- de Givat Asaf, a 3,5 kilómetros del asentamiento de Beit El, en la Cisjordania ocupada.

Y el jueves, 16 de mayo, el camión de un conductor israelí fue incendiado, y su conductor herido, cerca del asentamiento de Kochav HaShahar, en un suceso en el que los soldados israelíes también fueron agredidos por los colonos.

Estos recurrentes ataques a los convoyes de ayuda humanitaria agravan la situación humanitaria catastrófica que viven los gazatíes, más de un millón de ellos al borde de la hambruna por la guerra y el cierre de la mayoría de los pasos fronterizos.

Según un análisis hoy de la periodista Elisha Ben Kimon, en el periódico israelí Yedioth Ahronoth -uno de los más leídos en el país- estos incidentes ilustran cómo las protestas, que inicialmente bloqueaban la ayuda humanitaria ya en los cruces fronterizos de la Franja, se han vuelto cada vez más violentas.

Varios funcionarios de seguridad, citados por Kimon bajo anonimato, dicen que "no existe ningún (mecanismo para) mantener actualizados y sincronizados" los movimientos de camiones que transportan ayuda con la policía, mientras que otro agente de seguridad culpa a “una atmósfera generalizada en la que todo vale".