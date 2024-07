El historial y el carácter de la Sra. Harris se verán distorsionados y desprestigiados por una avalancha de desinformación y el tipo de prejuicio desagradable que ya estamos escuchando de los portavoces de MAGA (Make America Great Again, un proyecto que se basa en el miedo, no en la realidad). Ella y la campaña tendrán que abrirse paso entre el ruido, y todos nosotros, como votantes, debemos ser reflexivos sobre lo que leemos, creemos y compartimos.

Sé un par de cosas sobre lo difícil que puede ser para las candidatas fuertes luchar contra el sexismo y los dobles estándares de la política estadounidense. Me han llamado bruja, “mujer desagradable” y cosas mucho peores. Incluso me quemaron una efigie. Como candidata, a veces evitaba hablar de hacer historia. No estaba segura de que los votantes estuvieran preparados para eso. Y no me presentaba para romper una barrera; me presentaba porque pensaba que era la más calificada para hacer el trabajo. Si bien todavía me duele no haber podido romper ese techo de cristal más alto y duro, estoy orgullosa de que mis dos campañas presidenciales hicieran que pareciera normal tener a una mujer en la cima de la lista.

Harris se enfrentará a desafíos adicionales únicos como la primera mujer negra y del sur de Asia en encabezar la lista de candidatos de un partido importante. Eso es real, pero no deberíamos tener miedo. Es una trampa creer que el progreso es imposible. Después de todo, gané el favor popular nacional por casi tres millones de votos más en 2016, y no hace tanto tiempo que los estadounidenses eligieron por abrumadora mayoría a nuestro primer presidente negro. Como vimos en las elecciones intermedias de 2022, las prohibiciones del aborto y los ataques a la democracia están galvanizando a las mujeres votantes como nunca antes. Con Harris encabezando la lista de candidatos, este movimiento puede convertirse en una ola imparable.

El tiempo apremia para organizar la campaña en su nombre, pero el Partido Laborista en Gran Bretaña y una amplia coalición de izquierda en Francia obtuvieron recientemente grandes victorias con aún menos tiempo.

Harris tendrá que llegar a los votantes que se han mostrado escépticos con los demócratas y movilizar a los jóvenes votantes que necesitan ser convencidos. Pero puede presentarse a las elecciones con una sólida trayectoria y planes ambiciosos para reducir aún más los costos para las familias, promulgar leyes de seguridad de armas que tengan sentido común y restaurar y proteger nuestros derechos y libertades.

Tiene una gran historia que contar sobre los logros de esta administración. Biden y Harris lideraron la recuperación de Estados Unidos después de que Trump hiciera un desastre con la pandemia y dejara a nuestra economía en caída libre. Bajo su liderazgo, Estados Unidos ha creado más de 15 millones de empleos y el desempleo está cerca de su nivel más bajo en 50 años.