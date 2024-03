Your browser doesn’t support HTML5 audio

El cuerpo hallado este viernes bajo cemento en el barrio de Maipú, en Santiago de Chile, corresponde al exmilitar venezolano antichavista Ronald Ojeda, secuestrado hace diez días por cuatro sujetos que se disfrazaron de policías chilenos y que luego dejaron abandonado el vehículo utilizado en el hecho delictivo que fue declarado de "investigación secreta" por la justicia chilena.

El Fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, informó esta noche que el teniente coronel venezolano Ronald Leandro Ojeda Moreno, de 32 años, fue asesinado poco después de ser secuestrado la madrugada del miércoles 21 de febrero, en un hecho atribuido por la oposición venezolana al régimen de Nicolás Maduro.

“La data de muerte aproximada señala que es entre siete y 10 días, coincidente con la fecha en que se produjo el secuestro”, declaró Barros a los periodistas.

El fiscal dijo que el hallazgo del cuerpo fue fruto de “una operación compleja vinculada al crimen organizado” y que hasta ahora existe un detenido, un ciudadano venezolano de 17 años “que se encuentra de manera irregular en el país”, y que hay otras órdenes de detención pendientes de ejecutar.

Confirmó que se han allanado propiedades en diferentes zonas de la capital chilena al estrecharse el cerco hacia los secuestradores.

Previamente el fiscal dijo: “En horas de la tarde se logró encontrar un cuerpo sepultado, al interior de una maleta, bajo una estructura de cemento. Se está determinando quién sería la víctima”.

La denuncia del secuestro en Chile del venezolano Ojeda Moreno fue reportada por su familia primero a Carabineros y luego a la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos uniformes fueron utilizados por los secuestradores que lo sacaron en ropa interior y descalzo del edificio donde residía como refugiado político en el municipio de Independencia, en el sector norte de Santiago.

Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela

El excomisario venezolano Iván Simonovis, fugado de una cárcel de su país y huido al extranjero, apuntó como responsable a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela.

No obstante que el ahora fallecido fue declarado recientemente traidor a la patria y expulsado formalmente de la Fuerza Armada Bolivariana, el móvil del secuestro y ahora del crimen no está claro porque, a diferencia de los secuestros que se han ejecutado en Chile a partir de 2022, todos del tipo extorsivo, en el caso de Ojeda los captores no pidieron dinero ni se comunicaron con la familia de la víctima.

