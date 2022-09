Gobiernos mexicanos gastan millones en espionaje, pero obtienen escasos resultados

Aunque los gobiernos de Baja California Sur y Tabasco, así como el Ejército, no poseen facultades para pedir intervenciones a través de autorizaciones judiciales, esta investigación detectó que estas dependencias igualmente compraron licencias para identificar geolocalizaciones y softwares para la extracción de datos de teléfonos celulares desde 2018. Ninguno de estos gobiernos estatales respondió las preguntas enviadas para este reportaje sobre qué aparatos adquirieron y qué tipo de uso les dieron.

La Secretaría de Defensa respondió vía transparencia que en sus archivos que no cuentan con aparatos para intervenir comunicaciones privadas e informáticas, pero los contratos indican que entre 2018 y 2021 se destinaron por lo menos 18.4 millones de pesos (unos 892 mil 967 dólares) a Nuga Sys SA de CV, intermediara en la venta de distintos softwares UFED de la empresa israelí Cellebrite. Este programa puede utilizarse para extraer datos de dispositivos y para revisar el contenido mencionado en internet de cualquier persona, aunque ésta última práctica no está legislada por considerarse en los límites de información pública, explicaron los expertos consultados. El ejército reiteró en una ficha informativa para este reportaje que “esta Secretaría no cuenta con citadas tecnología”.

Otra de las dependencias que no está legalmente habilitada para pedir a jueces intervenir geolocalizaciones y niega tener aparatos es la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Baja California Sur, pero eso no impidió que gastaron 2.9 millones de pesos (144 mil dólares) entre 2019 y 2020, cuando gobernó el militante del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Mendoza Dravis, por dos contratos con Neolinx de México SA de CV por licencias de Geomatrix, así como una compra con Inteliproof S de RL de CV, que sirve para intervenir comunicaciones privadas. Al solicitar comentarios de las compras, la dependencia no respondió.

Un caso más ocurrió en el gobierno del entonces mandatario de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, antes de solicitar licencia para convertirse en el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el gabinete de López Obrador y manifestar interés por ser candidato a la presidencia de la República en 2024. Durante 2020, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) compró dos licencias de Geomatrix con Neolinx de México por 1.3 millones de pesos (66 mil 755 dólares).

Después de adquiridas las tecnologías, la CEBP tabasqueña reservó los contratos que tiene con Neolinx de México por 5 años, aunque esta investigación detectó dos contratos en el portal Compranet. La administración, sin embargo, reconoció en una petición de acceso a la información que no tiene atribuciones legales para pedir a jueces federales vigilar ubicaciones, una función que le corresponde a la fiscalía estatal. La autoridad no respondió las preguntas enviadas para este reportaje.