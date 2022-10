Ex embajadora de EEUU en Haití pide "botas sobre el terreno ahora mismo"

FOTO DE umainealumni

Pamela A. White, ex embajadora de EEUU en Haití en dos períodos (1982-1985 y 2012-2015), abogó por una intervención militar o paramilitar inmediata para poner fin a las pandillas que tienen secuestrado a ese país y solo después de ello organizar elecciones y apuntalar otras medidas anticrisis.

La diplomática dijo sin tapujos que la opción diplomática ya no es una opción en el caso de Haití y remarcó cada día que demore poner "botas sobre el terreno" significa "más cadáveres, más niños hambrientos, menos posibilidades de celebrar elecciones y un colapso total de la sociedad civil".

"Personalmente, no me importa si son mercenarios, tropas de la ONU o ex policías de Nueva York" quienes integren la fuerza de intervención extranjera, porque " la matanza tiene que parar", expresó la diplomática.

"Mi voto es primero para asegurar las calles, los hogares y los medios de subsistencia del pueblo haitiano. Entonces aumentar la ayuda humanitaria. Luego hable sobre las elecciones y muchas otras reformas necesarias. Pero NADA se moverá si no podemos garantizar la seguridad. Nada se moverá excepto la toma masiva de una nación por parte de matones", remarcó en una reciente comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de su país.

La intervención de la diplomática en el Capitolio fue reproducida el viernes pasado por Caribbean National Weekly (CNW) y ACENTO presenta a continuación la traducción de ella.

Primero serví en Haití de 1982 a 1985 y nuevamente como Embajador de EEUU de 2012 a 2015. He visto muchos altibajos en Haití, incluida la extraordinaria respuesta al terrible terremoto de 2010 cuando más del cincuenta por ciento de los ciudadanos estadounidenses enviaron algún tipo de donación para ayudar al pueblo haitiano. He visto corrupción y guerras de pandillas y cientos de llantas quemadas. He visto manifestaciones en las calles y violencia contra civiles inocentes. Nunca he visto nada como la ruptura total de la civilidad que es la situación actual en Haití.

Me duele decir esto ya que he pasado cuarenta años trabajando como diplomática en todo el mundo, pero es hora de tirar los guantes y dejar de pretender que la diplomacia “normal” funcionará en Haití. Como todo el mundo sabe a quien le importa un centavo el pueblo haitiano, Haití es un estado fallido. No hay gobierno legítimo, ni poder judicial, ni parlamento, y una fuerza policial débil incapaz de detener a las pandillas que ahora controlan el 60% de la capital. No hay posibilidad de planificar elecciones bajo la actual crisis de seguridad.

No hay absolutamente ninguna duda de que los haitianos viven en condiciones infernales: todos los servicios sociales se cancelaron hace meses. Puerto Príncipe tiene el mayor número de secuestros en el mundo. Hay palizas semanales y quemaduras corporales. Los niños en los orfanatos son aterrorizados con balas que pasan zumbando sobre sus cabezas sin preocuparse por su seguridad. La Policía Nacional Haitiana (HNP) tiene menos armas, menos miembros y mucho menos dinero para llevar a cabo operaciones que las pandillas.

Todos los actores internacionales defienden una y otra vez que se necesita mayor seguridad, crecimiento del sector privado, mejores servicios de educación y salud, y tienen razón. Pero, ¿por qué no admitir que lo que se necesita AHORA MISMO no es un complicado plan quinquenal para resolver todos los muchos, muchos desafíos de Haití, sino botas sobre el terreno AHORA MISMO?

Apenas la semana pasada, la ONU prometió diez millones de dólares adicionales para una nueva canasta de seguridad que administrará la ONU. El Gobierno de los Estados Unidos prometió tres millones. Por mi vida, no puedo determinar qué se podría hacer con trece millones de dólares que comenzarían a hacer mella en el terrorismo que se ve a diario en Haití.

El 18 de septiembre, una empleada muy respetada de Digicel fue encontrada muerta a golpes en su automóvil, víctima de un intento fallido de secuestro. La semana pasada, dos respetados periodistas haitianos fueron baleados a plena luz del día. En agosto, un exsenador y actual director de Políticas Públicas fue baleado y luego quemado vivo en su automóvil. El domingo 25 de septiembre, pandillas secuestraron a cuatro personas (una mujer) mientras disparaban al aire durante horas cerca del famoso Hotel Olofson. Recién después de que se fueran los malvivientes llegó al lugar la Policía Nacional.

Antes de que podamos hablar de cualquier otra cosa, en Haití debemos abordar la situación de seguridad y no se deje engañar, no será barato. La Policía de Nueva York (NYPD) tiene un cuerpo de 35.000 policías y un presupuesto anual de diez mil millones. Nadie espera recrear el NYPD en Haití, pero debe haber una fuerza con profesionales capacitados que puedan superar a los matones. Personalmente, no me importa si son mercenarios, tropas de la ONU o ex policías de Nueva York: la matanza tiene que parar.

Tal vez se pueda convencer al sector privado para que FINALMENTE dé un paso al frente y, en lugar de jugar con las pandillas, pague a las tropas para salvar a Haití, el mismo país que hizo que los titanes del sector privado fueran increíblemente ricos.

Incluso la ayuda humanitaria que se necesita desesperadamente está sitiada. Las pandillas están secuestrando botes, aviones y camiones que intentan entregar alimentos y artículos médicos críticos a los más vulnerables. Justo esta semana, dos almacenes de alimentos de la ONU fueron asaltados y luego quemados. La ONU, España, Francia, Canadá y muchos otros han ordenado la evacuación de todo el personal excepto el esencial. Incluso el personal esencial está encerrado en su mayor parte. ¿Cómo se puede alimentar a los millones de niños hambrientos si no se pueden controlar las pandillas?

Para aquellos de ustedes que no conozcan bien Haití, es realmente complicado. NOTA: Complicado no sirve como excusa para no comprometerse. El sector privado, los políticos, los líderes de las pandillas, así como los miembros de la sociedad civil, operan en centros de interés y fuentes de dinero superpuestos. Los políticos financiados por el sector privado pagan a las pandillas por su influencia y seguridad. La sociedad civil intenta cruzar todos los campos de influencia para mantener el funcionamiento de Haití, pero ellos también se vuelven impotentes frente a tal violencia diaria. Cualquier número de eventos negativos automáticamente envía ondas de choque negativas en todo el país.

En el pasado, siempre parecía que había algunos canales (ya sea políticos u organizados por la sociedad civil) que permitirían a los ciudadanos tener acceso a alimentos, vivienda, escuela y atención médica. Ninguno de estos elementos esenciales para la vida existe hoy en Haití. Si la administración Biden no puede encontrar una manera de primero asegurar las calles y luego entregar COMO MÍNIMO ayuda humanitaria, millones de haitianos morirán de hambre.

Todos tienen una visión diferente de qué arreglo político le conviene más a Haití en el momento actual. Si realmente queremos dejar que el liderazgo lo determinen los propios haitianos, entonces preguntémosle al pueblo haitiano. Algún tipo de referéndum que pida a la gente que vote por cuatro escenarios posibles en el futuro podría lograrse rápidamente sin mucho dinero. Deja que la gente hable. Mi apuesta es que el actual primer ministro no sería su primera opción.

Haití está a 90 minutos de vuelo desde Miami. Millones de haitianos viven y trabajan con éxito en los Estados Unidos. Nuestros dos países han estado en relaciones variadas durante más de doscientos años. No tengo tiempo para darte una lección sobre nuestra historia combinada, pero es profunda (y a menudo dolorosa). Tampoco voy a ir por el camino de decir que si no hace algo por Haití, encontrará miles de refugiados en las fronteras del Gobierno de los Estados Unidos rogando por una oportunidad. Aunque de hecho esto es cierto, no quiero que esa sea la razón del cambio de política en Haití.

Nos tienen que importar un carajo los haitianos porque son nuestros vecinos. Haití nos tiene que importar un carajo porque somos personas compasivas que se acercan cuando vemos a personas que sufren hambre, abandono y violencia. Nos tiene que importar un carajo Haití porque no podemos ver a los pandilleros aterrorizar a un país del que nos hemos hecho amigos y hemos apoyado durante décadas. Los estadounidenses ayudan a las personas que lo necesitan desesperadamente. Los haitianos están en una necesidad desesperada.

Nelson Mandela dijo una vez que, “al igual que la esclavitud y el apartheid, la pobreza no es natural. Está hecho por el hombre y puede ser superado y erradicado por la acción de los seres humanos”. Estoy de acuerdo. PERO erradicar la pobreza requiere dinero, mucho dinero.

A largo plazo, nadie puede resolver los problemas de Haití sin revitalizar el sector privado, invertir en escuelas y hospitales y reforma judicial y, por supuesto, celebrar elecciones creíbles. Pero prioricemos qué pasos deben tomarse a muy corto plazo antes de coordinar una agenda política a largo plazo para Haití.

Cada día que pasa sin una decisión firme sobre cómo apoyar a Haití significa más cadáveres, más niños hambrientos, menos posibilidades de celebrar elecciones y un colapso total de la sociedad civil.

Mi voto es primero para asegurar las calles, los hogares y los medios de subsistencia del pueblo haitiano. Entonces aumentar la ayuda humanitaria. Luego hable sobre las elecciones y muchas otras reformas necesarias. Pero NADA se moverá si no podemos garantizar la seguridad. Nada se moverá excepto la toma masiva de una nación por parte de matones