Gobierno haitiano condena ataque policial a diplomáticos en Puerto Príncipe

27/01/2023.- Varios grupos de policías salen a las calles de Petion-ville para continuar protestando por el asesinato de sus colegas a manos de bandas armadas, hoy en Puerto Príncipe (Haití). La ONU condenó este viernes los ataques de bandas armadas contra la policía en Haití, que esta semana dejaron al menos siete agentes muertos, y urgió a las autoridades del país a perseguir a los responsables. En 2022, al menos 55 policías fueron asesinados y numerosos agentes atacaron este jueves la residencia privada del primer ministro, Ariel Henry, por la supuesta indiferencia de las autoridades frente a estas muertes. EFE/ Johnson Sabin

El Gobierno haitiano condenó este viernes los "graves incidentes" que el jueves afectaron a algunos diplomáticos en Puerto Príncipe, durante las violentas protestas de agentes y exagentes registradas tras los nuevos asesinatos de policías a manos de bandas armadas.

En una misiva dirigida a las misiones diplomáticas en Haití, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cultos lamenta lo ocurrido y renueva a las embajadas y consulados presentes en el país "su voluntad de continuar trabajando en el restablecimiento de un entorno seguro, estable y tranquilizador, tomando las medidas necesarias".

"El Gobierno de la República -indica- es consciente de sus obligaciones y responsabilidades de asegurar la protección de los miembros del cuerpo diplomático (,,,) en el marco de la Convención de Viena".

En la violenta y tensa jornada del jueves, el jefe de la misión diplomática de Bahamas en Puerto Príncipe informó que habían sido detenidos por la Policía haitiana y despojados de su vehículo y armas.

Hoy mismo el Ejecutivo de Bahamas ordenó la salida de todo su personal diplomático de Haití de forma inmediata o tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan, "una medida temporal a la luz de los desarrollos recientes que requieren una evaluación y reorganización de la seguridad e inteligencia corporativa".

Ante la violencia desatada, hoy varias embajadas en Haití, como la española y la mexicana, permanecen cerradas al público y las legaciones piden a sus nacionales evitar los desplazamientos y mantenerse vigilantes.

EEUU dice seguirá "imponiendo costes"

El asesinato de varios policías el miércoles generó la condena de diferentes gobiernos y, en este sentido, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, Bryan A. Nichols, llamó a la calma y aseguró que se seguirá "imponiendo costes a los responsables de esta odiosa violencia".

También Canadá subrayó que "continúa apoyando las soluciones propuestas por los haitianos para poner fin a la violencia que azota el país".

Francia condenó "con la mayor firmeza" los asesinatos de los agentes y afirmó que los autores de estos crímenes deben ser llevados ante la justicia.

El Gobierno de la República Dominicana resaltó a su vez que seguirá "dando estrecho seguimiento a la situación" en Haití y "tomando todas las medidas necesarias para mantener la seguridad y la paz en nuestra frontera y territorio".

Haití vive hoy una jornada de aparente calma, después de los actos violentos de la víspera, con disparos, quema de neumáticos y ataques a la residencia privada del primer ministro del país, Ariel Henry.

Además, en los alrededores del aeropuerto Toussaint Louverture de Puerto Príncipe se levantaron barricadas y se quemaron neumáticos, lo que retrasó el aterrizaje del avión en el que Henry regresaba de Argentina tras participar en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En octubre pasado, el Gobierno solicitó oficialmente el envío de una fuerza extranjera, tras lo cual el secretario general de la ONU, António Guterres, propuso establecer una "fuerza de acción rápida" compuesta por militares de uno o varios países y no bajo bandera de Naciones Unidas, pero esta iniciativa sigue sin concretarse.

Policía lanza operación contra bandas armadas

La Policía haitiana lanzó este viernes la operación "Tornado 1" para dar respuesta a las bandas armadas que siembran el terror en el país y que en menos de un mes han matado a catorce policías.

El anuncio se produce un día después de la jornada de gran tensión vivida el jueves y provocada por un movimiento de protesta de la Policía contra la inacción de las autoridades ante las continuas muertes de agentes.

"Hoy lanzamos oficialmente una operación denominada 'Tornado 1' en respuesta a todos los actos cometidos por los delincuentes contra la población, especialmente contra nuestros hermanos y hermanas policías. Los delincuentes deben pagar por sus actos", dijo el director general de la Policía Nacional de Haití, Frantz Elbé, en una rueda de prensa.

Rueda de prensa del director general de la Policía Nacional de Haití, Frantz Elbé.

Esta misión, afirmó, dará respuesta institucional a las bandas armadas.

Aunque Elbé aseguró que entiende que las demandas de los policías -mejores condiciones laborales y de material, entre otras- son justas y legítimas, subrayó que no se puede actuar de forma desordenada.

"La Policía está recibiendo una paliza, pero no vamos a rendirnos. No vamos a dejar de luchar contra los bandidos. No vamos a retroceder", resaltó Elbe, quien añadió que en la difícil situación actual marcada por una aguda crisis socioecónomica y política la solución ha de pasar por la unidad de los distintos sectores del país.

Pidió a los agentes que mantengan la calma y sumen sus fuerzas y añadió: "todas las familias haitianas están heridas y sumidas en una profunda tristeza. La gran familia policial está herida hasta la médula".

Las bandas armadas controlan gran parte de Puerto Príncipe y sus alrededores sembrando el terror, lo que obliga a la población a abandonar sus casas y huir. EFE