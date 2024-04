Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras semanas de advertencias, Estados Unidos cumplió este miércoles su promesa y reimpuso restricciones a la exportación de petróleo y gas venezolano, en respuesta a lo que considera un incumplimiento flagrante de los compromisos electorales del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La Administración de Joe Biden había aliviado esas sanciones en octubre como gesto de buena voluntad y en un intento por incentivar que Maduro cumpliera la hoja de ruta para unas elecciones democráticas pactadas entre el chavismo y la oposición en los Acuerdos de Barbados.

La inhabilitación de la candidatura de María Corina Machado, quien arrasó en las primarias de la oposición, y el impedimento de las autoridades para registrar a su reemplazo, Corina Yoris, fueron la gota que colmó el vaso para Washington.

Sin embargo, según fuentes estadounidenses, la Administración de Biden no tira todavía la toalla y sigue dispuesta a intentar reconducir el proceso para que las presidenciales convocadas para el próximo 28 de julio tengan un mínimo de garantías democráticas.

Hasta el 31 de mayo para cerrar operaciones

Según lo anunciado este miércoles, el Departamento del Tesoro no renovará la Licencia General 44, que vence esta medianoche y que durante los últimos seis meses ha permitido las operaciones de empresas extranjeras en el sector del petróleo y el gas venezolano.

Las compañías tienen un plazo de 45 días, hasta el 31 de mayo, para cerrar de manera ordenada todas las actividades que tenían bajo esta normativa.

En su lugar, el Tesoro emitió la Licencia 44A, que obliga a las empresas extranjeras que quieran hacer negocios con la petrolera estatal Petróleos Venezolanos (PDVSA) a solicitar autorizaciones individuales que serán evaluadas caso por caso.

Washington podrá denegar estos permisos cuando considere que violan la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos.

Las restricciones en ningún caso afectan a las operaciones en Venezuela de la estadounidense Chevron, que tiene una licencia especial desde 2022, cuando la guerra de Ucrania perturbó el mercado global de crudo.

Durante los últimos seis meses, Caracas ha ampliado los acuerdos con empresas extranjeras y la producción petrolera se incrementó en el país en un 18 % en el primer trimestre del año.

Nuevo capítulo en la relación

El fin del alivio supone un giro de la política de la Administración de Biden, quien había intentado desmarcarse de la estrategia de su antecesor, el republicano Donald Trump (2017-2021), de poner presión máxima sobre Venezuela para intentar derrocar a Maduro.

El regreso de las sanciones había generado debate dentro del Gobierno demócrata por la posibilidad de que provoquen un aumento de la migración hacia Estados Unidos y un alza de los precios de la gasolina, pero pesó más la opción de dar una respuesta contundente al mandatario venezolano.

Estados Unidos considera que el chavismo ha cumplido algunos compromisos electorales, como la actualización del registro de votantes o el aval a las misiones de observación electoral.

Washington y Caracas tuvieron además en diciembre pasado un intercambio de prisioneros que dejó libre a Alex Saab, presunto testaferro de Maduro.

Pero la Justicia venezolana ha mantenido la inhabilitación que pesa sobre la opositora María Corina Machado y las autoridades impidieron el registro de su alternativa, Corina Yoris, lo que provocó incluso críticas de los gobiernos de Colombia y Brasil, aliados de Maduro con los que Washington ha tenido contactos cercanos.

La líder antichavista María Corina Machado (izq.) y la historiadora Corina Yoris (der.). EFE/ Rayner Peña R.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal bloque opositor, inscribió de forma interina para las elecciones a Edmundo González Urrutia y se encuentra en debates internos para nombrar a un candidato definitivo.

El Departamento de Estado de EE.UU. reiteró este miércoles en un comunicado su exigencia para que "Maduro permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin más demora".

"El fin de la licencia no debe verse como una decisión final de que ya no creemos que Venezuela pueda celebrar elecciones competitivas", afirmaron fuentes estadounidenses.

Maduro dice construye un "nuevo modelo económico"

13/04/2024.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Rayner Peña R.

Ninguna sanción impuesta contra la nación caribeña le hará daño a la construcción de "un nuevo modelo económico productivo", reaccionó Maduro a fin del alivio de sanciones sobre el petróleo y el gas venezolano.

"No hay sanción, no hay amenaza que, hoy por hoy, le haga daño al esfuerzo de construir un nuevo modelo económico productivo, porque hoy no dependemos de nadie en este mundo, solo dependemos de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de la unión que tenemos", señaló en un acto televisado.

Calculó que la economía venezolana crecerá aproximadamente un 8 % este año ya que, subrayó, "con licencia neocolonial, sin licencia, nosotros no necesitamos licencia para crecer, para producir, para trabajar".

"¿O es que somos colonia (…), en qué momento nos convertimos en colonia gringa?. Venezuela es un país que camina con pies propios, piensa con cabeza propia, produce con sus propias manos y el nuevo modelo económico diversificado, productivo, seguirá su rumbo de crecimiento", añadió.

Venezuela considera una "acción lesiva" la de EEUU

El Gobierno de Venezuela consideró como una "acción lesiva" que Estados Unidos haya revertido parcialmente este miércoles el alivio de sanciones sobre el petróleo y el gas venezolano que había aplicado desde octubre pasado, pese a lo que -aseguró Caracas- el país continuará con su recuperación económica.

"Es una acción lesiva contra Venezuela (…) vamos a seguir con nuestra vida, con una buena vida, vamos a continuar con la recuperación y se va a recuperar Venezuela más de lo que ya se ha recuperado", dijo ante periodistas el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, también jefe de la delegación del Gobierno en los procesos de negociación política con la oposición cuyos acuerdos se denuncia incumple a diario.

Nicolás Maduro junto a Jorge Rodríguez. Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

Pagos de República Dominica y Belice

El chavista Rodríguez dijo que es EEUU el que incumplió su promesa de levantar todas las sanciones impuestas a Venezuela, entre las que detalló unas licencias, que nunca se emitieron para que República Dominica y Belice puedan hacer unos pagos a Caracas, ya que el chavismo tiene problemas para operar en el sistema financiero internacional debido al bloqueo.

El ministro venezolano de Petróleo, Pedro Tellechea, minimizó a su vez el impacto de la reimposición de sanciones y destacó que la medida deja la puerta abierta a licencias individuales que permitirán concretar asociaciones con empresas extranjeras.

"La licencia te dice que seguimos avanzando, seguimos creciendo", dijo Tellechea a la prensa. "No tienen ningún tipo de afectación en la economía, hay máxima estabilidad, máximo crecimiento", reiteró.

El Departamento del Tesoro estadounidense lo que hizo fue dar plazo para "la liquidación de transacciones" pendientes hasta el 31 de mayo, lo que según Tellechea es una "prórroga" para "que todas las empresas trasnacionales que tienen alguna inversión en Venezuela puedan pedir su licencia particular" como hizo Chevron, que surte el mercado estadounidense y no se ve afectada por esta medida.

"Nuestra reacción es que estamos disponibles, dispuestos a seguir avanzando con todas las empresas trasnacionales que quieran venir", insistió Tellechea, que minutos antes firmó un acuerdo para que la operación conjunta con la española Repsol aumente su producción de crudo y gas, destinada a pago de deuda.

La licencia "está dando la apertura para que vengan las empresas asiáticas, europeas, indias, (para que) pidan su licencia y sigan trabajando con Venezuela", insistió el también presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Tellechea aseguró más temprano que mantiene reuniones con otros gigantes energéticos estadounidenses como ConocoPhillips y ExxonMobil y la británica BP, así como también anunció la ampliación de la operación de Chevron en el país.

(Con informaciones de las agencias EFE y AFP)