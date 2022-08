EEUU mata al nuevo líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri

Ayman al Zawahiri (a la derecha) junto a Osama bin Laden, en Afganistán en noviembre de 2001/Fuente externa.

Estados Unidos mató al líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, en una operación aérea en Afganistán, informaron medios de comunicación estadounidenses que citaron a funcionarios del Gobierno.

La cadena de televisión CNN apuntó que Al Zawahiri, de nacionalidad egipcia y de 71 años, falleció en un bombardeo perpetrado con un dron.

La CNN y los diarios The New York Times y The Washington Post indicaron que el dirigente terrorista perdió la vida en una operación durante el fin de semana llevada a cabo por la CIA.

Por el momento, el Gobierno estadounidense no ha confirmado la muerte de Al Zawahiri.

Se espera que el presidente de EEUU, Joe Biden, se dirija a la nación en un discurso a las 19.30 hora local (23.30 hora GMT) para hablar de una "operación antiterrorista exitosa", dijo un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado.

Al Zawahiri fue el sustituto de Osama bin Laden tras su muerte en 2011 en una operación estadounidense en Pakistán, y era uno de los terroristas más buscados.

Al Zawahiri y Bin Laden supervisaron los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra EEUU.