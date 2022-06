Editor de economía de The Guardian: no hay señales de que Rusia se retire de Ucrania

La "guerra" económica lanzada por Occidente contra Rusia a raíz del conflicto con Ucrania, no ha dado los resultados planificados, y solo da muestras de que "las cosas van muy mal", afirmó este jueves el periodista y autor inglés Larry Elliott.

En un artículo de opinión, Elliott, quien es el editor de economía de The Guardian, señala que las sanciones fueron impuestas al presidente ruso Vladimir Putin, "no porque se consideraran la mejor opción", sino porque estas resultaban mejores que las otras dos opciones, las cuales obligarían a Occidente a involucrarse militarmente en el conflicto o no hacer nada.

"No hay señales inmediatas de que Rusia se retire de Ucrania - afirma Elliot -. Las sanciones han tenido el efecto perverso de aumentar el costo de las exportaciones de petróleo y gas de Rusia, impulsando enormemente su balanza comercial y financiando su esfuerzo bélico".

Sobre esto, asegura que en los primeros cuatro meses de 2022, Putin podría presumir de un superávit en cuenta corriente de $ 96 mil millones (£ 76 mil millones), más del triple de la cifra del mismo período de 2021.

Sostiene que, si bien la prohibición parcial de las exportaciones de petróleo ruso provocó un aumento en el costo del crudo en los mercados mundiales y que Rusia ha encontrado mercados alternativos para su energía, esto no quiere decir que las sanciones sean indoloras, ya que, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la economía se contraerá un 8,5 % este año debido al colapso de las importaciones del oeste. "Rusia tiene reservas de bienes esenciales para mantener su economía en marcha, pero con el tiempo se agotará".

Rusia está ganando la guerra económica, y Putin no está más cerca de retirar las tropas