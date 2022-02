Doblado por Lula en encuestas, Bolsonaro lo insulta y alerta que "pagarán" si votan por él

Bolsonaro, presidente de Brasil.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha acudido este miércoles a una zona leal al Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva, que lo dobla en la intención del voto, y alertó que lo "pagarán" si votan por esos "canallas" de la izquierda en las próximas elecciones de octubre.

"¿Se acuerdan? Era robar todo el tiempo. ¿Qué queremos para Brasil sino lo correcto? ¿Quieren poner ahí a un manso? Pónganlo. ¿Quién lo va a pagar? Ustedes", ha dicho Bolsonaro a su paso este miércoles por varios municipios de Río Grande del Norte, una de las regiones en las que menor apoyo popular tiene.

"Los 17 casos judiciales instaurados contra el expresidente Lula, todos con victoria de sus abogados. Difunde la verdad", dice este cartel del PT.

"¡Hay gente que tiene nostalgia de esos canallas! No solo el pueblo del noreste lo sufre, todo el mundo lo sufre en Brasil por culpa de esos canallas. Los números están ahí, no estoy atacando ni criticando a nadie, solo lo muestro", ha dicho Bolsonaro durante su discurso en Jucurutu, hasta donde ha viajado con motivo de las obras de una presa.

Los ataques de Bolsonaro a la izquierda se dan poco después de conocerse una última encuesta de intención de voto en la que el expresidente Lula continúa siendo la opción predilecta de los brasileños para las elecciones de octubre de este año, con el 45 por ciento de los apoyos frente al 23 por ciento que obtendría el todavía jefe del Estado.

"Hemos completado tres años sin corrupción. Ustedes se acuerdan de aquel periodo rojo en Brasil, las televisiones mostrando cañerías de las que salía dinero. ¿Se acuerdan? ¿Quieren volver a eso?", ha preguntado Bolsonaro, quien reconoce que "nadie" puede asegurar que no aparezcan casos de corrupción en su Gobierno, pero en su "casa" se "combate para que no pase".

"Los ladrones de ayer quieren volver para la cita de las elecciones de octubre y nosotros mostramos lo que hicieron, no criticamos, mostramos los datos", ha insistido Bolsonaro, para quien la izquierda "no tiene respeto" por nadie.

"No respetan nada, no respetan la religión de nadie. Viven por el poder, en general son incompetentes, personas que no han estudiado, están ahí enfrascados en atender el partido. ¿Cuál es el futuro que nos queda si toda esa gente vuelve al poder algún día? Ninguno", ha remachado.

"Qué se vayan a la puta que los parió"

Los expresidentes de Brasil Dilma Rousseff, y Lula da Silva/EFE

El presidente brasileño tildó de "canallas" y "ladrones" a quienes le antecedieron en el poder y dijo no entender a quienes tienen "saudade" (nostalgia) de la izquierda.

En claro tono electoral, Bolsonaro visitó unas obras de un monumental proyecto para el trasvase del río San Francisco, uno de los más caudalosos del país, trabajos iniciados bajo el segundo mandato de Lula da Silva y cuyo costo, calculado en un principio en unos 1.500 millones de dólares, se ha multiplicado por diez.

Sin citarlo, Bolsonaro responsabilizó directamente de ello a "la corrupción" que marcó buena parte del Gobierno de Lula y sin citarlo por su nombre dijo no entender que "haya gente que siente saudade de esos canallas", un calificativo que hizo extensivo a otros gobernantes que le antecedieron.

"Vean cuántas porquerías me antecedieron", dijo para citar a uno que "hablaba bonito", en clara referencia al exmandatario Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), antiguo líder socialdemócrata de quien incluso se burló imitando su voz.

Sin embargo, centró sus principales críticas en el Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Lula y que gobernó el país entre 2003 y 2016, primero con el exsindicalista y luego con Dilma Rousseff, destituida por irregulares manejos de los presupuestos.

Claramente exaltado, citó que cuando asumió el Gobierno, en enero de 2019, los técnicos de su equipo "descubrieron" un contrato con una organización no gubernamental, por valor de 10 millones de dólares, dirigido a formar indígenas para negociar con bitcóins.

"¿Enseñarle al indio a trabajar con bitcóins? Ay, qué se vayan a la puta que los parió", declaró Bolsonaro. (Con informaciones de EFE y Europa Press)