Demócratas ya ven a DeSantis como candidato en lugar de Trump y alertan

Fotografía de archivo del gobernador de Florida, Ron DeSantis, donde aparece hablando durante uno de sus mítines junto al cartel de "Mantenga a Florida libre". EFE/Oficina Ron DeSantis

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, propone su gestión al frente del "estado soleado" como un modelo para el resto del país en su nuevo libro, "El coraje de ser libres", que llegó este martes a las librerías y es considerado una prueba de sus aspiraciones presidenciales.

"The Courage to Be Free: Florida's Blueprint for America's Revival" (El coraje de ser libre: el plan de Florida para el renacimiento de Estados Unidos) está desde el lunes en el número uno de la lista de los 100 libros más vendidos en Amazon.

Intereses especiales de ricos y extremistas

Para la nueva presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, elegida el sábado, el libro solo confirma el "plan real" del republicano DeSantis: "Una agenda extrema que pone los intereses especiales de los ricos y la base MAGA (Make America Great Again) por delante de los trabajadores".

Fried destacó en una conferencia realizada este martes que, incluso antes de que se convirtiera en gobernador de Florida, DeSantis tuvo claro que su "misión" consistía en "atraer a los extremistas de derecha y alinearse con (el expresidente) Donald Trump".

Su "extrema ideología está fuera de los ideales y principios estadounidenses", acotó.

Distintos medios, como CNN y The Washington Post, publicaron este martes información sobre el contenido del segundo libro escrito por DeSantis, que era prácticamente un desconocido en la política cuando ganó la gobernación de Florida en 2018 por un estrecho margen con el apoyo del entonces presidente Trump.

Le da "una de cal y otra de arena" a Trump

En sus poco más de 250 páginas, DeSantis le da "una de cal y otra de arena" a Trump, quien ya anunció su candidatura a la nominación presidencial republicana en 2024, algo que también se espera que haga pronto el gobernador floridano, que fue reelegido en 2022 con alrededor de un 60 % de los votos.

"Si DeSantis lleva su 'plan de Florida' al escenario nacional, sus resultados en Florida dirán todo lo que se necesita saber sobre lo que sucederá: los estadounidenses que trabajan arduamente todos los días son los que perderán con la agenda de DeSantis", resaltó Fried.

Según CNN, que tuvo acceso a una copia adelantada del libro, DeSantis "evita en gran medida la confrontación directa" con Trump, pero sí cuestiona que su apoyo fuera decisivo para que él alcanzara la gobernación de Florida en 2018, como dice el expresidente, que ha atacado duramente a su antiguo "delfín" desde que empezó a sonar como "presidenciable".

Además de sus datos biográficos, DeSantis, abogado, excongresista y excombatiente en Irak, ofrece en el libro su "receta" para el "renacimiento" de Estados Unidos.

"El Plan de Florida es una fórmula simple: esté dispuesto a liderar, tenga el coraje de sus convicciones, cumpla con sus electores y coseche las recompensas políticas. Este es un modelo para el renacimiento de Estados Unidos", escribió.

Pero Fried reiteró en la conferencia que DeSantis está impulsando una agenda de extrema derecha que los floridanos "están sufriendo por ello".

En ese contexto, la demócrata criticó que el año pasado el gobernador firmara una prohibición del aborto sin excepciones por violación o incesto.

O que incluso en momentos en que Florida "enfrenta una de las tasas más altas de personas sin seguro médico" y altos desembolsos por atención médica, DeSantis "se niegue a expandir el programa de Medicaid (el programa de salud federal para gente necesitada) del estado"