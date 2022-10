Colombiano implicado en magnicidios multado en Miami por infracción de tránsito

Arcángel Pretel Ortiz, el colombiano radicado en EEUU que presuntamente reclutó a los exsoldados del Ejército de Colombia acusados de asesinar en 2021 al presidente de Haití Jovenel Moise, y también en el magnicidio frustrado del año 2020 del ahora presidente de Bolivia, Luis Arce, tuvo hoy un primer encuentro con la justicia, en Miami (EEUU), aunque por un asunto de mucha menor gravedad.

Según un mensaje en la cuenta de Twitter del periodista David C. Adams, con vínculos desde Miami con la agencia Reuters, Univisión y TB Times, Arcángel Pretel Ortiz recibió este viernes de un tribunal de tránsito de Miami una multa de US$277 "por una infracción de luz roja".

The Colombian man who allegedly recruited the ex-soldiers accused of assassinating president Moise of Haiti has stayed out of sight since the killing in July 2021. He had a court date today in Miami traffic court. He was fined $277 for a red light infraction. pic.twitter.com/jZmtJzZW5i

— David C. Adams (@dadams7308) October 7, 2022