Castillo sigue con crisis ministerial, Fujimori lo tilda de "enfermedad" y pide que...

La excandidata presidencial Keiko Fujimori afirmó este sábado que el presidente Pedro Castillo es "la enfermedad" que genera la crisis política que afronta Perú y por ello opinó que debe dejar de manera "urgente" la jefatura del Estado.

"Yo creo que la solución es que el presidente Castillo deje el cargo", declaró la líder del partido derechista Fuerza Popular en la emisora RPP Noticias al referirse a la crisis interna que afronta el Ejecutivo, que obligará a la conformación de un cuarto gabinete de ministros en tan solo seis meses de gestión.

Fujimori, quien perdió las elecciones del año pasado frente a Castillo y denunció un fraude sin presentar pruebas contundentes, aseguró que el gobernante "ha confesado que no se siente competente para el cargo" y consideró que "Perú lo que necesita es un buen líder, no un mal alumno, como él está demostrando" ser.

PROPUESTA DE FUJIMORI

"La renuncia es una posibilidad", anticipó la líder opositora antes de añadir que el Congreso, que domina la oposición política, también puede plantear la vacancia (destitución) presidencial y una acusación constitucional contra el actual mandatario.

Aseguró que Castillo "no sabe convocar a las personas, no se siente responsable del cargo que está ejerciendo" y que la recomposición del gabinete que anunció este viernes demuestra que "vive en un mundo paralelo y siente que no tiene responsabilidades".

"Tener cuatro gabinetes en menos de siete meses es algo inédito y es una situación muy lamentable para nuestro país. Cuando analizamos los grupos de personas que han ido pasando, yo no creo que ellos sean la enfermedad, creo que son simplemente síntomas, y aquí la enfermedad es Pedro Castillo porque es él quien convoca", concluyó.

CRISIS EN EL EJECUTIVO

El presidente informó que recompondrá su gabinete de ministros, tan solo tres días después de tomar juramento al que preside el congresista Héctor Valer, cuyo nombramiento generó una andanada de críticas por las denuncias que este tiene por violencia familiar.

Castillo respondió de esta manera a las numerosas demandas de instituciones, organismos, gremios privados, medios de comunicación e incluso integrantes del Ejecutivo que piden la salida de Valer y el cambio de varios integrantes del nuevo gabinete de ministros.

El gobernante izquierdista no detalló cuántos cambios ni cuándo los hará, pero aseguró que su intención es ir "más allá de las formas de pensar e ideologías".

Valer, un abogado especializado en derecho penal y actual congresista, juró el pasado martes como jefe del gabinete en reemplazo de la abogada Mirtha Vásquez, quien renunció a su cargo el lunes tras la dimisión del exministro del Interior, Avelino Guillén.

Estas salidas obligaron, en ese momento, a Castillo a conformar un tercer equipo de Gobierno desde que asumió el cargo el 28 de julio de 2021, un periodo en el que ha acumulado varias crisis y que ha llevado a la oposición política a anunciar que presentará una moción para intentar destituirlo.

PEDIDOS DE DESTITUCIÓN

En ese sentido, la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, anunció que presentará una acusación constitucional contra Castillo "por sus permanentes infracciones constitucionales, su incapacidad flagrante y la evidente corrupción de su Gobierno".

La legisladora, del partido opositor derechista Avanza País, fue autora, en noviembre pasado, de una moción que ya planteó destituir al mandatario y que fracasó tras quedarse a 6 votos de conseguir los 52 necesarios para ser admitida a trámite en el pleno.

Posteriormente, la bancada del partido ultraderechista Renovación Popular anunció que presentará una moción de destitución contra el presidente, por considerar que este se ha "burlado del país" y no tiene "competencias" para mantenerse en el cargo.

Incluso agrupaciones hasta hace poco cercanas al Gobierno, como el liberal Partido Morado, aseguraron que si Castillo "no resuelve la crisis en este tercer Gabinete, tendrá que entender que lo mejor para el país es presentar su renuncia".

En su mensaje de este viernes, Castillo afirmó que Perú "ha vivido en un enorme enfrentamiento" político en los últimos años y, por ese motivo, no se puede "seguir en lo mismo".

"Aprendamos del pasado, en esta hora crucial el país exige de sus autoridades y representantes un comportamiento responsable", sostuvo antes de recordar que Valer acudió al Congreso para solicitar que se le permitiera presentar este sábado su política de Gobierno pero el Legislativo "expresó su negativa a este urgente pedido"