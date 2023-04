Casa Blanca vigila de cerca la posibilidad de violencia en marchas pro-Trump

Nueva York (Estados Unidos), 04/03/2023.- Un partidario del expresidente estadounidense Donald J. Trump se encuentra cerca de la Trump Tower en Nueva York, Nueva York, EE. Donald J. Trump la semana pasada y, según los informes, planea entregarse en el juzgado y comparecer ante un juez para escuchar los cargos en su contra el 4 de abril. (Estados Unidos, Nueva York) EFE/EPA/WILL OLIVER

La Casa Blanca está vigilando de cerca la posibilidad de que haya violencia en las manifestaciones convocadas para apoyar al expresidente Donald Trump, quien mañana martes tendrá que comparecer ante un juez de Nueva York.

John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, enfatizó que no se han detectado "amenazas activas", pero que, por precaución, el Gobierno está siguiendo de cerca la situación y se está coordinando con autoridades estatales y locales en caso de que necesiten ayuda.

"Estamos siguiendo esto tan de cerca como podemos para estar preparados", manifestó en una conferencia de prensa telefónica.

Kirby subrayó que "la violencia no tiene lugar en Estados Unidos", pero consideró que cualquier protesta pacífica ofrece "mucho valor" para la democracia del país.

La Casa Blanca ha evitado pronunciarse concretamente al respecto. Un día después de que el jueves se conociera la imputación, el presidente de EE.UU., Joe Biden, respondió a varias preguntas sobre el asunto con la frase: "No tengo comentarios sobre Trump".

Este lunes, Biden también fue preguntado sobre las protestas pro-Tump mientras recorría las instalaciones en Minesota de una planta de la empresa Cummins, que fabrica sistemas de combustible y de generación de electricidad.

Un periodista preguntó al presidente si estaba preocupado sobre la posibilidad de violencia, a lo que Biden respondió: "No, tengo fe en el Departamento de Policía de Nueva York".

La Policía de Nueva York ha pedido a todos sus agentes en una nota interna que estén preparados para cualquier problema.

Este mismo lunes, unos 200 seguidores de Trump se dieron cita en el aeropuerto de Palm Beach (Florida) para despedir al exmandatario (2017-2021), quien viajó a Nueva York para comparecer mañana ante la Justicia.

Además, este martes habrá una protesta en Nueva York en el parque Collect Pond, situado justo en frente del tribunal de Manhattan en el que se espera que comparezca Trump.

Esa protesta arrancará a las 12.00 hora local (16.00 GMT), poco antes de la comparecencia del exmandatario, y está previsto que participe entre otros la congresista republicana ultraconservadora Marjorie Taylor Greene.

Se temía que la imputación de Trump provocara la salida en masa de sus partidarios a las calles, pero hasta el momento las protestas de apoyo han sido muy escasas.

Trump se convirtió el jueves en el primer expresidente del país en afrontar cargos penales tras ser imputado por un gran jurado de Nueva York en un caso relacionado con el pago de un soborno a la actriz porno Stormy Daniels, con la que el exmandatario tuvo un "affaire" en 2006.

Los cargos exactos por los que ha sido imputado se desconocen porque el escrito de acusación está bajo secreto de sumario, pero mañana un juez de Nueva York le leerá los cargos y posiblemente se conocerá exactamente de qué está acusado y a qué pena podría enfrentarse.

Menos de diez seguidores van a la Torre Trump para apoyar al expresidente

Menos de diez seguidores del expresidente Donald Trump (2017-2021) se han reunido este lunes para mostrarle su apoyo frente a la Torre Trump, situada en la Quinta avenida de Manhattan y donde el republicano tiene previsto llegar hoy previo a su comparecencia mañana ante un juez en Nueva York.

Este edificio, donde Trump anunció su primera candidatura en 2015, hoy amaneció rodeado de vallas y cientos de periodistas y fotógrafos de medios de todo el mundo, así como pintorescos seguidores y críticos del candidato a las primarias presidenciales republicanas.

"Me quedaré aquí hasta que me salgan callos en los pies. No me importa que no haya más gente", dijo Dion Cini a los cientos de periodistas que esperaban la llegada de Trump.

Cini, quien organizó por redes sociales una marcha de "regreso a casa" para Trump al que han asistido aparentemente solo cinco personas, dijo que Trump es su héroe, ya que "es la única persona que recibiría una bala por todos los estadounidenses".

"Donald Trump no es el que está siendo acusado o arrestado. Es Estados Unidos el que será acusado y arrestado mañana", añadió el neoyorquino, que llevaba una gorra roja en la que se podía leer "Make America Great Again" (Hacer Estados Unidos grande de nuevo) y una bandera con la cara de Trump.

John McGuigan, un camarero de 58 años residente en Nueva Jersey, fue uno de los pocos que asistió a la convocatoria de Cini.

McGuigan defiende que todo lo que le sucede a su líder es una "caza de brujas" por parte de los demócratas -teoría que Trump ha dicho en repetidas ocasiones - y resalta que el verdadero criminal es el fiscal demócrata Alvin Bragg.

"Alvin Bragg es un criminal. Nos deja asesinos sueltos en las calles de Nueva York, pero encierra a un buen hombre como este que salvó a nuestro país y al que necesitamos para salvarlo de nuevo", anotó McGuigan, quien dijo ser gay y republicano.

Al ver el panorama, algunos neoyorquinos que pasaban por esta transitada avenida de la Gran Manzana, se paraban a debatir contra los trumpistas, precisando que lo que estaban diciendo a la prensa no era verdad o que eran muy pocos quienes estaban a favor de Trump.

Pero las discusiones nunca subieron de tono, entre otras cosas, porque la zona está repleta de policías.

También mostró su apoyo al expresidente este lunes "Naked Cowboy", un hombre que se ha hecho famoso en Nueva York por cantar en las calles, haga la temperatura que haga, vestido solo con un gorro y botas de vaquero y unos estrechos calzoncillos blancos.

"Trump va a construir un muro y nos va a proteger a todos", cantaba acompañado de su guitarra.

También se dejaron ver por la Torre Trump críticos del expresidente, como es el caso de Marni Halasa que forma parte de un grupo de teatro de protesta que se llama "Revolución es sexy".

Para esta ocasión Halasa llevaba un cartel en el que se podía leer: "¡Ya es hora de que te vayas a ya sabes dónde!" y se disfrazó de demonio con una cola hecha de billetes de 100 dólares.

La actriz comenta que mañana irá a los juzgados del sur de Manhattam, donde Trump irá para que le lean sus cargos y dejar sus huellas dactilares, y que para esa ocasión ella se vestirá con un traje repleto de billetes, aunque falsos