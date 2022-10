VIDEOS: Bolsonaro coloca en su Twitter apoyos de Trump, Guaidó, Kast y otros derechistas

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, colocó en su cuenta en twitter una serie de apoyos de personalidades de la derecha internacional que están a favor de su reelección este domingo, empezando por el expresidente Donald Trump, el "presidente venezolano" Juan Guaidó, José Antonio Kast, el candidato perdedor ante el ahora presidente de Chile, Gabriel Boric, entre otros.

Trump lo llama, en un video filmado a bordo de un avión, "hombre y líder fantástico, presidente que cualquier país quisiera tener" y pide a los electores brasileños salir hoy de casa "a votar por Bolsonaro", quien le agradece y secunda su comentario de que hoy Brasil es respetado por un mundo que ha dicho "no más dictaduras socialistas, como en el pasado".

- Obrigado, meu amigo Trump! Graças ao apoio do povo brasileiro e de nossa determinação em lutar pelos interesses do Brasil, hoje somos respeitados no mundo todo e contamos com o apoio de nações livres e prósperas e não mais de ditaduras socialistas, como no passado. pic.twitter.com/p4gcAcSiIU

