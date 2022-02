Blinken afirma China busca dominar militar y económicamente al mundo

Melbourne (Australia). EFE/EPA/WILLIAM WEST / POOL

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que China busca ser la principal potencia militar, económica, diplomática y política "no sólo de la región, sino del mundo", según una entrevista con el diario "The Australian" publicada este viernes.

"China quiere un orden (internacional), pero la diferencia es que su orden mundial sería profundamente antiliberal. El nuestro es liberal", explicó Blinken, quien participa hoy en la ciudad de Melbourne una reunión de la alianza de defensa Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad) integrada por India, Australia, Japón y EE.UU.

Las declaraciones de Blinken se refieren a la preocupación por los intereses soberanistas del gigante asiático en el Mar de la China Meridional, por la que circula un tercio del comercio mundial y alberga importantes yacimientos de gas y petróleo y caladeros de pesca, chocan con los de otros países como Indonesia, Malasia, Filipinas y Vietnam, que reivindican algunas áreas.

La Nueva Ruta de la Seda

También por las tensiones comerciales de China con otros países y su programa de inversiones del Gobierno chino conocido como la Nueva Ruta de la Seda, entre otras iniciativas que buscan expandir la cooperación con las naciones del Pacífico mediante inversión en infraestructuras y créditos blando.

A pesar de que el objetivo de la reunión del QUAD es reforzar los lazos con el Indopacífico, Blinken reconoció que el conflicto de Rusia y Ucrania sigue siendo primordial e indicó antes de llegar a Australia que durante su viaje mantuvo conversaciones telefónicas con varios homólogos sobre este asunto para coordinarse ante "la agresión rusa contra Ucrania".

A diferencia de China, para Blinken, Rusia "supone un desafío inmediato, no sólo para Ucrania... sino para algunos principios muy básicos que son relevantes para la seguridad no sólo de la gente en Europa, sino en todo el mundo, incluida Australia", según una entrevista anoche con el programa 7:30 de la cadena pública australiana ABC.

Se trata de "principios como que el que no puedes cambiar las fronteras de otro país por la fuerza. No puedes decidir por otro país sus opciones, sus políticas con quién se asociará. No puedes ejercer una esfera de influencia que intente someter a tus vecinos a tu voluntad", agregó el secretario de Estado de EE.UU al programa de televisión.

Blinken, quien llegó el miércoles por la noche a Australia para la cita de la QUAD y la víspera se reunió con estudiantes universitarios en Melbourne entre otras actividades, tiene previsto viajar el sábado a Fiyi, en la primera visita de un secretario de Estado de EE.UU.

La gira por el Pacífico concluirá en territorio estadounidense, en Hawai, donde se reunirá con sus homólogos de Japón y Corea del Sur y se espera que traten el asunto de Corea del Norte, que este año ha hecho varios lanzamientos de misiles