Biden vuelve a dar positivo a COVID-19

La Casa Blanca ha informado este viernes de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a dar positivo en COVID-19 si bien su salud sigue mejorando y trabaja, a distancia y con relativa normalidad, desde la situación de cuarentena en la que se encuentra.

"El presidente sigue sintiéndose muy bien. Su tos casi ha desaparecido por completo y su temperatura, pulso, presión sanguínea, ritmo respiratorio y saturación de oxígeno permanecen normales, y sus pulmones están limpios", ha explicado su médico particular, Kevin O'Connor.

Sin embargo, el doctor O'Connor ha confirmado que el presidente sigue dando positivo tras el "rebote" que registró el pasado fin de semana y, por lo tanto, "seguirá cumpliendo las estrictas medidas de aislamiento" bajo las que se encuentra.

"El presidente seguirá trabajando para el pueblo norteamericano desde su residencia ejecutiva", ha añadido O'Connor, y todos sus empleados "guardarán la distancia social necesaria".

Biden, planea viajar este lunes a Kentucky para ofrecer su apoyo a los trabajadores de los servicios de emergencias en su lucha contra las inundaciones, pero solo si antes da negativo en una nueva prueba de COVID.

"No viajará a no ser que dé negativo. Por supuesto que no haría eso", aclaró este viernes la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, durante su rueda de prensa diaria y ante la insistencia de los periodistas, que le exigían una respuesta para poder planear la cobertura.

La Casa Blanca anunció en la mañana del viernes que el mandatario y la primera dama, Jill Biden, se desplazarán el lunes al estado, donde decenas de personas han muerto por las recientes inundaciones, para supervisar los esfuerzos de rescate y visitar a las familias afectadas.

En la visita también estarán presentes el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, y su esposa.

Beshear avisó a comienzos de semana que el número de muertos por las lluvias torrenciales probablemente aumentará a medida que continúan las labores de rescate, ya que cientos de personas se encuentran aún desparecidas.

Entre los fallecidos hay varios menores de edad.

(Con infomaciones de EFE y Europa Press)