Biden llama a los padres del afroamericano que murió apaleado por 5 policías

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó este viernes a los padres de Tyre Nichols, el joven afroamericano de 29 años que murió apaleado por cinco agentes de Policía en Memphis (Tennessee), para ofrecerles sus condolencias.

"Durante la conversación, el presidente elogió la valentía y la fortaleza de la familia", reveló la Casa Blanca.

Los cinco agentes fueron despedidos del cuerpo de Policía poco después del suceso, que se produjo a comienzos de este mes. Este jueves se reveló que todos ellos están en prisión y se enfrentan a varios cargos penales, entre ellos el de homicidio en segundo grado.

El abogado de la familia de Nichols, Ben Crump, pidió este viernes que la rapidez de las autoridades a la hora de procesar a los agresores sirva de ejemplo para futuros casos de abusos policiales, aunque sugirió que las cosas han ido más rápido esta vez porque los cinco acusados son también afroamericanos.

El joven era un apasionado de la patineta.

#BlackLivesMatter.

The loss of yet another beloved member of our community is heart-wrenching and unwarranted. #TyreNichols was a free spirit who skateboarded, made his mother proud, and was a passionate landscape photographer.

Today we speak his name with love.

Video: @BET pic.twitter.com/0RCkMs4Xfd

— The Center for Cultural Power (@CultureStrike) January 27, 2023