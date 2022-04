Argentina investigará "explosivas revelaciones" de exministro británico

El Gobierno de Argentina decidió este martes abrir una investigación ante las revelaciones realizadas por un exministro británico sobre las circunstancias en las que en septiembre de 2016 el país suramericano y el Reino Unido firmaron un acuerdo relativo a asuntos sobre las islas Malvinas.

Según informaron a Efe fuentes oficiales, el canciller argentino, Santiago Cafiero, ordenó iniciar una investigación interna para determinar la veracidad de las expresiones vertidas por Alan Duncan, ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores británica entre 2016 y 2019, en su libro autobiográfico "In the Thick of It".

En el libro, Duncan afirma que el acuerdo se logró tras largas horas de copas con el entonces vicecanciller argentino, Carlos Foradori, un diplomático de carrera.

Según explicaron a Efe fuentes de la Cancillería argentina, la investigación interna fue ordenada "con el objeto de determinar posibles incumplimientos" de los deberes de funcionario público y de las disposiciones establecidas en la ley orgánica del Servicio Exterior de Argentina en la firma del acuerdo suscrito entre Foradori y Duncan.

Acuerdo por Malvinas

Ese acuerdo, sellado durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), abarcaba un amplio abanico de asuntos relativos a la relación bilateral, pero también un apartado relativo a las Malvinas, bajo dominación británica y cuya soberanía reclama históricamente Argentina.

En ese punto, ambos países acordaron, dejando de lado cualquier discusión sobre la soberanía -algo que Londres se niega a negociar desde la guerra con Argentina en 1982-, "remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable" de las islas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos, un entendimiento que nunca se llevó a la práctica.

Además, acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Malvinas y terceros países, con escalas en territorio continental argentino.

Negociación

Según las fuentes consultadas, en sus memorias Duncan relata que el 12 de septiembre de 2016, de visita en Argentina, se reunió con el entonces embajador del Reino Unido en Buenos Aires, Mark Kent, para sellar lo que luego sería conocido como el "pacto Foradori- Duncan".

"Bajo la residencia de la embajada hay una fabulosa bodega, muy bien iluminada, con las paredes forradas de botellas de Merlot", escribió Duncan, quien apuntó que allí, en ese "escenario bastante agradable", se reunió con Foradori.

Para Duncan, aquel "fue un buen telón de fondo diplomático para las delicadas negociaciones para asegurar la obtención de vuelos adicionales a las Malvinas" ya que "por millones de razones" se requería la cooperación de Argentina para cualquier conexión aérea.

"A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general", relató.

Duncan señaló que al día siguiente, el 13 de septiembre, Mark Kent refirió que Foradori le llamó por teléfono para decirle que "estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles" de lo acordado