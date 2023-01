12 muertos este lunes en nuevas protestas contra presidenta peruana

JULIACA (PERÚ), 09/01/2023.- Un herido por los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. En la ciudad peruana de Juliaca (sur) murieron 12 este lunes EFE/ Stringer

La reunión del acuerdo nacional que presidía este lunes la mandataria peruana, Dina Boluarte -un grupo que incluye a los representantes de todos los poderes, gobernadores regionales y diversos sectores políticos- fue suspendida abruptamente por la muerte de 12 manifestantes antigubernamentales en la región sureña de Puno, lo que eleva a 41 el total de víctimas fatales en todo el Perú desde el inicio de las protestas.

El secretario técnico del acuerdo nacional, Max Hernández, confirmó a la prensa la suspensión del encuentro, después de que el gobernador regional de Puno, Richard Hancco, informó en la cita sobre la muerte de 12 personas como consecuencia de los enfrentamientos producidos este lunes en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Juliaca, la más poblada de esa región fronteriza con Bolivia.

En declaraciones al canal N de TV, Hancco invocó a los manifestantes que "puedan mantener la calma" porque lo más importante ahora es "atender a los heridos y tratar de salvar las vidas".

El Defensor del Pueblo peruano ha solicitado "a las fuerzas del orden hacer un uso legal, necesario y proporcional de la fuerza" y exhortó "a la Fiscalía de Perú a realizar una investigación célere que permita esclarecer los hechos", ha comunicado el organismo.

Poner los puntos sobre las íes

AME5210. JULIACA (PERÚ), 09/01/2023.- Un herido por los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía es trasladado para ser atendido hoy, en Juliaca (Perú). La cifra de fallecidos en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la ciudad peruana de Juliaca (sur) se elevó a 12 a lo largo de este lunes, a lo que se sumó una muerte más 'por hechos vinculados al bloqueo de vías', con lo que el número de decesos desde el inicio de las protestas crece a 41 en todo el país. La Defensoría del Pueblo informó en un reporte que las 12 personas murieron 'por enfrentamientos con las fuerza del orden', menos de una hora después de un informe previo en el que recogían la muerte de 9 manifestantes en las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y la convocatoria de una asamblea constituyente. EFE/ Stringer

El acuerdo nacional es un foro sobre políticas publicas que reúne a los representantes de los tres poderes del Estado, así como otras entidades estatales y organizaciones empresariales y cívicas.

Boluarte convocó este lunes a una sesión de este grupo en la sede de la Presidencia porque "la situación amerita" poner "sobre la mesa los puntos sobre las íes, llegar a acuerdos concretos y cómo gobernar el país", en medio de un caldeado clima de protestas.

En la inauguración de la sesión, la jefa de Estado negó que quiera permanecer en ese cargo hasta 2026, como asegura un sector de la izquierda al que acusa de querer generar "caos", pues ella misma presentó el proyecto de resolución legislativa para el adelanto de las elecciones generales para 2024.

Boluarte afirmó que la "izquierda radical ya cambió de mensaje", después de reclamar inicialmente la liberación del destituido presidente Pedro Castillo en las manifestaciones de protesta, y que "ahora están diciendo" que se quiere "quedar hasta el 2026".

Sin embargo, recordó que ya pidió al Congreso el "adelanto de elecciones" y el Parlamento lo ha aprobado en su primera votación requerida, por lo que debe ser ratificado en una segunda ronda.

Además, señaló que estos líderes de "izquierda radical" están pidiendo la convocatoria a una asamblea constituyente, el cierre del Parlamento y la libertad de Castillo, temas que no están en sus manos, pues "el que quiso cerrar el Congreso ahora está preso".

"Les están engañando, les están mintiendo, no está en mis manos. (...) Si quieren ganar las próximas elecciones, no mientan, no engañen, tengan la valentía de decir la verdad", expresó Boluarte.

La presidenta insistió en que los sectores de extrema izquierda que apoyaron a Castillo en el fallido golpe de Estado están ahora pidiendo una serie de demandas que solo son "pretexto para seguir generando el caos en las ciudades".

(CON INFORMACIONES DE EUROPA PRESS Y AGENCIA EFE)