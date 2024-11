El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó su deseo de que la guerra termine en 2025 mediante un acuerdo diplomático. Sin embargo, afirmó que Vladimir Putin no busca la paz, sino romper su aislamiento político. Mientras tanto, Moscú avanza en Donetsk, tomando localidades estratégicas en medio de retrasos en la ayuda militar occidental.

¿Será 2025 el año en que la guerra en Ucrania llegue a su fin? Al menos esa es la aspiración pública del presidente Volodímir Zelenski. El mandatario ucraniano aseguró este sábado 16 de noviembre que espera redoblar los esfuerzos para que el próximo año se llegue a una salida diplomática del conflicto armado con Rusia.

Sin embargo, el presidente de Ucrania matizó sus aspiraciones. Zelenski aseguró que el líder del Kremlin, Vladimir Putin, no estaba interesado en aceptar un acuerdo de paz con Ucrania. De hecho, afirmó que lo que estaría buscando acabar con el aislacionismo en el que se encuentra.

"Creo que Putin no quiere la paz. Pero eso no significa que no quiera sentarse a la mesa de negociaciones con ninguno de los líderes. Para él se trata de romper el aislamiento político. Para él es beneficioso. Sentarse, hablar, y no negociar", declaró Zelenski.