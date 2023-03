Vladimir Putin visita Crimea en el noveno aniversario de la anexión de la península

La inesperada llegada del mandatario a la ciudad de Sebastopol se da en el marco de las negociaciones del acuerdo de granos con Ucrania, en donde se llegó a un consenso de duración aún indefinida por las partes. La visita se da un día después de que una orden de arresto fuera emitida por la Corte Penal Internacional alegando la supuesta participación del presidente en crímenes de guerra. El presidente ruso visitó un centro educativo para menores recién construido en Sebastopol, la ciudad más grande de Crimea, además de inspeccionar las instalaciones de un museo. Ambos complejos son parte de un proyecto para desarrollar un parque inspirado en el pasado colonial griego del territorio, según reportan medios locales.Vladimir Putin fue recibido por el gobernador de la ciudad, Mijaíl Razvojayev, que expresó su sorpresa por la visita del jefe del Estado ruso. "Nuestro presidente Vladimir Vladimirovich Putin sabe sorprender, en el buen sentido de esta palabra", escribió el gobernador en su canal de Telegram.Crimea recibe al presidente Putin por primera vez desde el inició de las hostilidades entre Rusia y Ucrania en febrero del 2022. La península juega un papel fundamental tanto en la explicación de las raíces del conflicto, como en las posibles negociaciones para conseguir un fin a las tensiones.Aniversario de una controversial anexiónLa fecha de esta visita marca el noveno aniversario de la anexión de Crimea por el Gobierno de Vladimir Putin. En 2014, Rusia inició una ofensiva para tomar el territorio que estaba en jurisdicción ucraniana, una operación que provocó malestar en una gran parte de la comunidad internacional y que algunas voces consideran como el prólogo al conflicto actual entre ambas naciones.El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha demandado en reiteradas ocasiones la retirada de fuerzas rusas de la península, además de la devolución del territorio a jurisdicción ucraniana. Sin embargo, el Gobierno de Putin parece no tener planes para cumplir con las demandas de Zelenski."Obviamente, las cuestiones de seguridad son ahora prioritarias para Crimea y Sebastopol (…) Haremos todo lo necesario para rechazar cualquier amenaza", expresó Vladimir Putin cuando fue cuestionado por la situación de la península el 17 de marzo.La anexión de Crimea en 2014 le significó a Putin ser objeto de múltiples sanciones por organismos internacionales de diversa índole. Sin embargo, la "operación militar especial" rusa en Ucrania ha causado una consternación mayor en instituciones como la Corte Penal Internacional (CPI).La orden de arresto de la CPI es "nula e invalida" según Rusia.El 17 de marzo, los jueces de la CPI encabezados por el fiscal Karim Khan, emitieron una orden de captura contra el presidente ruso por la causante de su rol en supuestos crímenes de guerra dentro de Ucrania.El mandatario es acusado de ser el principal responsable del secuestro de menores en territorio ucraniano para ser trasladados a Rusia. Estas actividades entrarían en la categoría de "deportación ilegal de población y traslado ilegal de población", consideradas como crímenes de guerra por los Estatutos de Roma, documento fundacional de la CPI.Hasta el momento Vladimir Putin no ha reaccionado públicamente a la decisión de la corte, sin embargo, el portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov, calificó de "nula e invalida" la orden emitida por el organismo internacional. "Escandalosas e inaceptables", fueron también palabras que utilizó Peskov para describir las acusaciones al presidente.A pesar de la controversia con la CPI, el gobierno encabezado por Vladimir Putin sigue en el foco de negociaciones internacionales de alto nivel. Siendo la más reciente la llevada con Ucrania sobre la exportación de granos por el mar negro.Resolución del acuerdo de granos: ¿60 días, 120 días o tiempo indefinido?La renovación del acuerdo que expiraba este sábado ha sido anunciada conjuntamente por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y Naciones Unidas, que fueron los actores mediadores en las tensas negociaciones entre Ucrania y Rusia."Este acuerdo es de vital importancia para el suministro mundial de alimentos", mencionó el presidente Erdogan al celebrar las negociaciones. El acuerdo permitirá el tránsito de decenas de millones de toneladas de productos agrícolas procedentes de Ucrania por el Mar Negro. Los principales destinos de los granos ucranianos son China, España, Italia, Países Bajos y Turquía.Sin embargo, existe una controversia entre las partes sobre el tiempo de renovación del acuerdo. Desde Kiev, anunciaron que el acuerdo sería extendido por 120 días, según el comunicado del ministro de Infraestructuras ucraniano, Oleksandr Kubrakov. Pero Moscú demuestra otra postura."Volvemos a decirlo. La Federación Rusa dio su acuerdo a una prórroga de solo 60 días", expresó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova. La declaración es resultado de una postura firme del Kremlin, que desde el inició de las conversaciones, hizo hincapié sobre la duración de la posible extensión del pacto.Naciones Unidas también celebró la extensión, aunque no hizo mención alguna sobre la duración de esta renovación. Turquía tampoco precisó una temporalidad específica para el acuerdo.Con Reuters, AP y AFP