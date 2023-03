Vladimir Putin anunció el despliegue de armamento nuclear táctico en Belarús

El presidente ruso comunicó que Moscú enviará equipamiento nuclear a Minsk, algo que tildó como “nada inusual” y citó los comportamientos de Estados Unidos en otros territorios. En tanto que también remarcó que la producción militar se incrementará este año, superando ampliamente los que posee Ucrania, aún con los aportes de la OTAN. Para el alto diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, esto implica una escalada del conflicto. Este sábado 25 de marzo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, comunicó que desplegarán armas nucleares ‘tácticas’ en Belarús, su mayor aliado en el enfrentamiento que perdura en el este de Europa.El jefe de Estado aseguró que no era “nada inusual” la decisión de Moscú y se justificó en que otros países, especialmente Estados Unidos, obran de manera similar. En referencia a Washington, Putin dijo que ellos lo “han estado haciendo durante décadas”.“Ha estado desplegando sus armas nucleares tácticas en el territorio de sus aliados durante mucho tiempo. Si no me falla la memoria, en seis países: Alemania, Turquía, Holanda, Bélgica, Italia y Grecia”, agregó durante una entrevista emitida en la televisión pública nacional.El líder del Kremlin expresó que las colaboraciones con Minsk incluyen el equipamiento nuclear de aviones, “sin violar” los compromisos sobre “no proliferación de armas nucleares”, recalcó.Desde el 3 de abril próximo, Rusia entrenará a las tripulaciones y a partir del 1 de julio, construirán un “almacén especial para armas nucleares tácticas”.Según admitió Putin, la decisión se basó como respuesta al envío de municiones de uranio empobrecido que Reino Unido entregará a Ucrania, una medida que fue muy criticada por Rusia después de que la viceministra de Defensa británica, Annabel Goldie, lo confirmara el último lunes.“Rusia, por supuesto, tiene algo por lo que responder. Tenemos, sin exagerar, cientos de miles de proyectiles de este tipo. No los estamos usando en este momento”, añadió.En sus declaraciones, Putin también destacó el desarrollo de la industria armamentística rusa, la cual llegará a niveles productivos inusuales y superiores a los de Estados Unidos. Detalló que podrá modernizar o fabricar 1.600 tanques en los próximos tres años.“El volumen total de tanques en el ejército ruso será tres veces mayor que el número de tanques del Ejército ucraniano. Incluso más de tres veces”, sentenció.Críticas de la Unión EuropeaJosep Borrell, alto representante de la Política Exterior del club comunitario, rechazó la decisión rusa de desplegar armas nucleares tácticas en Belarús dado que significa –en su óptica- “otra escalada del conflicto”.“Es otra muestra de la colaboración del régimen dictatorial de Belarús con Rusia”, apuntó Borrell en Santo Domingo, a donde concurrió en la Cumbre Iberoamericana. Además, resaltó la buena decisión de aplicar medidas contra Minsk.El español criticó duramente a la administración de Alexsander Lukashenko, la cual tildó de “completamente cautivo de su alianza con Moscú”. “El despliegue de armas tácticas en Belarús no hace sino aumentar este grado de dependencia de este régimen que la UE ya ha sancionado y combate apoyando a las fuerzas bielorrusas”, agregó.Por último, cerró exponiendo la necesidad de “mantener las sanciones, la presión y el apoyo a la oposición bielorrusa”. Con EFE