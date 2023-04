Violencia en Sudán: ¿cómo impacta la huida de refugiados en Medio Oriente y el norte de África?

El conflicto entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido está propiciando una grave crisis migratoria. Quienes no son evacuados, buscan por su propios medios cruzar a Chad, Egipto y hasta Arabia Saudita. En otras noticias de la región, críticas palestinas contra la Unión Europea por un mensaje "racista" de Von der Leyen; la carrera presidencial en Turquía marcada por los alevíes; 210 migrantes muertos en Túnez en solo diez días; y el primer viaje del presidente iraquí a Irán. Del árabe Ahlan wa sahlan (أهلا وسهلا), sea bienvenida/o a 'Fragmentos de Oriente', un resumen semanal a través del cual le acercamos a las noticias más destacadas de la región de Medio Oriente y sus países aledaños.En la síntesis del 24 al 30 de abril, ponemos el foco en Sudán, los Territorios Palestinos Ocupados, Turquía, Túnez, la relación entreIrán e Irak y Emiratos Árabes Unidos.1) La región MENA, bajo presión por la huida de decenas de miles de sudanesesLos combates en Sudán entre el Ejército y paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido han avivado los miedos de una nueva crisis de refugiados en la región MENA –que agrupa a Medio Oriente y el norte de África–, mientras, según cifras de la ONU, más de 50.000 personas se han trasladado a Chad, Egipto, Sudán del Sur y República Centroafricana.Los dos cruces fronterizos en Wadi Halfa, que conectan Sudán y Egipto en las orillas del lago Nasser, se han visto abarrotados de decenas de miles de personas que intentan escapar a pie de la violencia. Los hombres de entre 17 y 49 años de edad deben solicitar una visa para entrar a Egipto; en cambio, las mujeres y los hombres menores de 17 o mayores de 49 pueden entrar al país sin papeles. Una situación que ha multiplicado la separación de familias y ha disparado los tiempos de gestión de los permisos, que se extienden por varios días.A diferencia de los evacuados extranjeros –desde estadounidenses y británicos hasta emiratíes– las personas que esperan para cruzar se hallan a la deriva con dificultades para encontrar alimento, agua o refugio. Algunas, incluso, no cuentan con pasaporte, ya que estaban en medio de trámites de visa u otras solicitudes.Sin instalaciones en el lado sudanés, solo la Media Luna Roja egipcia fue autorizada a operar en la parte egipcia de la frontera, según reconstruye la cadena Al Jazeera, aunque el organismo ACNUR de Naciones Unidas defiende que está trabajando con el El Cairo para asistir a quienes necesitan apoyo, tras las críticas de completa ausencia de ayuda humanitaria internacional en esta frontera.Esto cuando, además, los autobuses para viajar de la capital sudanesa Jartum a la urbe egipcia de Aswan se han encarecido considerablemente.Una alternativa para algunos sudaneses ha sido alcanzar Arabia Saudita a través del Mar Rojo, mediante un ferry que une Puerto Sudán con Jeddah, un viaje que implica 40 horas de viaje desde Jartum. La académica Nisrim Elamin, quien sufrió este viaje, explicó al portalMiddle East Eye que el consulado saudita estudia cada caso antes de entregar visados, lo que ralentiza los procesos. Según el Ministerio de Exteriores saudita, casi 5.000 personas han sido evacuadas.Por otra parte, entre los que han abandonado Sudán se encuentran otros refugiados que se han visto obligados a regresar a los países de los que habían huido, entre ellos, unos 3.000 sursudaneses. Un dilema al que también se enfrentan alrededor de 30.000 sirios que escaparon del régimen de Bashar al-Assad, de los ataques aéreos y los tiroteos, pensando que los dejarían atrás, y para quienes volver a Siria no es una opción, ya que se enfrentarían a un encarcelamiento seguro."Como sirios estamos acostumbrados a eso, pero para el pueblo sudanés y los que viven en Jartum, esto sucedió sin previo aviso, lo que nos impactó como sirios", declaró a la agencia Reuters Mahmoud Suweidan, sirio residente en Sudán.2) Palestinos tildan de "racista" el mensaje de Von der Leyen sobre los 75 años de IsraelEste 26 de abril, se inició una inusual disputa diplomática entre la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y su principal donante, la Unión Europea. ¿El motivo? Un vídeo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el que felicitaba a Israel por el 75º aniversario de la creación de su Estado, alocución tildada de "tropo racista" por el Ministerio de Exteriores palestino.No fueron pocas las expresiones y omisiones de la líder europea que desataron el enojo de intelectuales, activistas y hasta organizaciones humanitarias. Aunque la frase que más controversia generó fue la idea de que Israel "hizo florecer el desierto", referencia habitual que los palestinos rechazan porque sugiere que el territorio de la Palestina histórica estaba inhabitado o desatendido antes de la instalación israelí.De ahí que la Autoridad Palestina describiera el mensaje como un "discurso propagandista", que forma parte de la "desposesión en curso" de los palestinos. Para el Ejecutivo de Mahmud Abbas, las palabras de Von der Leyen solo "deshumanizan y borran al pueblo palestino y falsifican su rica historia y civilización", a la par que "encubren" la ocupación israelí y niegan la Nakba ('la catástrofe'), como se denomina el desplazamiento por la fuerza de más de 700.000 palestinos tras la instauración del Estado de Israel.Frente al duro comunicado –que el Ministerio de Exteriores palestino borró de su cuenta de Twitter poco después–, un vocero de la Comisión le reveló a la BBC que la UE estaba "desagradablemente sorprendida por la declaración inapropiada" y que ha solicitado una "aclaración de las autoridades palestinas" sobre esta "reacción inaceptable".Al repudio institucional se sumaron 34 organizaciones civiles palestinas que, unidas en un comunicado, tacharon de "vergonzoso" el vídeo de Von der Leyen. Por su parte, la oficina europea de Amnistía Internacional valoró que "la democracia que Von der Leyen está celebrando excluye a millones de palestinos en los Territorios Palestinos Ocupados y la diáspora de votar, a pesar de que controla todos los aspectos de sus vidas, mientras comete el crimen de apartheid contra ellos".3) "Soy aleví": ¿por qué este mensaje del candidato opositor sacude la campaña en Turquía?"Aleví". Un tweet de una sola palabra, acompañado de un vídeo de casi tres minutos del candidato opositor Kemal Kilicdaroglu, se ha convertido en uno de los más virales de Turquía y ha instalado en la campaña presidencial un tema tabú: la discriminación que a veces sufren los alevíes, principal minoría religiosa en el país de mayoría sunita.Los alevíes representan una quinta parte de la población turca –es decir, 20 millones de personas–, pero no son reconocidos oficialmente por el Estado turco y son considerados herejes por sectores sunitas de línea dura debido a su acercamiento heterodoxo al islam. Entre otras particularidades, su día santo es el jueves (en lugar del viernes) y adoran al imam Ali, yerno del profeta Mahoma.Si bien la identidad aleví de Kilicdaroglu no era secreto, su mensaje reivindicativo (en el que apeló principalmente al voto de los más jóvenes) fue visto como un llamado a la tolerancia y el pluralismo, y dio lugar a manifestaciones de alevíes en redes sociales, describiendo sus experiencias de persecución. También algunos analistas lo interpretaron como un mensaje valiente y sincero, teniendo en cuenta que un aleví nunca ostentó el cargo de presidente o primer ministro de Turquía.En un mitin en Ankara este 30 de abril, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan volvió sobre las palabras de su rival y señaló que "también respetamos a los alevíes", a la vez que cuestionó a Kilicdaroglu por plantear la cuestión de su identidad cuando "no hay necesidad de explicaciones".En su intento por ganar el apoyo de las minorías fuertes de Turquía (y de mostrarse como una figura plural frente al supuesto sectarismo de Erdogan), Kilicdaroglu también dirigió previamente un mensaje hacia los kurdos, alegando que en el pasado millones de ellos "fueron tratados como terroristas por unos pocos votos". Casualidad o no, el viernes 28, el Partido Democrático de los Pueblos, principal espacio pro-kurdo y tercer bloque más grande en el Parlamento, formalizó su apoyo a la candidatura del aspirante opositor, uniéndose a su alianza de seis partidos, que incluyen a liberales, nacionalistas y un grupo islamista.4) 210 migrantes muertos en diez días, una cifra sin precedentes en TúnezLas aguas del mar Mediterráneo en Túnez registran un incremento de las muertes de migrantes que intentan cruzar hacia Europa en embarcaciones precarias. Con la recuperación de 41 cadáveres de aguas tunecinas el 28 de abril, la nación norteafricana contabiliza 210 fallecidos en diez días, una cifra sin precedentes en un período de tiempo tan corto, de acuerdo al portavoz de la Guardia Nacional tunecina, Houssem Eddine Jebabli.Varios naufragios fueron la causa de estos decesos y, según Jebabli, los últimos cuerpos hallados presentaban una descomposición avanzada, lo que sugiere que llevaban varios días en el agua. Estas muertes se producen en las ciudades costeras de Sfax y Mahdia, y en el archipiélago de Kerkennah, desde donde parten la mayoría de las expediciones para llegar a suelo europeo.La mayoría de los migrantes que buscan cruzar de Túnez a Italia son africanos subsaharianos, sirios y sudaneses. El número de personas que intentan realizar la peligrosa travesía se ha multiplicado a inicios de este año, en parte debido a las mayores restricciones dispuestas por las autoridades de la vecina Libia. Así, más de 14.000 personas fueron interceptadas o rescatadas en el primer trimestre de 2023, cinco veces más que el mismo período de 2022.Mientras Túnez –que en los últimos meses se ha sumergido en una deriva autoritaria de su presidente Kaïs Saied, quien ha endurecido su retórica racista hacia los migrantes subsaharianos– intenta controlar el flujo creciente, las morgues de los hospitales de Sfax están desbordadas por el alto número de migrantes fallecidos, lo que está creando un problema sanitario en esta urbe costera.5) "Incluso un estadounidense en Irak es demasiado": la dura advertencia de Jamenei al presidente iraquíEn su primera visita a Irán desde su llegada a la presidencia de Irak en octubre de 2022, Abdulatif Rashid fue interpelado con dureza por el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, sobre la participación estadounidense en suelo iraquí. "Incluso la presencia de un estadounidense en Irak es demasiado”, fue la lapidaria frase que utilizó Jamenei en su encuentro bilateral del 29 de abril.Para el líder supremo de Irán, la intervención militar occidental es la raíz de la inseguridad en la región, por lo que países como Irak deberían rechazar de lleno la presencia de soldados estadounidenses en sus territorios. Una declaración que llega semanas después de que el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, anunciara en una visita sorpresa a Bagdad que sus tropas están "listas para permanecer en Irak"."Los estadounidenses no son amigos de Irak. Los estadounidenses no son amigos de nadie y ni siquiera son leales a sus aliados europeos", sentenció Jamenei, citado por medios estatales.En un comunicado posterior, Rashid indicó que el "principal esfuerzo de Irak es profundizar las relaciones con Irán y resolver asuntos pendientes entre ambos países", pero evitó referirse al vínculo con Estados Unidos.Entre esos "asuntos" a saldar está la gestión del agua entre ambos países, en medio de la escasez que sufren varias regiones iraquíes. Una carencia de la que activistas ambientales han culpado a Irán, acusándole de desviar artificialmente varios afluentes de ríos que llegan a Irak.Esta semana, nuestro cierre fotográfico recae en Sultan al-Neyadi, quien el 29 de abril se convirtió en el primer astronauta árabe en realizar una caminata espacial, al salir de la Estación Espacial Internacional (EEI) para tareas de mantenimiento. Un "hito histórico" en palabras de su nación, Emiratos Árabes Unidos, puesto que nunca antes un emiratí estuvo en el espacio por poco más de seis horas, en este caso, junto al norteamericano Steve Bowen.Solo seis astronautas originarios de países árabes han alcanzado las estrellas (el primero fue el saudita Sultan bin Salman en 1985), pero ninguno hasta ahora había hecho parte de las 260 caminatas contabilizadas desde 1998. Un logro por el que Emiratos lleva años invirtiendo muchísimo dinero (una de sus sondas también orbita Marte) y que llevó a Al-Neyadi, "el primer musulmán", a celebrar todo el mes sagrado del Ramadán en el espacio.