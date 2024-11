Your browser doesn’t support HTML5 audio

17/11/2024

Según las ONG Foro Penal y el Comité por la Libertad de Presos Políticos, más de un centenar de los detenidos en las manifestaciones tras las elecciones presidenciales en Venezuela fueron liberados este sábado 16 de noviembre. El fiscal general, Tarek William Saab, aseguró luego que fueron "otorgadas y ejecutadas" 225 medidas de libertad.

El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, indicó este sábado a las 19.00 (hora local) que al menos 107 detenidos tras las elecciones presidenciales en Venezuela, el pasado 28 de julio, fueron excarcelados.

Más temprano este mismo sábado, Romero recordó que en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, "hay más de 900 presos políticos por situación poselectoral".

El Comité por la Libertad de Presos Políticos aseguró que un último grupo de 31 ciudadanos, también denominados "presos políticos", están incluidos en la lista de excarcelados de esta jornada.

De acuerdo con la organización, de las 31 liberaciones, nueve se dieron en la cárcel de Yare III, en el estado Miranda (norte), y 22 en Tocuyito, en la región de Carabobo (norte).

Los liberados este sábado forman parte de los miles de detenidos luego de las protestas contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que fue declarado ganador el presidente Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude.

La ONG Fundehullan compartió una fotografía de Luis Alarcón, un joven de 22 años que padece diabetes y que fue uno de los liberados de la cárcel de Tocorón.

Este sábado, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) también confirmó en X excarcelaciones en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en el estado Miranda, sin precisar una cifra.

La organización indicó que las mujeres liberadas recibieron medidas cautelares.

El viernes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que su despacho pidió ante los tribunales revisar 225 casos del total de detenidos tras las presidenciales del 28 de julio -estimado en 2.400 personas por el propio Ejecutivo.

Saab explicó, en una declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que esta decisión se tomó "luego de exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y elementos probatorios" y en coordinación con tribunales.

Varias ONG y partidos opositores han identificado a cerca de 1.850 personas aprehendidas tras las presidenciales, en protestas contra la reelección de Maduro o en operativos policiales, entre ellas 69 menores de edad, así como decenas de mujeres y militares, casi todos señalados por delitos como terrorismo y conspiración.

Fiscal: fueron "ejecutadas" 225 medidas de libertad

Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, que entre la tarde del viernes y este sábado fueron "otorgadas y ejecutadas" 225 órdenes de libertad a personas detenidas tras las protestas, luego de solicitar ante los tribunales revisar estos casos.

La Fiscalía publicó esta cifra en Instagram horas después de que diversas ONG anunciaran más de un centenar de liberaciones.

Según la institución, que no detalló en qué cárceles del país se encontraban las personas que recibieron las medidas, la solicitud de revisión de los casos se hizo con base en "exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y elementos probatorios recabados por los fiscales".

“La fe es lo último que se pierde”

Sobre las excarcelaciones, July Rosso, hija del activista del partido político Voluntad Popular (VP) Aldo Rosso, espera que el nombre de su padre figure en la lista de liberados por la Justicia venezolana.

"Yo fui a los tribunales el día martes, para obtener alguna información directamente con su abogado defensor público, el cual me dijo que hay una lista, pero para las personas que fueron (detenidas) poselectorales, o sea, no me dio esperanza alguna, pero la fe es lo último que se pierde", aseguró Rosso en diálogo con la agencia de noticias EFE y en el marco de un encuentro de familiares de los considerdos “presos políticos” en Caracas.

El activista del VP fue detenido el pasado 4 de julio, junto con Ignacio Monique, y, según su partido político, fueron privados de la libertad con relación al inicio de campaña para las presidenciales de finales de julio.

María Corina Machado asegura que los “presos políticos” excarcelados sufrieron "daños irreparables"

Luego de que durante toda la jornada de este sábado fueran liberados los llamados “presos políticos”, la líder opositora María Corina Machado se pronunció.

"Son ciudadanos que han sufrido daños irreparables injustamente. Son héroes de esta larga y dolorosa lucha. Su país los acompaña con nuestras oraciones y la historia reconocerá su sacrificio", aseguró Machado en su cuenta de X.

En ese sentido, agregó que “el amor y la valentía” de los familiares, y el “riguroso” trabajo de los defensores de Derechos Humanos, dentro y fuera del territorio venezolano, hicieron posible la liberación de estas personas.

Con Reuters y EFE