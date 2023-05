Una guerra real se ha desatado contra Rusia: Putin arremete en el Día de la Victoria

La esperada conmemoración del 9 de mayo estuvo marcada por una avalancha de ataques aéreos rusos sobre Ucrania. En Moscú, el presidente Vladimir Putin aprovechó su discurso por la fecha, que rememora la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, para defender su invasión contra el vecino país y acusó a Occidente de impulsar una “guerra real” contra Rusia. Entretanto, Kiev conmemoró el Día de Europa con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a bordo. Decenas de misiles de crucero rusos explotaron sobre Kiev, mientras en Moscú un numeroso desfile militar con la exhibición de armas atravesaba la Plaza Roja. Vladimir Putin arremetió contra Kiev y Occidente en el Día de la Victoria, este 9 de mayo.Las masivas embestidas de la guerra rusa volvieron a ser evidentes, en momentos en que el Kremlin rememora el triunfo de la entonces Unión Soviética sobre la Alemania nazi,en la Segunda Guerra Mundial.El Ejército ucraniano señaló que sus defensas aéreas derribaron 23 de los 25 proyectiles disparados por las tropas invasoras este martes, principalmente contra la capital.Fue la segunda noche consecutiva azotada por una avalancha de bombardeos rusos y la quinta en lo que va de este mes.Ocho misiles de crucero Kalibr fueron lanzados desde portaaviones en el mar Negro hacia el este del país invadido y 17 desde aviones estratégicos, indicó la Fuerza Aérea Ucraniana. Sin embargo, no se registraron víctimas tras los ataques.Tras marcar la histórica fecha con fuego contra su exaliada en la desaparecida Unión Soviética, en la capital el Kremlin desplegó alrededor de 8.000 soldados que marcharon y exhibieron su poderío militar.Los vítores resonaron en la Plaza Roja, con un saludo de armas y el himno nacional ruso, aunque con un espectáculo muy reducido de equipo militar y con la ausencia del sobrevuelo de aviones de combate. Esta vez, la parada castrense duró menos de una hora.Pero la conmemoración rusa se vive sin victorias en el campo de batalla ucraniano, donde los mercenarios deWagnerno han podido cumplir su promesa de tomar por completo el bastión deBakhmut, en elDonbass, pese a los asaltos de los últimos días.Todo mientras el fundador del grupo paramilitar privado,Yevgeny Prigozhin, mantiene una tensión abierta con los altos mandos del Ejército ruso. Este martes, Prigozhin reiteró en las últimas horas su amenaza de retirar a sus hombres de la disputada urbe si Wagner no recibe de Moscú las municiones que requiere para continuar su ofensiva."Ayer llegó una orden de combate que establece claramente que si abandonamos nuestras posiciones (en Bakhmut), será considerado una traición a la patria (…) Pero si no hay municiones, entonces dejaremos nuestras posiciones y seremos los que preguntemos quién realmente está traicionando a la Madre Patria”, recriminó en su última diatriba, que coincide con las conmemoraciones en Rusia.“Todo el país está orando por ustedes”: Putin a sus soldados tras defender la invasiónEn la icónica Plaza Roja, el presidente Putin pronunció un discurso en el que aseguró a los rusos que su país está unido en una lucha “sagrada” frente a Occidente por Ucrania que, dijo, terminaría en victoria.El líder del Kremlin aprovechó su discurso en el marco de la histórica fecha para arremeter contra Estados Unidos y sus aliados, a los que acusó de olvidar el triunfo soviético sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial.Las "ambiciones indómitas, la arrogancia y la impunidad" de Occidente están impulsando "una guerra real" contra Rusia”, aseguró.En repetidas ocasiones, Putin ha comparado sus ambiciones ocupacionistas en el territorio ucraniano con el desafío que enfrentó Moscú cuando Adolf Hitler invadió la Unión Soviética en 1941.En su discurso, el presidente ruso aseveró que las "élites globalistas occidentales" estaban sembrando la rusofobia, mientras que el pueblo ucraniano se había convertido en "rehén de un golpe de Estado" y de las ambiciones de Occidente.“Hoy la civilización se encuentra una vez más en un punto de inflexión decisivo (…) Se ha desatado una verdadera guerra contra nuestra patria”, afirmó el hombre que ordenó la guerra contra su vecino país hace más de 14 meses, en la que han muerto miles de civiles y ha sido el escenario de múltiples violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones, torturas y violaciones sexuales.Pero Putin insistió en enmarcar el conflicto en curso– al que se refiere como “operación militar especial” para “desnazificar” a Ucrania– como una guerra indirecta con occidente. En su narrativa, el Kremlin señala a Europa y Estados Unidos de utilizar a Kiev para “destruir” a Rusia, reescribir su historia y aplastar sus valores tradicionales. Una versión que domina la cobertura de la prensa rusa después de que Moscú vetara a los medios de comunicación independientes tanto nacionales como extranjeros.Ucrania celebra el Día de Europa, en medio de la visita de Von der LeyenEl país que alguna vez fue aliado de Rusia se desmarca una vez más de Moscú, en medio de la invasión que ha marcado el mayor colapso al orden europeo después de la Guerra Fría.Luego de que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski trasladara la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial al 8 de mayo, y declarara el 9 de mayo como el Día de Europa, este martes su país se sumó a la conmemoración tradicional en la Unión Europea, fecha en la que el bloque celebra anualmente la paz y la unidad en el continente.Para remarcar el momento, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, arribó a Kiev, donde se reunió con Zelenski."Mi presencia en Kiev es simbólica, pero también es la señal de una realidad crucial y muy práctica: la UE está trabajando mano a mano con Ucrania en muchos asuntos (…) Agradezco mucho la decisión del presidente Zelenski de celebrar el 9 de mayo el Día de Europa. Ucrania es parte de nuestra familia europea", subrayó Von der Leyen."Seguimos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para erosionar la maquinaria de guerra de Putin y sus ingresos", agregó la representante de Bruselas durante su intervención junto al líder ucraniano.La rendición de la Alemania nazi entró en vigor a las 23:01 horas del 8 de mayo de 1945, por lo que la fecha ha sido marcada como "Día de la Victoria en Europa" por Francia, Reino Unido y Estados Unidos.En Moscú, ya era 9 de mayo, y ese momento se convirtió en el "Día de la Victoria" de la Unión Soviética en lo que los rusos llaman la Gran Guerra Patria de 1941 a 1945. 78 años después, Rusia y Occidente siguen marcando fuertes diferencias. Con Reuters, AP y medios locales