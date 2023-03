Ucrania señala que prepara respuesta contra Rusia en la post-apocalíptica Avdiivka

El Ejército ucraniano aseguró este 27 de marzo que planea un contraataque a las tropas invasoras en Avdiivka, en el este del país, luego de que, ante la resistencia de Kiev, Moscú cambiara el enfoque de su ofensiva en Bakhmut y lo dirigiera a la ciudad más al sur del Donbass, que describe como “post-apocalíptica”. Entretanto, los militares rusos lanzaron nuevos ataques con misiles contra Sloviansk, donde al menos dos personas murieron. Ucrania y Rusia pasarían sus esfuerzos militares de Bakhmut a Avdiivka, una ciudad en la gran región del Donbass, en el este de la nación invadida.El comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, el general Oleksandr Syrskyi, señaló este lunes 27 de marzo que Kiev planea una próxima contraofensiva allí, luego de lo que describió como el declive de Moscú por apoderarse de la estratégica Bakhmut.La nueva ciudad a la que se dirigirían los esfuerzos se encuentra bajo ruinas y solo quedan alrededor de 2.000 personas de una población de alrededor de 30.000 personas antes de que el presidente ruso ordenara la guerra, el 24 de febrero de 2022."Me entristece decir esto, pero Avdiivka se está convirtiendo cada vez más en un lugar de películas post-apocalípticas", dijo Barabash, tras instar a los habitantes a retirarse de la pequeña localidad.Syrskyi remarcó que la ofensiva podría llegar "muy pronto", visitó las tropas de primera línea en el este en las últimas horas y desde allí señaló que sus fuerzas aún se encuentran repeliendo los ataques rusos en Bakhmut.La defensa de la pequeña ciudad en la región industrializada del Donbas que Rusia ha tratado de apoderarse durante meses fue una "necesidad militar", sostuvo, tras elogiar la resistencia del Ejército local en "condiciones extremadamente difíciles"."Estamos calculando todas las opciones posibles para el desarrollo de los eventos, y reaccionaremos adecuadamente a la situación actual", subrayó.Aunque a inicios de marzo,el grupo de mercenarios Wagner–que ha tomado el protagonismo de la ofensiva rusa– manifestó que estaban cerca de la "victoria" para tomar la ciudad, los hombres de la nación atacada han resistido y apuntan a hacer retroceder a los invasores.En los últimos días, altos mandos militares ucranianos han indicado que las tropas del Kremlin han perdido el impulso por arrebatar el control de Bakhmut, situación que esperan aprovechar para un contraataque.El Ejército ucraniano tiene como objetivo desgastar a las fuerzas rusas tanto como sea posible antes de lanzar su próxima operación, luego de casi 13 meses de invasión.Sin embargo, los militares rusos no dejan de lanzar ataques a lo largo del país, especialmente en el este."Continúa la fase más intensa de la batalla por Bakhmut. La situación es constantemente difícil. El enemigo sufre pérdidas significativas en recursos humanos, armas y equipo militar pero continúa realizando acciones ofensivas", admitió Syrskyi.Sus declaraciones se producen después de que la semana pasada, el Ejército ucraniano advirtiera que Avdiivka, una ciudad más pequeña 90 km y más al sur de la región, podría convertirse en un "segundo Bakhmut" a medida que Rusia dirige su atención allí.Ambas localidades han quedado sumergidas en intensos combates, algunos de los más sangrientos de la guerra y que dejan numerosas víctimas en las dos partes del conflicto.Ataque ruso en Sloviansk deja al menos dos civiles muertosPavlo Kyrylenko, jefe de la administración militar regional de Donetsk, a la que pertenece Sloviansk, confirmó que al menos dos personas murieron y otras 29 resultaron heridas en la localidad como resultado de un ataque con misiles rusos S300."Comenzó un nuevo día con el terrorismo de la Federación Rusa. El Estado agresor atacó nuestro Sloviansk", señaló previamente el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.La embestida estuvo dirigida a varios edificios de gran altura en el centro de la ciudad que quedaron reducidos a escombros y donde se trasladaron los servicios de emergencia para tratar de encontrar posibles víctimas bajo las ruinas."Todos los servicios están trabajando en el lugar. Se está proporcionando asistencia. La limpieza de los escombros está en curso", agregó el mandatario.Otras edificaciones quedaron gravemente afectadas y varios vehículos, en llamas, como resultado del asalto.Zelenski agregó que "Ucrania no perdonará a Rusia por su abuso sobre las personas, las muertes y las lesiones: todos los terroristas rusos serán derrotados y llevados ante la Justicia".Desde el inicio de la guerra, la región de Donetsk, es una de las más asediadas por los rusos y forma parte de las cuatro regiones anexadas por el presidente Vladimir Putin en cuestionados referendos el pasado septiembre, pese a que sus tropas no controlan la totalidad de las zonas.Pese al impulso de los militares de Moscú, respaldados por Wagner, los invasores no han logrado avances significativos en las últimas semanas, indica Kiev.Con Reuters y EFE