Ucrania: dobles contra la guerra

Lo que une a este uzbeko, a este polaco y a este hongkonés no es otra cosa sino sus particulares rasgos faciales, que se asemejan notablemente a los de Vladimir Putin, Volodímir Zelenski y Kim Jong-un. Sus vidas giran en torno a este parecido, aunque no siempre es para bien. Las vidas de este polaco y este uzbeko cambiaron radicalmente el 24 de febrero de 2022. Sus parecidos con los rasgos físicos del mandatario ruso, Vladimir Putin, y el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, han modificado el día a día de sus vidas. A él se suma un doble casi perfecto del líder norcoreano Kim Jong-un, a menudo agraviado en sus quehaceres diarios por su gran parecido con el dictador coreano. Todos sacan provecho profesional de esta condición, aunque no siempre es un aspecto positivo. Los falsos "Putin" y "Zelenski" piden paz y se fotografían en una cómica escena en la que ambos reclaman sus territorios. Una escena que parece que, por el momento, solo será parte de la ficción.