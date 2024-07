Your browser doesn’t support HTML5 audio

09/07/2024 · 04:07 AM

La Administración Militar de la capital ucraniana confirmó este martes 9 de julio la muerte de cuatro niños en el ataque ruso contra Kiev del lunes 8 de julio, que destruyó parcialmente un hospital infantil del distrito de Shevchenko. Rusia, por su parte, denunció ataque masivo con drones, durante la noche, en cinco de sus regiones.

Kiev amanece en día de luto oficial y con una campaña de donaciones para financiar la reconstrucción del hospital infantil, que fue impactado por el ataque ruso el lunes 8 de julio.

El jefe de la Administración Militar capitalina, Serguí Popko, escribió en Telegram:

Entre los muertos hay cuatro niños

Al menos a 41 civiles murieron el lunes 8 de julio como resultado de los ataques aéreos rusos más mortíferos en meses, que además dejaron más de 100 edificios dañados, entre ellos el hospital infantil y un centro de maternidad de Kiev, guarderías y un centro de negocios y viviendas, según informó Volodímir Zelenski.

A la zona sigue llegando gente con medicamentos, agua y otros bienes básicos.

Con fotografías, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) evidenció los restos del misil estratégico de crucero Kh-101 con el que Rusia atacó el hospital para niños. Para cuando las fotos se hicieron públicas ya era viral un vídeo en redes sociales que muestra cómo el misil se dirige al recinto hospitalario de manera directa.

Ninguna defensa aérea ucraniana pudo interceptarlo previamente, aunque derribaron 30 de 38 misiles, según las fuerzas aéreas.

En un comunicado difundido por la Casa Blanca, Biden añadió que Washington y sus aliados de la OTAN anunciarían nuevas medidas para reforzar las defensas aéreas de Ucrania.

Hay otra jornada de luto oficial en la ciudad de Krivi Rig, de la región de Ucrania central de Dnipropetrovsk, donde ayer también diez personas murieron al caer un misil ruso en una infraestructura industrial. Otra persona murió en la capital regional, Dnipro, al impactar otro misil en un edificio de varias plantas.

Rusia denuncia ataque masivo ucraniano

El sur y el centro de Rusia fueron atacados este martes, 9 de julio, con drones provenientes de Ucrania, según el Ministerio de Defensa de Rusia.

Las autoridades rusas no informaron si había o no víctimas, pero sí que sus sistemas de defensa antiaérea derribaron 38 drones ucranianos no tripulados de ala fija, razón por la que los aeropuertos rusos de Astracán y Volgogrado, que ya reanudan sus vuelos, estuvieron cerrados durante la noche, de acuerdo con la autoridad de aviación rusa.

La caída de uno de esos drones provocó incendios en una subestación eléctrica en Frolovo y en un depósito de petróleo en Kalach-on-the-Don, en la región rusa de Volgogrado, afirmó Andrei Bocharov, gobernador de la región en el sur de Rusia.

