Twitter elimina la insignia azul de verificación a los usuarios que no pagan

¿Qué tienen en común el papa Francisco, Donald Trump y Beyoncé? Los tres perdieron su insignia azul en Twitter, señal de un usuario verificado, en tanto la red social comenzó a cumplir la amenaza de su dueño Elon Musk de quitársela a quienes no la pagan. La red social empezó el jueves a eliminar d manera masiva este sello distintivo y también suprimió las etiquetas de "afiliado al Estado" y "financiado por el gobierno" de las cuentas de varios medios de comunicación, constató este viernes la AFP.Musk, que desde que compró Twitter a fines de octubre por 44.000 millones de dólares ha visto menguar su inversión, había prometido deshacerse de la insignia azul que un usuario obtenía tras verificarse su identidad y el cumplimiento de ciertas condiciones, como la de su notoriedad.El multimillonario había dicho que la marca era un "sistema de señores feudales y campesinos" y ofreció otorgarla a cualquiera que pagara un abono de ocho dólares al mes. Los plazos anteriores para el retiro de la insignia azul, utilizada principalmente por celebridades, periodistas y políticos, no dieron lugar a cambios. Pero el jueves, las cuentas de alto perfil, así como las de muchos reporteros organizaciones de noticias como la AFP, perdieron sus marcas de verificación.El sello desapareció de las cuentas de personalidades como Justin Bieber, Cristiano Ronaldo, Bill Gates o Lady Gaga, así como de las de muchos periodistas, académicos y activistas. Incluso fue eliminada de la cuenta @jack, del cofundador de Twitter Jack Dorsey. Entre los políticos, muchos la perdieron, aunque algunos tenían la marca gris, reservada para cuentas gubernamentales o de ciertas organizaciones. Es el caso de Kevin McCarthy, líder de los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.El distintivo azul ahora señala a quienes pagan mensualmente por tenerlo y otras ventajas del "Twitter Blue" (más visibilidad, privilegios técnicos, menos anuncios), como Donald Trump Jr. o el Dalai Lama.Pero algunas celebridades todavía tenían la insignia azul a pesar de no estar abonados. Musk explicó que estaba "pagando personalmente algunas suscripciones" y aclaró que era "solo" para el actor de Star Trek William Shatner, la superestrella del baloncesto LeBron James y el escritor Stephen King.

Cambios en insignias grises

4/20

En otro cambio controvertido relacionado con el nuevo sistema de autenticación, las insignias grises de "afiliado al Estado" y "financiado por el gobierno" fueron retiradas de muchas cuentas.Las marcas no aparecían en las cuentas de la radio estadounidense NPR, la emisora canadiense CBC, la agencia oficial de noticias china Xinhua, RT de Rusia y la española RTVE.Twitter había etiquetado desde hacía tiempo a cuentas vinculadas a medios estatales o funcionarios gubernamentales, especialmente de China y Rusia.Recientemente, sin embargo, aplicó esas marcas a organizaciones de noticias que recibieron fondos públicos pero no están controladas por ningún gobierno. NPR dejó de usar Twitter a partir de entonces y CBC hizo lo mismo.No quedó claro de inmediato por qué se eliminaron algunas etiquetas grises, pero el cambio fue elogiado en algunos sectores. "Apoyo la eliminación por parte de Twitter de todas las etiquetas de 'medios afiliados al estado'", tuiteó Hu Xijin, el exeditor del tabloide estatal chino Global Times, cuya cuenta ya no estaba etiquetada como afiliada al Estado chino."Twitter Verified", la cuenta en Twitter de "Twitter Blue", había advertido el miércoles que al día siguiente la red social retiraría las insignias azules obtenidas antes de que Musk comprara la empresa e impusiera su visión contraria a la filosofía anterior. "Para permanecer autenticados en Twitter, las personas pueden suscribirse a Twitter Blue aquí", señaló la cuenta oficial, que también ofreció un link para que las organizaciones se abonaran.La fecha del 20 de abril no parece haber sido elegida al azar: el 4/20, como se escribe la fecha en inglés, es sinónimo de cannabis en Estados Unidos porque se la asocia con un código numérico para la marihuana. Y a Musk, también jefe de Tesla y SpaceX, le encantan las bromas sobre este tema, hasta el punto de haber comprado la plataforma a 54,20 dólares la acción.Según Musk, la suscripción a "Twitter Blue" también permitirá luchar contra los perfiles falsos y las cuentas automatizadas y diversificar los ingresos, en momentos en que muchas empresas abandonaron la plataforma. Entre noviembre y enero, la mitad de los 30 principales anunciantes en Twitter dejaron de comprar espacio publicitario allí, según la firma de investigación Pathmatics.La consultora Insider Intelligence Insider Intelligence señaló que los esfuerzos de Musk para crear un servicio de suscripción "no compensarán la pérdida de ingresos publicitarios".