14/07/2024 · 12:00 AM

El aspirante republicano a la Casa Blanca y expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017- 2021) resultó herido este sábado 13 de julio en un ataque a tiros durante un mitin en Butler, Pensilvania. Tras ser evacuado y llevado a un hospital, el exmandatario confirmó en la red Truth Social que una bala le alcanzó la oreja derecha y agradeció al Servicio Secreto por haberlo puesto a salvo. Previamente, un portavoz del Servicio Secreto y fuentes de su campaña informaron que Trump "se encuentra a salvo". Un fiscal local aseguró a diversos medios que la balacera dejó al menos dos muertos, entre ellos el presunto atacante, en un hecho que está siendo tratado como un intento de asesinato.

Este sábado 13 de julio se produjo un tiroteo durante un mitin del expresidente estadounidense Donald Trump, quien fue evacuado del lugar tras resultar herido.

Minutos después de ser evacuado, el Servicio Secreto aseguró que estaba a salvo.

"Donald Trump está a salvo y se han implementado medidas de protección a su alrededor después de un incidente en un mitin de campaña del expresidente estadounidense el sábado en Pensilvania, indicó el Servicio Secreto.

"Esta es ahora una investigación activa del Servicio Secreto y se publicará más información cuando esté disponible", afirmó el Servicio Secreto en una publicación en X.

La campaña del expresidente también aseguró que él está bien.

"El presidente Trump agradece a las fuerzas del orden y a los servicios de emergencia por su rápida actuación durante este acto atroz. Está bien y lo están examinando en un centro médico local. Pronto habrá más detalles;" dijo el portavoz del exmandatario, Steven Cheung.

Trump confirma que resultó herido y dice que es un hecho "increíble"

El mismo sábado, tras ser evacuado y atendido médicamente, Trump confirmó que una bala le alcanzó en la oreja derecha y dijo que es "increíble" que algo así pueda haber ocurrido en el país.

"Me dispararon con una bala que atravesó la parte superior de la oreja derecha. Supe inmediatamente que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Sangré mucho y me di cuenta de lo que estaba pasando", relató.

Trump agregó que, por ahora, "no se sabe nada" sobre la identidad ni el móvil del agresor. "Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país", agregó.

El magnate de Nueva York, de 78 años, agradeció al Servicio Secreto y al resto de fuerzas del orden público por su "rápida repuesta" lamentó la muerte de uno de los asistentes, así como el estado de otra que resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital

Dos muertos, uno de ellos el supuesto atacante

Según Richard Goldinger, fiscal de distrito del condado de Butler, el presunto tirador y un asistente del evento murieron después del incidente en el mitin de Trump de este sábado.

De acuerdo a información conocida por el medio estadounidense CNN, tres fuentes policiales confirman que el presunto tirador estaba afuera del lugar donde se llevaba a cabo el evento de Trump. De las fuentes, dos de ellas afirman que el individuo estaba en un tejado.

Al mismo tiempo, otras fuentes policiales se han referido al tirador como un francotirador, según CNN.

Al respecto, Goldinger ha dicho que su detective le dijo que el tirador estaba en un edificio adyacente a la propiedad del evento.

Se investiga como intento de asesinato

Aunque no hay más detalles, las Fuerzas de seguridad informaron a los medios que el tiroteo en el mitin está siendo investigado como un intento de asesinato.

Este tipo de ataques son investigados por el Buró Federal de Investigación (FBI) con la asistencia del Servicio Secreto, encargado de la seguridad del presidente, expresidentes y candidatos presidenciales.

¿Qué sucedió?

De acuerdo con las fuentes consultadas por Reuters, se escucharon múltiples disparos en el mitin poco después de que Trump comenzara su discurso.

Los guardaespaldas protegieron a Trump mientras este se agachó para descender del podio y agentes armados tomaron posiciones al frente del escenario.

Trump levantó repetidamente el puño hacia la multitud y gritó mientras era escoltado hasta un vehículo por el Servicio Secreto de Estados Unidos.

Un video mostró al magnate con sangre en la oreja derecha y en el lado derecho de la cara.

Tras el hecho, la gente abandonó el lugar, quedaron sillas caídas y cinta policial amarilla alrededor del escenario. Un helicóptero sobrevoló el lugar y agentes recorrieron el área.

"No hay lugar para esta violencia en EE. UU.", advierte Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió una información inicial sobre el incidente, según la Casa Blanca. Y, dos horas después del hecho, emitió un mensaje en el que condenó tiroteo en el mitin de su rival republicano, Donald Trump, y dijo alegrarse de que esté "bien" tras haber sido evacuado con éxito.

Trump y Biden afrontan una reñida revancha electoral y la mayoría de las encuestas de opinión, incluidas las de Reuters/Ipsos, muestran que ambos están igualados.

"Me han informado sobre el tiroteo ocurrido en el mitin de Donald Trump en Pensilvania. Me alegra saber que está a salvo y que se encuentra bien. Estoy rezando por él y por su familia y por todos los que estaban en el mitin, mientras esperamos más información. Jill y yo estamos agradecidos al Servicio Secreto por haberlo puesto a salvo. No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una sola nación para condenarla".

Posteriormente, Biden dio un mensaje en televisión, en el que pidió el fin de la violencia política y señaló ​​que el expresidente parecía estar bien.

"No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Es repugnante", declaró Biden, añadiendo que ha sido informado exhaustivamente sobre el asunto y que tiene previsto hablar con Trump. "Todo el mundo debe condenar" este hecho, puntualizó.

Biden llamó en la noche a Trump, aunque no trascendió el contenido de la conversación..

"Esta noche, el presidente Biden habló con el expresidente Trump. El presidente también habló con el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el alcalde de Butler, Bob Dandoy", indicó un funcionario de la Casa Blanca.

Otro demócrata que lamentó lo ocurrido este sábado fue el expresidente Barack Obama.

El exmandatario aseguró: "todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido y aprovechar este momento para renovar nuestro compromiso con la civilidad y el respeto en nuestra política”.

En paralelo, Obama dijo que en la democracia estadounidense “no hay lugar para la violencia política”.

Con EFE, Reuters y AP